Rosé a strălucit la Met Gala 2026 într-o creație neagră, fără bretele, care ascunde o poveste fascinantă. Pentru a treia ei participare la cel mai râvnit eveniment de modă din lume, artista a colaborat cu celebrul stilist Law Roach pentru a aduce la viață o viziune unică.

Emotiile unui covor rosu alaturi de prieteni

Te-ai întrebat vreodată cum se simt celebritățile înainte să pășească sub ploaia de blițuri? Ei bine, chiar și atunci când ai mai trecut prin asta, lucrurile nu sunt mereu simple. Anul acesta a fost însă cu totul special pentru Rosé, mai ales că prietenul ei apropiat, Anthony Vaccarello de la Saint Laurent, a fost co-președinte al comitetului de organizare.

E drept că o asemenea companie îți schimbă complet starea de spirit.

Recomandari Se schimba totul in materie de make up. Surpriza uriasa pregatita de vedete la Met Gala 2026

„Prima dată când am participat la Met a fost cu Anthony. Eram super nervoasă și anxioasă, dar a însemnat atât de mult că am putut merge pe covor alături de cel mai bun prieten al meu și designerul meu preferat din toate timpurile”, mărturisește ea. Într-un interviu exclusiv publicat recent de Vogue, cântăreața aduce în discuție bucuria revederii în acest format oficial. „Faptul că anul acesta el este co-președinte al comitetului face totul și mai captivant și mai plin de sens. Și este plăcut să vin și să-l susțin în prezența modei și a artei.”

O lectie de istorie ascunsa intr-o rochie

Dar hai să vorbim pe bune despre ținuta care a atras atâtea priviri pe treptele muzeului. Împreună cu stilistul Law Roach, vedeta a ales o rochie care combină impecabil elemente din două colecții couture Saint Laurent diferite (cele din primăvara lui 1998 și primăvara lui 2002).

„Am ajuns la acest look Saint Laurent foarte clasic și, pe măsură ce studiam, am aflat că YSL a folosit în mod repetat acest design cu pasăre”, explică artista. Motivul păsărilor este inspirat direct de pictura celebră semnată de Georges Braque, aflată pe tavanul Muzeului Luvru. „Este o imagine destul de iconică, iar Anthony a repetat-o chiar și în cea mai recentă colecție a sa și a avut-o pe cercei.”

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu la Met Gala 2026. Detaliul ascuns in rochia vedetei

Detaliul stralucitor care face diferenta

Numai că ținuta nu ar fi fost completă fără accesoriul potrivit. Piesa de rezistență a fost o broșă în formă de pasăre, creată cu diamante de la Tiffany & Co. Singura dilemă a echipei a fost unde anume să o poziționeze pe materialul negru.

„Îmi amintesc când am făcut în sfârșit probele, am fost uimită de croiala rochiei și de modul în care pasărea s-a așezat atât de perfect pe designul lui Anthony”, a mai spus ea, vizibil încântată de rezultat. „Amplasarea diamantului cu fața spre ciocul păsării și nuanța modului în care argintul și mărgelele se joacă între ele este pur și simplu cu adevărat frumoasă.”

O seara a contrastelor si a artei pure

Și nu a fost singura prezență notabilă care a ales această casă de modă. Pe același covor roșu, Doja Cat a optat pentru o rochie din silicon de inspirație grecească semnată tot Saint Laurent, în timp ce Connor Storrie și-a făcut debutul la Met Gala purtând un look amplu al aceluiași brand.

Recomandari Surpriza uriasa la Met Gala 2026. Adevarul despre rochia purtata de Ashley Graham

Dincolo de aceste apariții, evenimentul a fost un adevărat spectacol vizual. Nicole Kidman a adus un aer demn de Moulin Rouge într-o ținută Chanel, iar Venus Williams a strălucit într-un omagiu emoționant adus familiei, moștenirii sale și tenisului. Cara Delevingne a mizat pe contraste puternice, cu o rochie neagră clasică în față și un design complet transparent la spate, iar Emma Chamberlain și-a transformat propriul corp într-o pânză de artă.

Iar dacă vorbim despre efortul fizic din spatele ținutelor, Ashley Graham a fost efectiv cusută manual în rochia ei pentru această ediție. Gwendoline Christie a purtat o mască ce a reprezentat o adevărată operă de artă, în timp ce Lauren Sánchez Bezos a canalizat scandalul din jurul celebrului tablou Madame X al lui Sargent, demonstrând că moda și istoria artei rămân mereu interconectate.