De câte ori ai apăsat din reflex pe butonul de acceptare doar ca să scapi de fereastra care îți blochează ecranul telefonului? Adevărul este că, în spatele acestor ferestre aparent inofensive, se ascunde un mecanism complex care colectează o cantitate uriașă de date despre tine la fiecare click.

Ce se intampla cand dai click fara sa citesti

Să fim serioase, puține dintre noi stau să citească termenii și condițiile când se grăbesc să găsească o rețetă rapidă sau un sfat de beauty. Numai că, atunci când alegi să accepți totul, permiți folosirea cookie-urilor și a datelor pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Și nu se oprește deloc aici.

Platformele utilizează aceste informații valoroase pentru a „livra și măsura eficiența anunțurilor”. fiecare mișcare a ta online devine o piesă de puzzle pe care companiile o folosesc pentru a-ți construi un profil digital detaliat.

Recomandari S-a aflat adevarul despre familia lui Addison Rae. Ce se intampla dupa arestarea din 28 aprilie

Cum sa pui limite in spatiul virtual

Vorbim des pe Lyla.ro despre limite sănătoase în relații, dar cum rămâne cu spațiul tău digital? Într-o analiză publicată recent de [SOURCE] se arată clar că, dacă alegi să respingi tot, ei „nu vor folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. O alegere de câteva secunde care îți protejează cu adevărat intimitatea.

Chiar și la noi în România, unde petrecem zilnic ore întregi pe telefoane în drum spre birou sau seara pe canapea, acest nivel de control contează enorm. Faptul că vezi mereu reclame la rochia pe care ai căutat-o dimineața nu este magie. Algoritmii folosesc datele colectate pentru a „arăta conținut personalizat, în funcție de setările tale” și pentru a „arăta anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”. Acestea includ recomandări și rezultate bazate pe activitatea ta anterioară, precum căutările precedente.

Ce stiu ei despre tine chiar si cand spui nu

Dar stai puțin, te-ai gândit vreodată că ești complet invizibilă pe internet dacă pur și simplu refuzi cookie-urile?

Recomandari S-a aflat adevarul despre viata lui David McCallum. Ce s-a intamplat cu cei 5 copii ai actorului

Ei bine, lucrurile stau puțin diferit în realitate.

Chiar și fără personalizare activată, conținutul pe care îl primești pe ecran este influențat direct de „conținutul pe care îl vizualizezi în prezent, activitatea din sesiunea ta activă de Căutare și locația ta”. Iar anunțurile nepersonalizate țin cont de „locația ta generală”.

E drept că sună puțin a film de spionaj, dar asta este normalitatea lumii digitale în care trăim.

Recomandari S-a aflat adevarul despre despartirea momentului. Ce se intampla cu vedeta care abia anuntase nunta

Ai controlul asupra experientei tale

Dincolo de reclame și monitorizare constantă, sistemul utilizează datele și pentru a „adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”. Este un detaliu tehnic, dar extrem de util, mai ales dacă obișnuiești să împarți tableta sau laptopul cu copiii tăi.

Iar vestea bună e că poți schimba regulile jocului oricând dorești. Poți selecta opțiuni suplimentare pentru a gestiona setările de confidențialitate sau poți vizita oricând adresa g.co/privacytools. Până la urmă, spațiul tău online este exact ca propria ta casă, tu decizi pe cine lași să intre și ce informații ia cu el la plecare.