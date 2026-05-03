Zilnic navighezi pe zeci de site-uri, cauți informații, faci cumpărături sau pur și simplu te relaxezi citind. Dar te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu adevărat când apeși acel buton albastru pe care îl vezi peste tot? Să fim serioase, de cele mai multe ori vrem doar să scăpăm de fereastra care ne blochează ecranul.

Ce se ascunde in spatele unui simplu click

Hai să vedem exact cum stau lucrurile. Companiile de tehnologie colectează informații în mod constant pentru a menține platformele funcționale. Scopul lor de bază este de a „livra și menține serviciile Google”, precum și de a „urmări întreruperile și proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. Până aici, totul sună absolut rezonabil și necesar pentru ca internetul să funcționeze corect.

Pe lângă aceste aspecte tehnice, platformele au nevoie să știe cum interacționăm cu ele. Astfel, ele colectează informații pentru a „măsura implicarea publicului și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile noastre și a spori calitatea acestor servicii”.

Recomandari S-a aflat adevarul despre butoanele de accept. Ce se intampla cu datele tale online

Capcana personalizarii. Cum ajung reclamele la tine

Aici intervine partea cu adevărat interesantă pentru viața ta de zi cu zi. Așa cum arată [SOURCE] într-o actualizare recentă a politicilor sale, momentul în care îți dai acordul complet schimbă complet experiența ta digitală. Mai precis, „dacă alegi «Acceptă tot», vom folosi si cookie-urile și datele pentru a dezvolta și îmbunătăți noi servicii”.

Iar asta nu e tot. Sistemul va începe să „livreze și să măsoare eficiența reclamelor”. Când cauți o rochie de vară la un magazin din București sau verifici prețul la pompă pentru benzină, algoritmul învață rapid ce te interesează. Rezultatul direct? Platforma îți va „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale” și îți va „afișa reclame personalizate, în funcție de setările tale”. Pe bune, nu e nicio magie la mijloc când vezi exact pantofii la care te-ai uitat ieri pe un cu totul alt site.

Pentru că, după cum explică documentarea oficială, „conținutul și reclamele personalizate pot include, si rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității trecute din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”.

Recomandari Adevarul ascuns despre datele tale online. Ce se intampla cand dai click fara sa citesti

Puterea de a spune nu in mediul digital

Și totuși, nu ești obligată să accepți totul. Ai tot dreptul să tragi o linie și să îți protejezi spațiul virtual (și știm bine cât de important este să setăm limite sănătoase). „Dacă alegi «Respinge tot», nu vom folosi cookie-urile pentru aceste scopuri suplimentare”, se arată clar în termenii de utilizare.

Numai că trebuie să știi la ce să te aștepți după un refuz. Chiar și fără acordul tău pentru personalizare, reclamele și conținutul vor continua să apară, doar că vor fi bazate pe factori imediați. Mai exact, „conținutul nepersonalizat este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizionezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. La fel se întâmplă și cu publicitatea comercială, deoarece „reclamele nepersonalizate sunt influențate de conținutul pe care îl vizionezi în prezent și de locația ta generală”.

Un detaliu interesant legat de protecție este că sistemele „folosesc si cookie-urile și datele pentru a adapta experiența astfel încât să fie potrivită vârstei, dacă este relevant”.

Recomandari Adevarul despre datele tale online. Ce se intampla de fapt cand apesi butonul de accept

Alegerea îți aparține.

Dacă vrei să preiei controlul chiar acum, e suficient să „selectezi «Mai multe opțiuni» pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor tale de confidențialitate”. Acolo poți decide exact ce lași la vedere și ce păstrezi doar pentru tine. Mai mult, „poți si să vizitezi g.co/privacytools în orice moment” pentru a-ți curăța urmele lăsate online.