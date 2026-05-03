Jeff Bezos și Lauren Sánchez încing spiritele înainte de Gala Met 2026, organizând o petrecere privată, exclusiv pe bază de invitație, cu câteva zile înaintea celui mai mare eveniment din modă programat pentru 4 mai 2026. Detaliile sunt ținute strict la secret, dar controversa din jurul lor a început deja să facă valuri în lumea celebrităților.

Mister total si o decizie controversata

Invitațiile pentru acest eveniment ultra-exclusivist au fost deja trimise. Locația și lista de invitați rămân însă un mister total. Și fix acest secret adaugă o doză uriașă de intrigă pentru o noapte care ar trebui să celebreze arta și designul. Cuplul nu doar că dă o petrecere, ci joacă un rol major în evenimentul din 2026, servind ca sponsori principali și co-președinți onorifici.

Numai că această poziție i-a plasat direct în centrul unei controverse tot mai mari. Să fim serioși, când ai atâta influență asupra uneia dintre cele mai mari strângeri de fonduri din modă, criticile nu întârzie să apară. Mulți se întreabă cât de multă putere de decizie au, de fapt, asupra direcției galei din acest an.

Afisele care au impanzit orasul

Tensiunea crește pe fondul legăturilor politice și de afaceri ale Amazon, inclusiv presupuse conexiuni cu administrația lui Donald Trump. Așa cum arată un raport detaliat publicat recent de Theblast, în săptămânile premergătoare evenimentului, afișe de protest au apărut prin tot New York-ul, cerând boicotarea galei. Mesajele fac referire la acuzațiile privind condițiile de muncă din centrele de livrare Amazon și la relația companiei cu U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), acuzații pe care Amazon le-a negat vehement.

„Gala Met a lui Bezos: Adusă vouă prin exploatarea muncitorilor”, se putea citi pe un afiș, în timp ce un altul susținea că evenimentul din 2026 este o gală „adusă vouă de firma care alimentează ICE.”

Te gândești vreodată la drumul pe care îl parcurge pachetul tău până la ușă? Iar dilema asta nu e doar la mii de kilometri distanță, pe străzile din New York. Când marile corporații globale dictează regulile jocului, noi resimțim efectele direct aici, în România, fie că vorbim de prețurile tot mai mari la produsele de import din mall-urile bucureștene sau de presiunea de pe umerii curierilor care ne aduc comenzile acasă în fiecare zi. E o realitate care ne face să ne întrebăm de două ori înainte să dăm click pe butonul de cumpărare.

Vedetele care spun pas covorului rosu

Scandalul a ajuns chiar și în politica locală. Zohran Mamdani a dezvăluit că intenționează să sară peste evenimentul din acest an. „Asta este ceea ce caut să îmi petrec o mare parte din timp concentrându-mă,” a spus el, referindu-se la problemele de accesibilitate financiară din oraș. Prioritatea lui rămâne combaterea costului ridicat al vieții, nu participarea la o noapte de lux.

Dar stai puțin, că lucrurile merg și mai departe. Zendaya va sta pe bară la Gala Met 2026, marcând o absență notabilă de la una dintre cele mai mediatizate nopți din modă. Motivul oficial ține de un program încărcat și de dorința ei de a face un pas în spate de la aparițiile publice constante, alegând să își protejeze energia într-o perioadă extrem de aglomerată a carierei sale.

Zvonurile din online spun însă cu totul altceva.

Mulți sugerează că absența ei ar putea fi legată de controversa implicării lui Jeff Bezos, deși nu există o confirmare oficială în acest sens. Până la urmă, a ști când să te retragi din lumina reflectoarelor este o formă supremă de self-care.

Eleganta de a refuza o invitatie

O altă absență uriașă este Meryl Streep. Un reprezentant al starului din Mamma Mia! a clarificat situația ei cu o sinceritate debordantă: „Meryl a fost invitată la Gala Met timp de mulți ani, dar nu a participat niciodată. Deși le apreciază pe Vogue, pe Anna și imaginația și rezistența ei incredibile, nu a fost niciodată tocmai genul ei de scenă.”

Declarația vine pe fondul speculațiilor că Streep a fost invitată să preia un rol mai mare anul acesta, mai exact cel de co-președinte, dar a refuzat. Și în acest caz s-a făcut legătura cu prezența lui Bezos în organizare, deși informația nu a fost validată oficial.

Dincolo de strălucirea rochiilor de pe treptele muzeului Metropolitan, ediția din acest an se conturează ca un test de imagine pentru toți cei implicați. A refuza o invitație la cel mai râvnit eveniment monden doar pentru că nu rezonează cu valorile tale (sau pur și simplu pentru că nu e genul tău de petrecere) demonstrează o autenticitate pe care nicio ținută de designer nu o poate cumpăra.