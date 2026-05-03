Te-ai întrebat vreodată ce se află în mintea unei femei care aleargă mai repede decât aproape oricine de pe planetă? Gabby Thomas nu este doar o sportivă de elită din echipa SUA, ci o forță a naturii care a bifat în 2024 cel mai rapid timp la 200 de metri. Și are la activ cinci medalii olimpice.

De la o joacă în curtea școlii la performanță mondială

Alergatul nu a fost mereu o chestiune de viață și de moarte pentru ea. „Alergând pe lângă băieți în timp ce mă jucam la școală. Atunci m-am simțit prima dată rapidă”, își amintește tânăra. Până la urmă, cele mai mari pasiuni se nasc adesea din lucruri complet banale.

Iar declicul profesional a venit mult mai târziu. O spune chiar ea, descriind momentul în care și-a dat seama că poate concura la nivel de elită: „Câștigarea campionatului de sală NCAA din 2018 la 200m. Înainte de asta, priveam atletismul doar ca pe o parte a experienței mele de colegiu. Dintr-o dată a făcut un clic, realizând că asta ar putea fi ceva ce aș putea urma la cel mai înalt nivel.”

Dar saltul cel mare a apărut o dată cu selecțiile americane. „Să fac parte din echipa olimpică din 2021 după ce am câștigat selecțiile din SUA. Peste noapte, am trecut de la a fi aproape necunoscută la o favorită. Atenția și așteptările au fost mult de gestionat, dar nu aș fi putut fi mai entuziasmată să fiu în acea echipă olimpică.”

Liniștea dinaintea furtunii de pe pistă

Într-un interviu profund publicat recent de Marieclaire, sportiva ne oferă o lecție valoroasă despre gestionarea presiunii. Cum se simte înainte de o cursă uriașă? „Liniștită, sau cel puțin încerc. Nu ascult muzică de agitație și nu fac nimic pentru a mă supraexcita. În schimb, mă concentrez pe respirația mea, pe a fi prezentă și pe elementele tehnice pe care vreau să le execut.”

Numai că performanța nu vine singură, ci susținută de parteneri care cred în potențialul tău. Din 2018, ea este imaginea New Balance, o colaborare care înseamnă mult mai mult decât niște simple contracte. „M-am alăturat New Balance în 2018 și am fost norocoasă să mă susțină de-a lungul carierei mele. Acest lucru mi-a oferit o platformă pentru a inspira mai departe următoarea generație de atleți să se simtă încrezători și să-și urmeze visele, indiferent de obstacole.”

Pentru ea, a fi atletă înseamnă „inspirație”. Și-a pus chiar amprenta pe propriul design de pantofi sport. „Personalitatea mea. A fost atât de captivant să lucrez cu New Balance pentru a alege stilul și culorile colecției. Pantofii mei cu cuie FuelCell SuperComp MD-X v3 sunt roz aprins, iar varianta mea de culori Ellipse și îmbrăcămintea sunt mai degrabă un roz pastel. Ambele îmi arată latura feminină, dar culorile aprinse versus cele neutre arată gama personalității mele de la energia puternică și intensă din ziua cursei la o vibrație mai subtilă, în afara pistei.”

Când corpul spune stop, mintea merge mai departe

Pe bune acum, drumul spre succes nu este niciodată o linie perfect dreaptă. Când lucrurile nu merg conform planului, Gabby își amintește un lucru esențial despre propria valoare: „Că eșecurile nu mă fac să îmi pun la îndoială talentul. Ele îl rafinează. Fiecare eșec pe care l-am avut a dus la o versiune mai bună a mea. De exemplu, am avut o accidentare la tendon în vara anului 2022 și am fost devastată să ratez Campionatele Mondiale, mai ales că erau aici, în SUA. Dar apoi, în 2023, am avut cel mai bun sezon al meu de până acum și, bineînțeles, 2024 a fost tot ce aș fi putut spera și chiar mai mult.”

Dincolo de cele cinci medalii (cu trei de aur, una de argint și una de bronz), tânăra este absolventă de Harvard și are o pasiune uriașă pentru sănătatea publică.

Cum reușește să le împace pe toate? Ea mărturisește că această dublă viață a învățat-o ceva necesar: „Că nu doar că pot face față să fac lucruri diferite, ci că am nevoie de asta. Iubesc capacitatea de a-mi schimba concentrarea, astfel încât viața mea să nu se învârtă doar în jurul pistei sau al rezultatelor. Este bine pentru creierul meu. În plus, a da înapoi comunității mele mă ajută să îmi umplu paharul.”

Viața de dincolo de recorduri

Uneori trebuie pur și simplu să iei o pauză de la toate așteptările. Deconectarea ei arată extrem de familiar pentru oricare dintre noi. „Ieșirea din mentalitatea de performanță și intrarea în viața reală. Îmi place să stau cu prietenii și familia, să fac o plimbare pentru o ceașcă de cafea și să mă joc cu câinii mei. Am avut un pug pe nume Rico pe care l-am adoptat în timpul COVID, și tocmai am luat un nou pui salvat, Nala, care ne ține pe toți în priză. Prioritizez lăsarea creierului meu să respire. Sunt la cel mai bun nivel al meu când îmi dau permisiunea să fiu pur și simplu om.”

Da, ai citit bine, chiar și o campioană mondială are nevoie să fie doar un om obișnuit.

În acest moment, mintea ei zboară spre un eveniment cu totul special din viața privată. „Nunta mea. Mă căsătoresc în octombrie și sunt adâncită în modul de planificare a nunții. Sunt doar entuziasmată să mă căsătoresc cu cel mai bun prieten al meu și să avem o petrecere grozavă si .”

Mesajul ei pentru femeile tinere este unul care te lovește direct în suflet. „Este că ai voie să fii ambițioasă în mai multe direcții. Poți urmări obiective mari. Întotdeauna am echilibrat studiile academice cu alergatul și nu am simțit niciodată că trebuie să aleg. Poți fi echilibrată, motivată și puternică în același timp.”

Iar moștenirea pe care vrea să o lase în urmă nu are legătură doar cu timpii înregistrați pe tabelă. Gabby își dorește ca generațiile viitoare să rețină un concept mult mai profund: „Ideea de a face lucrurile în felul tău. Vreau ca tinerele femei să vadă că poți urmări excelența în mai multe direcții și să construiești o viață care se simte adevărată pentru tine.” Un pug pe nume Rico și o nuntă de planificat în toamnă o așteaptă mereu acasă, demonstrând că poți avea lumea la picioare fără să îți pierzi rădăcinile.