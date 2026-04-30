Prima luni din mai se apropie cu pași repezi, iar agitația din jurul Met Gala atinge cote maxime. Dar te-ai gândit vreodată că pentru vedete, designeri și toți cei implicați, acest eveniment nu înseamnă doar o seară, ci un întreg maraton de petreceri, lansări și pregătiri intense? Hai să aruncăm o privire în culisele celei mai exclusiviste săptămâni din lumea modei.

Începe numărătoarea inversă

Săptămâna începe în forță încă de miercuri, când britanicii își fac simțită prezența în New York. Gala King’s Trust adună la un loc atât membri ai caselor regale, cât și staruri considerate „regalități” de către paparazzi. În aceeași seară, Stella McCartney organizează o petrecere pentru a celebra noua sa colaborare cu H&M, iar dacă evenimentele trecute ne-au învățat ceva, bugetul pentru producție va fi, cu siguranță, unul generos.

Joi dimineața, de la ora 8:00 fix, Tory Burch prezintă micul dejun anual al fundației sale, onorând-o pe Anna Wintour. Mai târziu, Anne Hathaway și stilista Erin Walsh sărbătoresc lansarea cărții „The Art of Intentional Dressing” cu o serată șic pe Fifth Avenue. Iar după lăsarea întunericului, fotograful Steven Klein își aniversează ziua de naștere cu o petrecere într-o locație maximalistă, perfectă pentru estetica sa.

Recomandari Anne Hathaway a readus la viata un moment iconic. Detaliul pe care toti fanii l-au recunoscut

Weekendul devine incendiar

Cu trei zile înainte de marele eveniment, Vogue dă startul oficial al weekendului cu tradiționala petrecere „First Friday”. Chloe Malle, Simone Ashley și Teyana Taylor vor fi gazdele unui eveniment major, cu un cod vestimentar sugestiv: „Bodies, Bodies, Bodies”. Pentru pasionatele de shopping, târgul „Not-A-Normal Show”, faimos pe TikTok, își deschide porțile pe 31 East 17th Street, adunând peste 60 de dealeri vintage și vânzători independenți.

Sâmbăta începe devreme la Vogue Café, care se deschide publicului la ora 10:00 și va rămâne un punct de atracție până luni. Aici va avea loc și o înregistrare live a podcastului „The Run-Through”, cu Tory Burch în dialog cu Nicole Phelps. Într-o cronologie detaliată a evenimentelor, Vogue dezvăluie că sâmbătă seara opțiunile sunt practic nelimitate. Colman Domingo organizează a doua ediție a petrecerii sale anuale „Put That Sh*t On” în Chelsea, în timp ce Teyana Taylor pregătește un show de burlesque super exclusivist (cu ea însăși în rol principal!), unde fotografiile sunt strict interzise. În altă parte a orașului, Beyoncé organizează o întâlnire ultra-intimă pentru fanii brandului său, Cécred, iar zvonurile spun că Jeff și Lauren Bezos au trimis, si invitații pentru propria lor petrecere.

Presiunea crește. Ritualuri de frumusețe și ultimele petreceri

O zi de odihnă? Nici vorbă.

Recomandari Faceliftul gratuit al lui Anne Hathaway a devenit viral. Avertismentul expertilor pentru tine

Duminica este dedicată ultimelor retușuri și, fireste altor evenimente sociale. În timp ce Vogue Café continuă să servească doze de cofeină, agenția de talente United Talent Agency își adună starurile și managerii la o întâlnire pre-Met Gala într-o locație elegantă din NoMad. Pentru cine vrea să arate impecabil, duminica este dedicată răsfățului. Poți opta pentru un tratament de sculptare facială La Mer, inspirat de Met Gala, la The EDITION Hotel, sau pentru o vizită la studioul seren al Cynthiei Rivas. S-ar putea chiar să dai nas în nas cu vedete precum Sarah Pidgeon, Camilla Morrone sau Cara Delevingne, care au deja programări făcute.

Ziua Z. De la hotel la after-party

Luni, în ziua cea mare, totul începe dis-de-dimineață cu un tur exclusivist al expoziției pentru co-președinți, presă și prietenii muzeului. Vrei să prinzi o frântură din acțiune? Un sfat practic ar fi să te postezi în fața unuia dintre hotelurile renumite din Upper East Side, precum The Mark, The Carlyle, The Lowell sau Mandarin Oriental, pentru a vedea vedetele în drumul lor spre covorul roșu.

Și după petrecere, urmează, clar after-party-ul. Cele mai vânate invitații sunt pentru evenimentele organizate de Saint Laurent și proaspăt logodita Zoë Kravitz, Cartier, GQ, Gabriela Hearst și Grace Gummer sau Richie Akiva. Dacă nu ai o invitație, poți încerca să intri într-un club privat precum Soho House, Zero Bond sau să te oprești la un bar popular ca Monsieur sau The Nines.

Recomandari Anne Hathaway aduce stilul gotic pe covorul roșu într-o rochie din 2020

Agitația nu se termină odată cu gala. În zilele următoare, poți discuta cele mai reușite sau mai neinspirate ținute la un „The Devil’s Martini” la Waldorf Astoria. Designerul Dimitra Petsa sărbătorește primul său Met Gala cu o cină la Selene’s, un nou restaurant grecesc, iar Maison Margiela Fragrances organizează o petrecere masivă într-un depozit. New York-ul nu doarme deloc în săptămâna Met Gala.