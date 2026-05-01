Uneori viața îți dă lămâi exact atunci când credeai că ai găsit rețeta perfectă pentru limonadă. Te-ai gândit vreodată de ce unele relații par să se evapore peste noapte, chiar și atunci când totul arată impecabil din exterior? Fix prin asta trece acum Larsa Pippen, vedeta din „The Real Housewives of Miami”, care tocmai a pus punct relației cu baschetbalistul profesionist Jeff Coby.

O iubire care s-a consumat prea repede

Cei doi se cunoscuseră la o petrecere în ianuarie 2025, iar povestea lor a început la scurt timp după aceea. Iar acum, la mai bine de un an distanță, drumurile lor s-au despărțit definitiv. Totul s-a întâmplat undeva în luna martie, exact în perioada în care au apărut informații că rețeaua Bravo a pus pe pauză emisiunea „RHOM”. Într-un material publicat recent de Theblast aflăm că despărțirea nu a fost una cu scântei. Apropiații spun că relația pur și simplu s-a stins, neavând evoluția pe care și-o doreau ambii parteneri.

În prezent, foștii iubiți nu mai au nicio legătură și nici măcar nu își mai vorbesc. E drept că Larsa venea după o altă poveste destul de intensă. Ea fusese implicată romantic cu Marcus Jordan, fiul lui Michael Jordan, din septembrie 2022 până în iulie 2024.

Promisiuni mari aruncate in fata camerelor

Când privești în urmă, lucrurile stau puțin diferit față de declarațiile lor pline de entuziasm. Debutul lor pe covorul roșu a avut loc în aprilie 2025, la premiera filmului „The Accountant 2”. O lună mai târziu, sportivul de 32 de ani (care a bifat și o apariție în sezonul șapte al emisiunii, chiar la reuniune) făcea declarații complet neașteptate în public.

„Ne căsătorim în 2025-6. Ne căsătorim. Va fi o căsătorie frumoasă. Noiembrie 2025.”

Asta i-a spus Coby unui reporter la momentul respectiv.

Deși reacția Larsei a arătat clar că el doar glumea, baschetbalistul a ținut să adauge: „Nu pot să vă spun când o să o cer în căsătorie.”

Cum au reactionat fanii la auzul vestii

Dar cum vine asta, să treci brusc de la planuri de nuntă la separare totală? Fanii emisiunii au o relație de dragoste și ură cu Pippen, așa că reacțiile din mediul online au fost destul de împărțite. Pe platforma X, comentariile au curs fără oprire.

Un utilizator a punctat destul de tăios: „Fie trebuie să nu mai iasă cu bărbați mai tineri, fie trebuie să nu mai aștepte atât de mult de la o persoană care este mai tânără decât ea și nu vrea același lucru pe care îl vrea ea.” Altcineva a continuat în aceeași notă: „Larsa se mișcă mult prea repede. Se pare că vrea să se căsătorească cu toți cei cu care iese.” Au existat și voci care s-au întrebat: „În câte relații de contract va mai intra?”

Și totuși, unii fani au avut teorii mult mai specifice despre Coby. Cineva a scris: „Aka credea că va avea un moment într-un reality show…. Dumnezeu știe că nu a avut niciodată un moment pe teren.” Iar altcineva a rezumat totul printr-o ironie scurtă: „Și apa e udă.”

Stai puțin, că povestea are și un preambul interesant pe care nu mulți îl știu. Prin ianuarie 2026 apăruseră zvonuri că Larsa ar fi început o relație cu un alt baschetbalist, LiAngelo Ball. Ea a infirmat imediat pe rețelele sociale, numind informațiile „fake news”. Atunci, Coby i-a luat apărarea cu vehemență. „Eu și Larsa avem o relație foarte sigură, iar un lucru legat de asta este comunicarea și faptul că ne asigurăm că noi comunicăm la un nivel foarte înalt și eficient”, a declarat el.

Apoi a dat vina pe cei rău intenționați. „Trebuie să avem de-a face cu o grămadă de oameni care încearcă să folosească numele altor persoane pentru click-uri și chestii modificate în photoshop, sincer, e o prostie! Partea asta e o prostie! Reveniți-vă!”, a adăugat sportivul. El credea ferm că totul se trage de la invidie: „Când oamenii văd că suntem într-o relație fericită și împlinită, este doar o chestiune de timp până când haterii încearcă să agite apele.”

Un impas profesional care complica lucrurile

Numai că problemele din viața personală s-au suprapus nefericit cu cele din carieră. Pe la jumătatea lunii martie 2026, s-a aflat că Bravo a decis să pună pauză emisiunii după cel de-al șaptelea sezon. Motivul a fost audiența scăzută, fiind cel mai puțin urmărit show din seria „Housewives”.

Larsa a reacționat la această veste în luna aprilie, în timpul unei apariții la podcastul „Two Ts in a Pod”. Femeia părea cu adevărat confuză de decizia bruscă a producătorilor.

„Am crezut că am avut un sezon cu adevărat bun anul trecut. Am simțit că se întâmplau atât de multe în viețile noastre. Am avut un sezon grozav. Primeam recenzii că totul era grozav la emisiunea noastră. Și apoi nu știu ce s-a întâmplat. Nu sunt sigură, ca să fiu sinceră cu tine.”

Chiar dacă producția a fost oprită momentan, episoadele pot fi încă urmărite pe platforma Peacock. Ca un detaliu de culise care arată cât de haotică a fost viața vedetei în ultima perioadă, o tentativă de spargere la casa ei din Miami s-a încheiat recent cu trei bărbați ajunși direct în custodia poliției.