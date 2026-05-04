Așteptarea primelor fotografii cu un nou-născut este întotdeauna plină de emoție și curiozitate pentru fanii unei vedete. Hailee Steinfeld, îndrăgita actriță în vârstă de 29 de ani, a confirmat recent că primul ei copil a ajuns cu bine pe lume pe 2 aprilie. Numai că, în lipsa unor imagini proaspete cu bebelușul mult așteptat, comunitatea uriașă de pe internet a găsit o altă modalitate de a-și petrece timpul. Și cum nostalgia vinde mereu bine în mediul online, internauții au început să readucă în atenție momente din trecut.

O întoarcere neașteptată în timp

Zilele trecute, un feed destul de popular de pe rețeaua X a scos la lumină o serie de fotografii din arhiva vedetei. Vorbim despre niște imagini surprinse în timp ce Hailee are soare într-un costum de baie roșu, minuscul, în timpul unei vacanțe în Mexic. Și da, așa cum se întâmplă de obicei când vine vorba de corpul unei femei expus public, fotografiile au stârnit imediat un val uriaș de reacții contradictorii.

Totul a pornit, așa cum relatează Theblast într-un material publicat recent, de la o escapadă romantică din anul 2023 pe care actrița a făcut-o alături de soțul ei, sportivul Josh Allen. Destinația aleasă a fost exclusivistul Los Cabos. Acest loc rămâne un adevărat magnet pentru celebrități (Jennifer Aniston, fondatoarea SKIMS Kim Kardashian și modelul Kaia Gerber fiind doar câteva dintre numele grele care îl frecventează an de an pentru a scăpa de agitația de la Hollywood).

Critici și standarde nerealiste pe internet

Te-ai gândit vreodată de ce simțim mereu nevoia să judecăm alegerile vestimentare ale altor femei? Pe bune, uneori internetul poate fi un loc extrem de toxic și obositor. În timp ce actrița din Hawkeye își etala silueta cu forme superbe și pielea de porțelan lângă o piscină exterioară decorată cu mozaic, purtând o pălărie de soare și un slip tip tanga cu talie joasă, comentariile tăioase nu au întârziat să apară în secțiunea de răspunsuri.

Unii fani au fost absolut fascinați de apariția ei naturală. Pentru mulți a fost o situație „damn”, reacțiile fiind pline de emoticoane cu inimi și foc pe rețelele sociale. Un utilizator a exclamat direct, fără prea multe menajamente: „La naiba, arată bine”.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici, pentru că mereu se găsește cineva care să caute nod în papură.

O altă tabără a ținut morțiș să o critice. Cineva s-a plâns, complet gratuit, că Hailee are nevoie „să se bronzeze”. Altcineva a mers și mai departe cu o remarcă destul de răutăcioasă despre topul sportiv cu decolteu adânc pe care îl purta: „Când femeile atrăgătoare poartă costume de baie al naibii de urâte, știi că o prietenă i-a spus cât de atrăgător/avantajos arăta în magazin.” Au existat și voci care au susținut sus și tare că ținuta ei era pur și simplu „neavantajos”. Hai să fim serioase, de ce trebuie să existe mereu o părere negativă despre corpul unei femei care pur și simplu se relaxează în vacanță, bucurându-se de razele soarelui?

Încrederea care contează cu adevărat

Din fericire, au existat și femei care au văzut dincolo de un simplu material textil și au apreciat atitudinea. O admiratoare a punctat exact esența pe care o promovăm și noi în comunitatea noastră: „Absolut uluitoare, are o încredere reală în ea.”

Până la urmă, atitudinea și felul în care te porți fac totul. Într-un alt selfie realizat la aceeași piscină, Hailee a abordat o ținută și mai sumară, formată dintr-un slip roșu G-string și un top albastru minuscul. Cu ochelari de soare, ținând un picior îndoit și făcând un gest relaxat de pace către cameră, ea a demonstrat că se simte excelent în propria piele, ignorând complet orice fel de presiune externă.

Iar acum, lăsând în urmă pozele din Mexic, atenția tuturor s-a mutat din nou către viața ei de proaspătă mămică. După ce și-au anunțat sarcina în decembrie 2025 printr-o scrisoare discretă publicată pe platforma Substack, iar în ianuarie 2026 burtica de gravidă a făcut senzație pe covorul roșu la Globurile de Aur, fanii așteaptă acea postare oficială pe Instagram. Ultima imagine de acest gen a fost distribuită în februarie, când actrița și-a arătat burtica direct din bucătărie, petrecând timp de calitate alături de Josh.