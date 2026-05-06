Știi momentele acelea în care cineva pășește într-o încăpere și pur și simplu oprește timpul în loc? Fix asta s-a întâmplat la Met Gala 2026, când Luke Evans a decis să ne arate ce înseamnă cu adevărat încrederea masculină asumată. Actorul a ales o ținută de piele care a atras toate privirile și a generat instantaneu comparații cu un personaj celebru de desene animate.

Curajul de a fi diferit intr-o mare de costume clasice

Iar dacă te-ai săturat de clasicele smokinguri negre, Evans a adus exact acea doză de extravaganță de care aveam nevoie. A îmbrăcat o jachetă din piele vișinie și pantaloni evazați A-s-Air, care i-au pus perfect în valoare fizicul. Ambele piese poartă semnătura designerului Alejandro Gómez Palomo pentru brandul Palomo Spain.

Pantalonii au ieșit imediat în evidență.

Erau decorați cu capse argintii și aveau o serie de nasturi la spate, aducând o notă provocatoare acestui look deja extrem de îndrăzneț. Conform creatorului, ansamblul a fost inspirat „de senzualitatea grafică și îndrăzneață a lui Tom of Finland”, totul fiind reinterpretat prin viziunea specifică brandului. Baza vișinie a fost completată de capse metalice, creând un echilibru izbitor între structură și senzualitate.

Și pentru a mai tăia din duritatea pielii, actorul a purtat pe dedesubt o cămașă transparentă din șifon de mătase. Și-a completat ținuta cu o pălărie asortată (creată în colaborare cu spaniolii de la Vivas Carrión), mănuși de piele, o curea, pantofi negri și ochelari de soare fumurii. O energie pură de „Johnny Bravo”, asumată din cap până în picioare.

Reactiile fanilor nu au intarziat sa apara online

Să fim serioase, era imposibil ca o astfel de apariție să treacă neobservată în mediul online.

Cifrele și comentariile au explodat pur și simplu. Într-un material amplu publicat recent de Theblast se arată cum fanii au reacționat fără absolut nicio reținere la acest moment de modă asumată pe deplin.

„Tăticului îi place pielea”, a scris un utilizator, în timp ce altul a rezumat situația scurt: „setea”.

Dar dincolo de glume, mulți i-au apreciat curajul și dedicarea pentru tema evenimentului. Oamenii au lăsat mesaje precum „Asta este MODA ESTE ARTĂ” și „Domnul Evans servește mereu”.

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să porți o ținută atât de complexă și să pari complet relaxat?

„Cel mai curat look de piele de pe covor”, a remarcat cineva pe rețelele sociale, completat imediat de un alt fan: „Look curat pe covor. Luke Evans livrează”. Conversațiile au fost dominate de cuvinte scurte și la obiect precum „TATĂ” și „Tăticule!”. Bineînțeles, fizicul actorului a fost și el lăudat, un internaut glumind pe bune: „Ajută să ai CORPUL ăla.”

O poveste despre haine care merge dincolo de aparente

Numai că pasiunea lui pentru haine nu se oprește la covorul roșu. În spatele reflectoarelor, actorul se concentrează pe construirea unei adevărate moșteniri în industria modei.

Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în decembrie 2025, el a vorbit deschis despre lansarea propriului brand, BDXY. Proiectul este realizat alături de partenerul său, Fran Tomas, și de stilistul Christopher Brown.

„Mama mea este croitoreasă, așa că am crescut în preajma mașinilor de cusut. Am un ochi pentru croială, design, detalii și țesături. Așa că a fost oarecum inevitabil că voi face asta la un moment dat”, povestea el atunci cu multă emoție.

Ideea a prins contur în urmă cu aproximativ trei ani. Atunci, Evans și Tomas au văzut o oportunitate să își reseteze și să își recalibreze energia creativă. Mentalitatea lor a fost clară de la început: „Mergeți cu toată viteza înainte”.

Acum, rezultatul este descris oficial drept un „brand de îmbrăcăminte și stil de viață cu un accent puternic pe stilul clasic, cu o notă contemporană”. Proiectul pune mare preț pe sustenabilitate și siluete atemporale, iar piesele sunt lansate pe piață doar atunci când sunt cu adevărat pregătite.