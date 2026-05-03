Compania cu sediul in Geneva, MSC Cruises, a dezvaluit planurile pentru un parc tematic masiv construit chiar la bordul celei mai noi nave ale sale. Flagship-ul viitor, botezat MSC World Asia, urmeaza sa debuteze in mod oficial in luna decembrie a acestui an si promite sa schimbe din temelii modul in care familiile moderne se raporteaza la vacantele pe mare.

Un parc de distractii chiar deasupra valurilor

Te-ai gandit vreodata cum ar arata vacanta perfecta in care copilul se distreaza non-stop, iar tu chiar apuci sa te relaxezi pe bune? De cele mai multe ori, calatoriile in familie inseamna un lung sir de compromisuri intre energia inepuizabila a celor mici si nevoia ta fireasca de liniste. Ei bine, noul parc tematic in aer liber, denumit „The Harbour”, pare sa fie exact raspunsul pe care il cautam cu toate.

Acest centru de activitati plin de experiente si distractie pentru intreaga familie va include o cursa complexa cu obstacole din franghii, tobogane cu apa spectaculoase, un loc de joaca generos, spatii de intalnire si ceea ce reprezentantii companiei sustin ca va fi cel mai lung tobogan uscat pe mare.

Dar atractia suprema este cu totul alta.

Este vorba despre o cursa cu leaganul deasupra apei, cunoscuta sub numele de „Cliffhanger”. Aceasta atractie curajoasa ii va trimite pe oaspeti zburand pur si simplu deasupra oceanului, permitandu-le sa se bucure de o vedere neintrerupta a marii dedesubt. Leaganul este setat sa devina primul leagan deasupra apei din Europa, conform datelor oficiale transmise de companie.

Distractie maxima pentru copii si relaxare pentru tine

Iar lucrurile nu se opresc la un simplu leagan deasupra valurilor. Zona Harbour va face parte din „Family Aventura District”, un centru plin de viata care ofera spatii speciale pentru ca cei mici sa se joace in voie, intr-un mediu sigur.

Aici intra in scena un alt detaliu care iti va atrage sigur atentia. Acest district de aventura in familie include si „The ClubHouse”, dar si „Doremiland”, un club pentru copii absolut urias, de 10.000 de square feet (picioare patrate). Spatiul este complet echipat cu zone dedicate exclusiv pentru fiecare grupa de varsta in parte, de la bebelusi la adolescenti.

Practic, niciun copil nu se va plictisi, iar asta se traduce direct in mai mult timp liber pentru tine.

Steve Leatham, vicepresedintele companiei pentru divertisment, a facut cateva precizari esentiale despre aceasta noua abordare a vacantelor.

„Ca o companie deținută de o familie, MSC Cruises știe ce este nevoie pentru a menține întreaga familie fericită în vacanță, cu activități de divertisment și facilități adaptate pentru familii, destinate oaspeților de toate vârstele”, a declarat Leatham.

Si tocmai aici intervine un aspect practic pe care merita sa-l luam in calcul atunci cand ne planificam bugetul. Cu zborurile low-cost frecvente din Bucuresti, Cluj sau Timisoara catre marile porturi europene, o astfel de evadare spectaculoasa a devenit extrem de accesibila si pentru familiile din Romania. O cursa aeriana de doar doua ore se transforma rapid in poarta ta de acces catre o saptamana de rasfat total si lipsit de griji logistice.

Destinatii de vis pe Marea Mediterana

Pe langa zonele de joaca traditionale sau cele in aer liber, nava vine cu o doza puternica de tehnologie moderna, gandita sa atraga chiar si cei mai pretentiosi adolescenti. Un alt spatiu de pe nava, denumit „MSC Luna Park Arena”, va fi echipat cu emisiuni de jocuri interactive care sa capteze atentia tuturor. Zona va folosi tehnologia digitala pentru a transforma podeaua intr-o arena interactiva, dupa cum a precizat compania in anuntul sau.

Numai ca ambitiile constructorilor merg mult mai departe de atat.

La bordul viitoarei nave, „divertismentul pentru familii va atinge noi culmi, mai mare, mai îndrăzneț și mai inovator ca niciodată”, a adaugat Leatham.

MSC World Asia este programata sa debuteze in decembrie, navigand pentru itinerarii de sapte nopti pe superba Marea Mediterana. Pe baza datelor furnizate intr-un amplu reportaj publicat recent de Independent, nava va vizita multiple puncte de atractie mediteraneene, incluzand orase iconice precum Barcelona, Marseille, Messina, Civitavecchia pentru Roma, Naples si Valletta.

Pana la urma, cifrele din spatele acestei lansari ne arata cu adevarat amploarea intregului proiect turistic. MSC Cruises este a treia cea mai mare linie de croaziera din lume, operand in prezent o flota impresionanta de 23 de nave care navigheaza pe cinci continente catre mai mult de 300 de destinatii.