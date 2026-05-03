În luna martie, Muzeul Metropolitan de Artă a primit o livrare cu totul specială. Este vorba despre 57 de role de covor alb imaculat, fiecare măsurând aproape 100 de picioare lungime. Păstrat în condiții de maximă securitate până în jurul orei 3 dimineața, în prima zi de luni din luna mai, acest material prețios este derulat pe celebrele trepte de pe Fifth Avenue și pictat manual de o echipă de artiști.

Misterul din spatele cortinei

Te-ai gândit vreodată cine stă în spatele acestui decor spectaculos pe care pășesc vedetele tale preferate? Omul din spatele celor 73.625 de picioare pătrate de covor magic este Sivan Santhosh. Un antreprenor de 35 de ani, coproprietar al companiei Neytt by Extraweave din Kerala, India. El a pornit această afacere împreună cu soția sa, Nimisha Srinivas, în 2021, ducând mai departe o tradiție a familiei în țesutul covoarelor care a început tocmai în 1917.

Cifrele sunt de-a dreptul impresionante.

Compania sa a fabricat covorul roșu pentru ceremoniile din 2022, 2023 și 2025, dar și pentru evenimentul de anul acesta, programat pentru ziua de luni. Pe aceste covoare s-a scris istorie în modă. Kim Kardashian a purtat rochia iconică „Mr President” a lui Marilyn Monroe, Doja Cat s-a costumat în pisica lui Karl Lagerfeld, Choupette, iar Rihanna și-a dezvăluit de două ori sarcina.

Iar la început, totul a fost învăluit într-un secret total. Luni de zile au lucrat la primul covor fără să aibă habar ce eveniment pregătesc. „Am început cu prototipurile inițiale și dezvoltarea, dar nu știam cine este clientul”, povestește antreprenorul.

Presiunea perfecțiunii la milimetru

„Abia după ce au fost aprobate mostrele, ni s-a spus pentru cine este și am fost în culmea fericirii. Dar pentru că suntem dintr-un oraș mic, nimeni nu știa care este amploarea Met Gala, ci abia după ce a apărut în presă, oamenii au știut că este vorba despre ceva foarte mare.”, a explicat el. Așa cum semnalează Independent într-un reportaj recent, miza a fost uriașă de la bun început.

Cerința muzeului a fost clară. Voiau o pânză goală pe care artiștii să o poată picta manual, dar textura trebuia să reziste la greutatea unor ținute excentrice și masive. Să fim serioși, nimeni nu vrea un accident vestimentar pe acele scări. „Facem țesătura mai strânsă pentru ca celebritățile pe tocuri cui să nu se împiedice și să nu cadă, iar hainele lor să nu se agațe”, explică Santhosh detaliile tehnice.

„Chiar și un mic defect ar putea fi vizibil pe un covor ca acesta, așa că ne asigurăm că totul este perfect.”

Și tot procesul de instalare este o operațiune militară. Echipa din India nici măcar nu participă la desfășurarea materialului. „Au propria lor echipă dedicată în New York”, spune el despre momentul instalării. „Nu sunt permise telefoanele în apropiere, este foarte, foarte privat.”

Dar asta nu înseamnă că emoțiile dispar. „Suntem în alertă tot timpul”, mărturisește antreprenorul. „Și așteptăm mereu până când evenimentul se termină efectiv pentru a primi feedback-ul final, așa că există întotdeauna un fel de presiune.”

Evoluția unui simbol al eleganței

Nu-i chiar așa cum îți imaginezi, că acest eveniment a avut mereu un covor somptuos. Când Met Gala a debutat în 1948 ca o strângere de fonduri pentru înalta societate din New York, organizatorii puneau doar niște benzi de cauciuc pe treptele de beton (ca să nu alunece invitații după câteva pahare de martini).

Când Anna Wintour a preluat conducerea în 1995, invitații încă pășeau pe beton, agățându-și rochiile de mătase. Pe la mijlocul anilor 2000 au apărut primele traverse roșii. Apoi lucrurile au explodat. În 2016, pentru tema „Manus x Machina”, covorul a fost crem cu blocuri de culoare roșie și roz. În 2019, la tema „Camp: Notes on Fashion”, a fost rulat un covor roz Barbie. Până în 2022, producția a fost asigurată de o firmă din New Jersey, înainte ca Neytt să preia contractul pentru un proces de fabricație mai sustenabil.

Mândria unei comunități și speranțe pentru viitor

Pentru Santhosh și familia sa din Cherthala, Kerala, această realizare este uriașă. „Când am primit lucrarea, a fost un moment de mândrie pentru companie, dar și pentru India, că suntem dintr-un oraș mai mic și facem ceva de o asemenea amploare”, spune el. „Mulți antreprenori ne-au contactat și ne bucurăm că le putem oferi oamenilor încredere și îi putem inspira să viseze mai mult.”

Preferatul lui rămâne covorul de anul trecut (realizat în 90 de zile în India), un design albastru la miezul nopții cu narcise albe și galbene pictate manual, pentru tema „Superfine: Tailoring Black Style”. „A fost foarte frumos să vedem oamenii îmbrăcându-se și arătându-și rădăcinile”, amintește el. „A fost un moment foarte fericit pentru noi.”

Numai că ediția de anul acesta vine cu propriile reguli. Codul vestimentar „Fashion is Art”, inspirat de expoziția „Costume Art”, va aduce pe covor vedete precum Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams, alături de Anna Wintour. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și soția sa, Lauren Sánchez Bezos, sunt principalii donatori financiari, o alegere care a stârnit destule boicoturi recente.

Cât despre o recunoaștere directă de la faimoasa Anna Wintour, Santhosh o așteaptă cu zâmbetul pe buze. Întrebat dacă a primit felicitări directe, el a răspuns: „Nu, încă nu… Sperăm că în curând”. Oare își va vedea vreodată propria operă de artă din postura de invitat? „Sperăm că, la un moment dat, vom fi și noi invitați la Met Gala.”