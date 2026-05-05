Laufey a strălucit la cea de-a doua ei participare la Met Gala, aducând pe covorul roșu o prezență absolut magnetică. Muziciana, deja câștigătoare a unui premiu Grammy, a ales o rochie atemporală completată de o coafură pe măsură, demonstrând că eleganța nu trebuie să fie complicată.

Tema anului și o rochie de poveste

Anul acesta, tema prestigiosului eveniment a fost „Costume Art”, având ca dress code „Fashion Is Art”. O tematică extrem de ofertantă, care cerea invitaților ținute fie foarte complicate și bogate în ornamente, fie simple, dar cu un impact vizual puternic. Tânăra artistă a mers pe a doua variantă, cu o alegere care a atras imediat toate privirile. A îmbrăcat o rochie tip capă, într-o nuanță sclipitoare de fildeș, semnată de casa de modă Tory Burch.

Și să fim serioși, când porți o asemenea piesă vestimentară, părul trebuie să completeze perfect tabloul, nu să fure din atenție. Te-ai gândit vreodată de ce unele coafuri par să sfideze trecerea timpului, în timp ce altele par demodate a doua zi?

Secretul din spatele buclelor atemporale

Aici a intervenit talentul hairstylistului Jenny Cho. Așa cum aflăm dintr-un material detaliat publicat recent de Allure, ea a creat pentru Laufey „un stil șlefuit, sticlos și tineresc”, adăugând „o moliciune care s-a simțit totuși modernă”.

„Ne-am dorit ceva atemporal, dar totuși moale și romantic. Am discutat despre menținerea părului aranjat fără a părea exagerat, ceva care să se miște frumos și să se simtă autentic pentru ea”, a explicat Cho.

Dar cum ajungi la acest echilibru atât de dorit? Totul a pornit de la texturile ținutei alese. „Delicatețea materialului și strălucirea subtilă au ghidat cu adevărat direcția. Nu am vrut să concurez cu ea, așa că părul a rămas fluid și rafinat, prins după urechi cu o siluetă curată și o structură moale, astfel încât să nu concureze cu partea din față a rochiei.”

Iar această abordare funcționează perfect și dincolo de covorul roșu american. Când începe sezonul nunților și al evenimentelor speciale la noi în țară, exact asta cerem și noi în saloanele din București, Timișoara sau Cluj: o coafură care să reziste până dimineața, să arate impecabil în poze, dar să nu pară că am stat înțepenite șase ore pe scaunul stilistului.

Pașii exacți pentru un păr impecabil

Numai că rezultatul acela aparent lipsit de efort necesită, de fapt, o pregătire meticuloasă a firului de păr. Pe bune, nu e doar o simplă uscare la întâmplare cu peria rotundă.

Cho a început întregul proces pe părul umed al artistei, aplicând generos spray-ul pentru protecție termică și descurcare UNOVE (varianta specifică pentru păr deteriorat). A adăugat apoi o picătură de ulei de păr Silk Shine, tot din gama pentru păr deteriorat, concentrându-se exclusiv pe lungimi și vârfuri. A pulverizat un spray pentru îngroșare la rădăcini și abia apoi a uscat părul cu foehnul. Fiecare secțiune proaspăt uscată a fost pusă pe un bigudiu și lăsată să se răcească timp de aproximativ 10 minute.

Detaliile fac mereu diferența.

Dacă ai încercat vreodată să îți faci singură bucle acasă, știi prea bine cât de frustrant este când se lasă după doar o oră de la plecarea din fața oglinzii. După ce părul s-a așezat pe bigudiuri, stilista a reîmpărțit secțiunile și a creat bucle moi, uniforme, folosind un ondulator cu diametrul de 1 ½ inci. S-a concentrat din nou pe lungimi și vârfuri. Pentru un plus de volum, a mai pulverizat puțin spray de îngroșare direct la rădăcină. A lăsat buclele să se răcească complet, le-a periat cu grijă și a tapat ușor dedesubt pentru a obține „o formă controlată, sculptată, cu volum natural”.

La final, partea din față a fost prinsă delicat în spatele urechilor vedetei. Fixativul cu susținere lejeră și încă o picătură din uleiul Silk Shine au adus acel finisaj lucios, de sticlă, pe care îl admirăm în reviste.

„[Laufey] gravitează spre o eleganță romantică, discretă. Există întotdeauna o blândețe în look-urile ei”, a concluzionat Cho la finalul serii. „Acest lucru se bazează pe textura ei caracteristică și pe mișcarea blândă, dar pentru Met, a fost ridicat la o moliciune mai finisată, care se simte totuși modernă și autentică pentru ea.”