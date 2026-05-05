Ediția din 4 mai 2026 a faimosului eveniment Met Gala a fost aruncată într-un haos total cu doar câteva ore înainte de deschiderea oficială, după ce sute de sticle pline cu un lichid galben au fost găsite ascunse printre exponatele de la Metropolitan Museum of Art. O seară care trebuia să fie dedicată exclusiv modei și luxului s-a transformat rapid în centrul unui protest masiv, lăsând organizatorii într-o cursă disperată contracronometru pentru a curăța spațiul.

Haosul din spatele ușilor închise

Tensiunea a atins cote maxime când personalul muzeului a descoperit o acțiune de protest coordonată chiar în inima locației. Sute de sticle cu lichid galben au fost plasate strategic lângă exponate extrem de valoroase din interiorul muzeului newyorkez.

Descoperirea a șocat pe toată lumea.

Recomandari Surpriza uriasa dupa incasarile de 233 milioane. Cum a stralucit Anne Hathaway la Met Gala

Și tocmai când te gândești că un eveniment de o asemenea anvergură are o securitate impenetrabilă, realitatea îți arată că lucrurile stau puțin diferit. Pentru un eveniment faimos tocmai pentru execuția sa impecabilă, momentul nu putea fi mai prost ales, mai ales că vedetele, designerii de top și presa internațională invadaseră deja orașul pentru a participa la marea sărbătoare a modei.

Mesajul dur lăsat pe străzile metropolei

Dar lucrurile nu s-au oprit la interiorul clădirii. Activiștii au dus demonstrația la un alt nivel pe străzile orașului, plasând coșuri pline cu sticle din plastic la îndemâna trecătorilor obișnuiți.

Lângă ele trona un mesaj imposibil de ignorat, tradus exact așa cum l-au lăsat protestatarii. „Toaleta VIP Met Gala. Instalată în onoarea președintelui Met Gala Jeff Bezos. Dă-i drumul, este suficient de bună pentru personalul său.”

Recomandari Se schimba totul in materie de make up. Surpriza uriasa pregatita de vedete la Met Gala 2026

Te-ai fi gândit vreodată că o simplă sticlă de plastic ar putea umbri strălucirea diamantelor de pe covorul roșu?

Acțiunea a vrut să forțeze o discuție reală și inconfortabilă despre condițiile de muncă de la Amazon. Protestatarii au susținut sus și tare că angajații companiei sunt împinși la măsuri extreme din cauza cerințelor absurde de la locul de muncă, iar această cascadorie vizuală a devenit instantaneu cel mai discutat subiect al zilei.

Proiecții pe clădiri și o mișcare asumată

Iar campania a devenit și mai intensă odată cu lăsarea serii. Pe baza datelor furnizate de Theblast într-un reportaj publicat recent, activiștii au proiectat mesaje uriașe pe clădiri emblematice din New York, inclusiv direct pe reședința lui Jeff Bezos.

Recomandari Surpriza uriasa pe covorul rosu. Secretul buclelor perfecte purtate de Laufey la Met Gala

Mesajele „Boicotați Bezos Met Gala” și „fără covor roșu pentru miliardarii lui Trump” au luminat fațadele clădirilor. Mai mult, imagini video cu angajații Amazon rulau direct pe penthouse-ul miliardarului, transformând arhitectura orașului într-un panou de protest.

Grupul din spatele acestor acțiuni (cunoscut public sub numele de Everyone Hates Elon) nu s-a ferit nicio secundă să își asume totul. Reprezentanții lor au oferit o declarație publică foarte ascuțită.

„Fondatorul Amazon și oligarhul Jeff Bezos tocmai și-a terminat petrecerea premergătoare Met Gala la penthouse-ul său și se pregătește pentru noaptea cea mare”, a transmis un purtător de cuvânt al grupului. Imediat au completat motivul acțiunii lor. „Nu l-am putut lăsa să scape folosind celebritatea și moda pentru a-și ascunde crimele. În schimb, le expunem.”

Zece milioane de dolari și un val de furie

Până la urmă, de unde a pornit toată această revoltă? Totul a început în luna februarie a acestui an, când Jeff Bezos și partenera sa, Lauren Sanchez, au fost numiți co-președinți onorifici și sponsori principali ai ediției din 2026.

Criticii au taxat imediat decizia, spunând că prezența lor lovește direct în rădăcinile filantropice ale evenimentului. Există chiar voci care susțin că perechea a plătit impresionanta sumă de 10 milioane de dolari pentru a-și asigura această poziție de top.

Afișe de protest au împânzit orașul cu săptămâni înainte de seara cea mare. Un poster arăta o sticlă de plastic plină cu urină, așezată pe un covor roșu sub lumina blițurilor, însoțită de textul „Bezos Met Gala” și mesajul „Adusă vouă de exploatarea muncitorilor”. În apropiere, un alt semn striga simplu: „Boicotați Bezos Met Gala.”

Un alt afiș detalia motivele supărării, ducând discuția în zona politică. „Nu există nicio posibilitate de a masca asta. Președintele Met Gala Jeff Bezos evită taxele, permite ICE și îl susține pe Trump. Nu-l lăsați să scape cu asta.”

Spectacolul modei merge mai departe

Numai că mașinăria de la Hollywood nu se oprește deloc ușor, indiferent de obstacole. Tema din 2026, intitulată „Costume Art”, cere invitaților să abordeze moda ca pe o formă pură de expresie artistică, având un cod vestimentar clar dictat sub deviza Fashion is Art.

Anna Wintour conduce în continuare evenimentul din rolul său consacrat de co-președinte, avându-le alături pe Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams.

E drept că detaliile din culise sunt adesea la fel de fascinante ca rochiile expuse pe treptele muzeului. Lista oficială de invitații îi plasează pe Bezos și Sanchez chiar lângă Kris Jenner, asigurându-le o prezență extrem de vizibilă exact în mijlocul celei mai urmărite nopți din industria internațională a modei.