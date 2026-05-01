Actrița Emily Blunt a stârnit un val uriaș de furie în mediul online după ce le-a sfătuit pe femeile nemulțumite de joburile lor corporatiste să își dea pur și simplu demisia. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar publicul a taxat dur deconectarea vedetei de la realitățile financiare de zi cu zi cu care se confruntă oamenii obișnuiți.

Sfatul care a aprins internetul

Să fim sincere, de câte ori nu ai visat să îți lași baltă jobul stresant și să te apuci de ceva ce iubești cu adevărat? Numai că realitatea ne lovește rapid, iar facturile nu se plătesc singure. Emily Blunt a abordat exact acest subiect sensibil într-un interviu recent pentru Betches, parte din turneul de promovare pentru filmul „The Devil Wears Prada 2”.

Întrebată despre o scenă memorabilă din primul film, în care personajul ei izbucnește într-un sarcastic „I love my job” într-un moment de frustrare maximă, actrița a descris scena respectivă drept o tragedie. Iar soluția propusă de ea a fost una radicală. Blunt a subliniat că oricine este frustrat ar trebui să renunțe și să găsească ceva ce își dorește profund să facă, chiar dacă nu aduce niciun venit, și să încerce să fie fericit făcând asta pentru că iubește acel lucru.

Valul de critici și realitatea financiară

Internetul nu a iertat-o deloc pentru această perspectivă idealistă. Dincolo de strălucirea Hollywood-ului, lucrurile stau puțin diferit, așa cum semnalează Theblast într-o analiză publicată recent pe acest subiect. Oamenii i-au amintit rapid actriței că are o avere netă evaluată la zeci de milioane, că a crescut într-o familie înstărită și că a ajuns să vorbească dintr-o poziție de privilegiu absolut.

V-ați gândit vreodată cum ar suna acest sfat pentru o femeie din România care lucrează într-o corporație din Pipera și se confruntă lunar cu ratele uriașe la creditele imobiliare sau cu prețurile tot mai mari la alimente? Exact această lipsă de contact cu greutățile financiare a provocat furia fanilor.

Un utilizator de pe platforma X a răbufnit direct: „Cineva ar trebui probabil să îi atragă atenția acestei retardate deconectate de la realitate că majoritatea oamenilor nu sunt milionari și că a munci pentru a trăi nu este opțional pentru ei.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Un alt comentator a taxat pe bune ideea de a renunța fără o plasă de siguranță: „Acesta este un sfat groaznic, deoarece nu îți poți plăti facturile cu fericire. Găsește un loc de muncă care să plătească facturile, apoi, în timp ce ești angajat, poți găsi ceva care îți place sau cel puțin care nu te face nefericit și schimbă locul de muncă,”. Un alt fan vizibil iritat a adăugat: „Ușor de spus pentru o persoană al naibii de bogată, la naiba, Emily, îmi place de tine. Taci dracului din gură. Vino aici și joacă în Albuquerque pe gratis, din moment ce îți place atât de mult. Să vedem cât de fericită ești,”.

Echilibrul dintre carieră și viața de familie

Și totuși, dincolo de aceste declarații controversate, actrița are propriile lupte când vine vorba de balanța dintre profesie și rolul de mamă. În 2023, ea a apărut în podcastul „Table For Two” și a mărturisit că, ori de câte ori este întrebată cum se descurcă, o voce interioară îi repetă că nu găsește niciun echilibru în adevăratul sens al cuvântului.

Profitând de greva scenariștilor, Blunt a luat o pauză de la actorie pentru a se concentra pe creșterea celor două fiice pe care le are cu soțul ei, John Krasinski (cu care s-a căsătorit în 2010 și alături de care locuiește în Brooklyn). Actrița a povestit că distanța impusă de filmări a făcut-o să rateze etape importante din creșterea lor. Acum, ea își dorește să fie mereu prezentă pentru drumurile la școală, poveștile de dinainte de culcare și trezirile dis-de-dimineață.

Umbrele trecutului

Dar asta nu e prima dată când Emily calcă strâmb în fața publicului. Spre finalul anului 2023, ea a fost nevoită să dea explicații pentru o conversație stânjenitoare pe care a avut-o în septembrie 2012 la „Jonathan Ross Show”. Atunci, povestind despre cultura culinară americană, a numit „enormă” o chelneriță de la un restaurant local Chili’s.

Când clipul a reapărut în mediul online după aproximativ 13 ani, actrița a fost aspru criticată pentru body-shaming. Până la urmă, a fost nevoită să își ceară scuze public.

„M-am considerat întotdeauna o persoană care nu ar visa să supere pe nimeni, așa că orice m-a posedat să spun așa ceva în acel moment este de nerecunoscut pentru mine sau pentru orice reprezint,” a declarat ea în comunicatul oficial, insistând că era suficient de matură ca să știe că nu trebuia să folosească acele cuvinte jignitoare. Rămâne doar întrebarea dacă actrița va oferi scuze și pentru sfaturile financiare complet rupte de realitate pe care le-a distribuit acum pe internet.