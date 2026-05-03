Met Gala este recunoscută pe plan global pentru ținutele extravagante care îți taie respirația și pentru lista de invitați plină de vedete de primă mână. Dar dincolo de rochiile de modă înaltă și costumele croite la comandă, regulile impuse de Anna Wintour merg mult mai departe și controlează până și cel mai mic detaliu. Da, inclusiv meniul serii este supravegheat cu o rigoare absolută.

Regula de aur a respirației proaspete

Te-ai gândit vreodată cum e să stai la o distanță de doar câțiva centimetri de cei mai mari designeri ai lumii pe parcursul unei întregi seri? Ei bine, exact acesta este motivul pentru care preparatele servite sunt selectate cu atâta grijă. Există de fapt o listă neagră cu alimente care nu vor ajunge absolut niciodată în apropierea acestui eveniment exclusivist.

Pe baza detaliilor publicate recent de Theblast, Anna Wintour a interzis ferm trei ingrediente specifice la dineul de la Met Gala. Este vorba despre arpagic, ceapă și usturoi. Motivul din spatele acestei decizii este pe cât de simplu, pe atât de logic pentru un eveniment de o asemenea anvergură. Toate cele trei alimente sunt recunoscute pentru faptul că provoacă o respirație urât mirositoare.

Dar decizia are și o latură extrem de personală.

„Ei bine, acelea sunt trei lucruri de care nu sunt în mod deosebit atașată”, a explicat anterior Wintour.

Să fim serioși, nimeni nu vrea să strice o seară perfectă. Când într-o singură încăpere se află rochii couture și piese vestimentare care valorează milioane de dolari, ultimul lucru pe care și-l dorește cineva este o farfurie dezordonată sau un miros persistent. Invitații trebuie să poată socializa confortabil, fără să își facă griji pentru pete accidentale care ar putea declanșa un adevărat dezastru de garderobă.

Interzis la telefoane și rețele sociale

Regulile stricte legate de mâncare merg mână în mână cu o altă politică la fel de severă.

Telefoanele sunt complet interzise în interiorul galei.

Wintour a impus această regulă de mult timp pentru a încuraja interacțiunile reale în detrimentul momentelor create special pentru internet. Ea își dorește ca invitații să se bucure de momentul prezent. „Este adesea minunat să auzi, după cină, oamenii spunând: «Oh, am avut cele mai minunate conversații»”, a explicat ea. „Deci aceasta este ideea, că viața poate exista fără o poză pe telefonul tău mobil.”

Și totuși, asta nu i-a oprit pe unii rebeli să încalce regula. Fotografiile făcute pe ascuns în baie au devenit deja o tradiție neoficială a galei. Intenția principală rămâne însă neschimbată. Din cauza acestei politici stricte, fanii primesc doar o mică perspectivă asupra serii prin intermediul fotografiilor oficiale și al transmisiunilor de la intrare. Absolut tot ce ține de meniu și de discuțiile private rămâne în spatele ușilor închise, un detaliu care adaugă și mai mult mister întregului eveniment.

Spectacolul culinar din 2025

Pentru ediția din 2025, mâncarea a fost la fel de atent curatoriată precum creațiile vestimentare (un detaliu deloc surprinzător). Kwame Onwuachi, un bucătar recompensat cu premiul James Beard, a fost ales să conceapă meniul. El a adus o abordare profund personală și culturală experienței culinare din acea seară de neuitat.

„Am fost inspirat de dandismul negru și de experiența neagră în modă. Este extras din atât de multe căi și rute diferite ale diasporei”, a declarat el pentru revista Vogue la acel moment. „Am vrut să încapsulez toate acestea, de la aperitive până la cina servită la gală.”

Dar a păstrat mereu în minte un obiectiv principal pentru farfuriile care ajungeau pe mese. „Putem fi cât de poetici vrem, dar la finalul zilei trebuie să fie bun”, a adăugat bucătarul.

Arome globale pe covorul roșu

În timpul orei de cocktail, serverii au împărțit variante rafinate ale mâncărurilor de confort. Invitații au gustat turte de mălai cu pui crocant, mini brânzeturi tocate, pâine de porumb acoperită cu caviar și pateuri de pui cu curry. Acestea din urmă este o trimitere directă la preparatele semnătură ale lui Onwuachi.

Primul fel a inclus o salată de papaya piri piri, care a scos în evidență condimentul sud african îndrăzneț. Aceasta a fost servită alături de castraveți acoperiți cu o marinadă verde vibrantă specifică insulelor din Caraibe. La felul principal, vedetele au primit pui creol prăjit cu emulsie de lămâie, orez cu mazăre și un sos picant proaspăt care a adus un plus de intensitate. Garniturile au constat în verdețuri la grătar cu bacon și pâine de porumb cu unt infuzat cu miere și curry, o combinație excelentă între mâncarea de suflet și prezentarea de înaltă clasă.

Desertul a încheiat seara la fel de memorabil. O negresă Bodega Special Cosmic a fost acompaniată de o spumă de gogoși cu zahăr pudră. Pe masă a ajuns și o prăjitură aurie cu cremă dulce de miere și agrișe. „Pe tot parcursul mesei, există diferite aspecte ale identității negre din întreaga lume reprezentate la cel mai înalt nivel”, a subliniat el.

Iar acum toate privirile sunt ațintite asupra ediției din 2026. Meniul oficial este încă ținut sub cheie, dar dacă ne luăm după istoria evenimentului, fanii se pot aștepta la un meniu la fel de grijuliu și artistic precum ținutele invitaților. Cât timp Anna Wintour dă ordinele, un lucru este garantat. Totul va fi elegant, intenționat și complet lipsit de arpagic, ceapă și usturoi. Pe bune, chiar nu e loc de compromisuri aici. Singurul detaliu care adaugă tensiune în acest moment este posibila absență a actriței Meryl Streep de la viitorul eveniment.