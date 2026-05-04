Imaginează-ți că pleci în călătoria vieții tale, undeva la capătul lumii, doar ca să te trezești blocată pe mare în mijlocul unei crize medicale. O navă de croazieră olandeză cu aproximativ 150 de pasageri la bord așteaptă disperată ajutor în Oceanul Atlantic, în largul coastei Capului Verde. Totul s-a întâmplat după ce un focar suspect de hantavirus, o infecție extrem de rară, a ucis trei persoane și a lăsat cel puțin alte trei grav bolnave.

O vacanta de vis transformata in tragedie

Vasul MV Hondius plecase din Ushuaia, în sudul Argentinei, într-o croazieră polară de câteva săptămâni. Itinerariul includea Antarctica, Insulele Falkland, Georgia de Sud și alte insule complet izolate din Atlanticul de Sud. Dar lucrurile au luat o întorsătură dramatică pe traseu. Primul care a cedat a fost un bărbat olandez de 70 de ani. A prezentat febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree, murind la bord în timp ce nava se afla lângă teritoriul britanic Sfânta Elena, la vreo 1.900 de kilometri de coasta africană.

Corpul său a fost debarcat acolo și aștepta repatrierea. Iar tragedia nu s-a oprit aici. Soția sa, în vârstă de 69 de ani, a fost transferată de urgență în Africa de Sud. Femeia încerca să prindă un zbor pe un aeroport din Johannesburg pentru a se întoarce acasă în Olanda, când s-a prăbușit din senin și a murit la un spital din apropiere.

Al treilea deces nu a fost identificat public, dar corpul se află încă pe navă.

Vasul a navigat apoi spre Insula Ascension, un alt avanpost izolat din Atlantic aflat la 1.300 de kilometri spre nord, de unde a fost preluat un bărbat britanic. Acesta a fost testat pozitiv pentru hantavirus. Acum se află în stare critică și este la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, unde este ținut strict izolat de restul pacienților.

Frica de necunoscut in mijlocul oceanului

Nava a cerut disperată ajutor autorităților locale de sănătate după ce a ajuns la insula Capului Verde, în largul coastei Africii de Vest. Numai că nimeni nu a avut voie să debarce. Compania operatoare, Oceanwide Expeditions, cu sediul în Olanda, a transmis scurt că gestionează o „situație medicală gravă” pe navă, fără să ofere detalii despre o eventuală carantinare a pasagerilor. Vasul părăsise Insula Ascension pe 27 aprilie cu destinația Capul Verde, parcurgând aproximativ 2.700 de kilometri spre nord.

Așa cum a relatat luni dimineață Independent, doi membri ai echipajului aflați încă la bordul Hondius aveau nevoie de îngrijiri medicale urgente. „Autoritățile locale de sănătate au vizitat nava pentru a evalua starea celor două persoane simptomatice”, a precizat compania de croaziere duminică seara. Tot ei au adăugat că oficialii „nu au luat încă o decizie cu privire la transferul acestor persoane în îngrijire medicală în Capul Verde”.

Până la urmă, când îți planifici o vacanță exotică și decolezi plină de speranțe de pe Otopeni, ultimul lucru la care te gândești este o carantină forțată pe mare. E drept că noi, românii, am devenit mult mai atenți la asigurările de călătorie și la riscurile medicale după anii de pandemie, dar o astfel de situație te face să realizezi cât de vulnerabili suntem când călătorim în zone aflate la mii de kilometri de cel mai apropiat spital. Între timp, Ministerul de Externe olandez a confirmat că două dintre victime erau cetățeni olandezi și analizează opțiunile pentru evacuarea unor persoane de pe navă.

Ce spun expertii despre acest virus rar

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a intervenit rapid și lucrează cu autoritățile locale pentru a efectua o „evaluare completă a riscurilor pentru sănătatea publică”. „Investigații detaliate sunt în desfășurare, inclusiv teste de laborator suplimentare și investigații epidemiologice”, a transmis OMS. Reprezentanții au mai spus că „îngrijire medicală și sprijin sunt oferite pasagerilor și echipajului. Secvențierea virusului este si în desfășurare.”

Te întrebi probabil cum s-a ajuns la o asemenea criză? Hantavirusurile se răspândesc în principal prin contactul cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate, precum șobolanii și șoarecii. Infecția a ținut prima pagină a ziarelor anul trecut, când soția regretatului actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, a murit din cauza ei în New Mexico. Hackman s-a stins din viață aproximativ o săptămână mai târziu, în casa lor, din cauza unor afecțiuni cardiace. Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), virusul provoacă două sindroame grave: sindromul pulmonar, care afectează plămânii (mai des întâlnit în Americi), și febra hemoragică cu sindrom renal, care atacă rinichii.

Dr. Hans Henri P. Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a încercat să calmeze spiritele printr-o declarație oficială. „Deși severă în unele cazuri, nu se transmite ușor între oameni”, a explicat el luni. „Riscul pentru publicul larg rămâne scăzut. Nu este nevoie de panică sau restricții de călătorie.” Și Departamentul de Sănătate din Africa de Sud a subliniat că „nu este nevoie ca publicul să se panicheze”, menționând că OMS este implicată direct, „coordonând un răspuns multi-țară cu toate insulele și țările afectate pentru a limita răspândirea bolii”. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud face deja anchete epidemiologice în regiunea Johannesburg pentru a găsi posibilii contacți ai femeii de 69 de ani.

OMS a precizat că alte cinci cazuri de la bord sunt suspecte, dar nu au fost încă confirmate prin teste. Vasul Hondius (cu o lungime de 107 metri și o capacitate de 170 de pasageri în 80 de cabine) călătorește de obicei cu 71 de membri ai echipajului, printre care se află și un medic. Croaziera lor era promovată intens pe site-ul companiei ca o aventură „Atlantic Odyssey” de 33 sau 43 de nopți.

Deși nu există încă informații clare despre sursa focarului de pe Hondius, istoria recentă ne arată că acest virus lovește rapid. Un focar anterior de hantavirus din sudul Argentinei, apărut în 2019, a ucis cel puțin nouă persoane și a determinat un judecător să ordone zeci de locuitori dintr-un oraș izolat să rămână închiși în case timp de 30 de zile pentru a opri răspândirea.