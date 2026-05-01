Te-ai gândit vreodată cum arată o seară obișnuită în familia viitorului rege britanic? Dincolo de protocolul rigid și zâmbetele perfecte de la evenimentele oficiale, viața Prințului William pare să fie presărată cu obiceiuri cât se poate de normale, dar care au reușit recent să stârnească un val uriaș de reacții și critici pe internet.

Pasiunea secreta si furia oamenilor

Jurnalistul Chris Ship a aruncat o adevărată bombă în spațiul public atunci când a afirmat că Prințul de Wales petrece destul de mult timp cu controller-ul în mână. Situația a devenit tensionată pentru că, potrivit aceleiași surse, el încasează un salariu de 22 de milioane de lire sterline anual pentru a reprezenta Marea Britanie. Da, ai citit bine. Jocurile video par să fie refugiul lui secret după orele de program oficial.

Ship a recunoscut deschis că nu are informații sigure despre preferințele exacte ale prințului. A speculat totuși că acesta ar putea fi atras de francize extrem de populare precum Grand Theft Auto sau FIFA.

Recomandari De ce erau britanicii mult mai slabi în anii ’70. Secretul a ieșit la iveală

Iar de aici până la o adevărată revoltă online nu a mai fost decât un pas.

Oamenii au taxat dur discrepanța dintre suma uriașă primită din bani publici și timpul liber petrecut în fața ecranului. Un utilizator de pe platforma Reddit a răbufnit direct: „22 de milioane pe an? Pentru ce naiba?”. Un altul a dus discuția într-o zonă mult mai întunecată, legată de tensiunile cunoscute din sânul familiei regale: „Nu mă surprinde. Probabil și un joc violent, când termină cu scurgerile de informații, cu hărțuirea fratelui său prin presă sau cu țipetele la personal/soție pentru ziua respectivă, are nevoie de altceva unde să poată fi agresiv și violent.”

Regulile de fier pentru copii si viata de acasa

Lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de cei trei copii ai cuplului regal. Deși Prințul George se mai joacă pe consolă, așa cum a recunoscut chiar tatăl său în trecut, părinții sunt extrem de vigilenți cu programul celor mici.

Recomandari Inelul de logodnă de 100 de lire al verișoarei Prințului William care a uimit pe toată lumea

Așa cum detaliază un reportaj publicat recent de Theblast, William și Kate impun limite stricte privind timpul petrecut în fața ecranelor. Și, până la urmă, nu e o luptă pe care o ducem și noi în fiecare zi? Când încerci să-ți scoți copilul cu forța din fața tabletei pentru o plimbare prin Herăstrău sau prin parcul din cartier, parcă te simți puțin mai bine știind că până și o familie cu sânge albastru are exact aceleași bătăi de cap cu ecranele. Ei preferă clar joaca afară, în natură, departe de tehnologie.

Într-o apariție din octombrie 2025 în emisiunea The Reluctant Traveler cu Eugene Levy, William a oferit o perspectivă rară asupra intimității lor. Rutina și mesele luate împreună sunt pur și simplu sfinte pentru ei. „Absolut, da, categoric”, a răspuns prințul când a fost întrebat despre aceste obiceiuri. „Deci, să stăm și să povestim este cu adevărat important.”

Pentru el, familia rămâne prioritatea absolută. Într-o discuție preluată de ABC News, a explicat cu multă blândețe că echilibrul emoțional de acasă dictează traiectoria viitoare a copiilor. „Și totul este despre viitor”, a mărturisit el. „Dacă nu le oferi copiilor de acum un cămin fericit, sănătos și stabil, simt că îi pregătești pentru o perioadă puțin dificilă și pentru un eșec.”

Recomandari Vogue Williams împărtășește secretul formei sale de invidiat: De ce nu alege salatele pentru fiecare masă

Pregatiri intense pentru o calatorie cu miza uriasa

Dar dincolo de serile liniștite petrecute în familie sau eventualele meciuri de FIFA, agenda regală se anunță extrem de aglomerată în perioada următoare. Se zvonește intens că William și Kate pregătesc o întoarcere spectaculoasă în Australia.

Ar fi prima lor vizită oficială acolo din 2014 încoace.

Numai că momentul ales nu este deloc întâmplător. Turneul vine imediat după vizita recentă a Prințului Harry și a lui Meghan Markle, motiv pentru care unii experți îl numesc deja un turneu de răzbunare. O sursă citată de Sky News a explicat clar care este miza acestei deplasări în care ar putea fi însoțiți și de cei trei copii.

„William și Kate știu amândoi că trebuie să ofere Australiei un adevărat turneu regal, cu toate onorurile, de îndată ce programul lor le va permite”, a declarat sursa respectivă. „William și Kate știu că publicul australian merită ceva mai bun. Este datoria lor să facă acest lucru să se întâmple.”

Așteptările de la viitorul rege sunt uriașe, iar fiecare gest este analizat la milimetru de o lume întreagă. Dincolo de cifrele fabuloase și de titlurile pompoase din presa britanică, viața la palat vine cu o presiune tacită care te face uneori să cauți cea mai banală formă de evadare, chiar dacă asta înseamnă doar să ții un joystick în mână pentru o oră.