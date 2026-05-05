Met Gala 2026 a adus nu doar ținute spectaculoase, ci și un moment complet neașteptat chiar în fața faimosului The Pierre Hotel. O activistă PETA a oprit pur și simplu camerele de fotografiat când și-a dat jos haina pentru a dezvălui un costum de pasăre plină de sânge.

Un mesaj vizual imposibil de ignorat

Activista a apărut purtând aripi din pene false și vopsea pe corp, elemente menite să imite perfect pielea crudă și însângerată a unei păsări abia jumulite. Pe pieptul ei trona un mesaj clar și direct. „Penele: Un look care ucide.”

Cifrele și imaginile vorbesc de la sine.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce se intampla la Met Gala 2026

Așa cum relatează Theblast într-un reportaj amplu, protestul a atras imediat atenția paparazzilor și a curioșilor adunați la doar câțiva pași de locul unde marile vedete se pregăteau pentru cea mai mare noapte a modei.

Cum a reactionat internetul la aceasta aparitie

Iar reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară din absolut toate direcțiile. Unii au lăudat inițiativa vizuală îndrăzneață, un utilizator scriind simplu „SUPERB!”, în timp ce altcineva a comentat că „Un lucru pe care îl vei face mereu este să oferi niște… Ținute de protest”.

Dar să fim serioși, internetul are mereu și o latură ironică. Un internaut a glumit sarcastic pe seama costumației spunând: „Protestează pentru păsările care își pierd penele, dar eu sunt îngrijorat pentru cămila care și-a pierdut degetul”. Altul a fost mult mai scurt și la obiect, scriind doar „Adevăr”.

Recomandari Surpriza uriasa pentru iubitoarele de moda. Ce secret de stil a preluat nepoata Printesei Diana

Președinta PETA, Tracy Reiman, a transmis un comunicat oficial extrem de dur la adresa industriei de lux. „În spatele fiecărei rochii cu pene de pe covorul roșu se află o pasăre care a simțit durere și frică și care nu a vrut să moară pentru o declarație de modă trecătoare”, a explicat ea. Organizația a continuat cu o cerință clară, afirmând că „PETA face un apel către designeri și consumatori să lase penele pe păsările care s-au născut cu ele și să adopte o modă vegană plină de compasiune”.

Această discuție despre moda etică nu se oprește la granițele americane, ci ne privește direct și pe noi, femeile din România. Când ieși la shopping într-un mall din București sau Cluj, decizia de a alege o jachetă din materiale sustenabile în loc de una cu pene naturale este mica ta contribuție la o schimbare globală. Mai ales că branduri mari precum Victoria’s Secret sau designeri ca Stella McCartney (care promovează moda fără cruzime de ani buni) deja au renunțat la aceste practici învechite.

Vedetele care au sfidat protestul

Numai că, la doar câțiva pași distanță de acest protest, vedetele defilau exact în ținutele criticate. Te-ai gândit vreodată cât de bizar este acest contrast vizual? Lena Dunham, în vârstă de 39 de ani, a revenit la Met Gala pentru prima dată din 2019 și a purtat o rochie roșie cu paiete semnată Valentino. Detaliul care a atras absolut toate privirile a fost o trenă masivă tip boa din pene, care începea de la bust și cădea într-un finisaj dramatic.

Recomandari Surpriza uriasa pe Broadway. Cum a aparut Kim Kardashian inainte de Met Gala 2026

Actrița a respectat cu strictețe tema „Fashion Is Art”, declarând în trecut despre participanți: „Urăsc când oamenii sunt nesimțiți în legătură cu tema, care, oricum, ar trebui să celebreze expoziția. Adică, ce faci dacă vii pur și simplu într-o rochie coloană nude?”.

Pe de altă parte, Sam Smith a apărut într-o haină neagră strălucitoare cu straturi de blană și o pălărie masivă din pene negre, completată elegant de mănuși din dantelă. Până la urmă, nici măcar Anna Wintour nu s-a sfiit să poarte o jachetă turcoaz cu pene peste o rochie Chanel brodată în nuanțe de turcoaz și negru.

În timp ce PETA continuă presiunile pentru schimbarea industriei, Săptămâna Modei de la Copenhaga a interzis deja oficial utilizarea penelor în colecțiile prezentate pe podium.