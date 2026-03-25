După o pauză de patru ani care i-a ținut pe fani cu sufletul la gură, HBO a confirmat oficial: sezonul trei din Euphoria se întoarce. Serialul va fi lansat duminică, 12 aprilie 2026, și promite o schimbare majoră, cu un salt de aproximativ cinci ani în viitor față de evenimentele din liceu. Așteptarea a fost lungă, alimentată de zvonuri despre rescrieri, greve la Hollywood și, din păcate, de moartea neașteptată a actorului Angus Cloud (Fez) în 2023.

Un salt de 5 ani în viitor

Primul trailer, lansat în ianuarie 2026, promite mai mult haos ca niciodată. Personajele nu mai sunt adolescenți, ci tineri adulți care navighează provocările vieții de după liceu. Trailerul se deschide cu vocea lui Rue (Zendaya), care mărturisește: „La câțiva ani după liceu, nu știu dacă viața era exact ceea ce mi-am dorit.”

Și se pare că problemele o urmăresc. O vedem confruntată la locul de muncă de Laurie, traficanta de droguri din sezonul doi, care îi spune sec: „Bună, Rue, îmi datorezi bani”. Dar nu e singura cu o viață complicată. Cassie (Sydney Sweeney) este acum creatoare de conținut pentru adulți și căsătorită cu Nate (Jacob Elordi), în timp ce Jules (Hunter Schafer) pare să fie la o școală de artă, explorând lumea relațiilor de tip „sugar baby”. Pe bune, trailerul a fost atât de exploziv, încât unii fani au comentat că serialul „a trecut de la drame de liceu la Grand Theft Auto”.

Cine se întoarce și cine lipsește

Distribuția principală se întoarce aproape în formulă completă. Iată cine a fost confirmat pentru sezonul al treilea:

Zendaya în rolul Rue Bennett

Hunter Schafer în rolul Jules Vaughn

Sydney Sweeney în rolul Cassie Howard

Jacob Elordi în rolul Nate Jacobs

Alexa Demie în rolul Maddy Perez

Maude Apatow în rolul Lexi Howard

Dominic Fike în rolul Elliot

Martha Kelly în rolul Laurie

Numai că există și absențe notabile. Barbie Ferreira, interpreta personajului Kat Hernandez, a anunțat încă din 2022 că nu se va întoarce, scriind pe Instagram: „După patru ani în care am ajuns să întruchipez cel mai special și enigmatic personaj, Kat, trebuie să-mi iau un rămas bun cu ochii în lacrimi.” si, Storm Reid, care a jucat-o pe sora lui Rue, Gia, a confirmat în 2024 că nu va face parte din noul sezon.

O veste tristă a fost decesul actorului Eric Dane (Cal Jacobs) în februarie 2026, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică. totusi, publicația People a confirmat luna trecută că actorul apucase să-și filmeze toate scenele pentru sezonul trei, așa că îl vom revedea în rolul tatălui lui Nate.

Filmare cu peripeții și secrete

Producția noului sezon nu a fost deloc lină. Filmările, programate inițial pentru ianuarie 2025, au fost amânate cu o lună. În 2024, Vanity Fair a raportat că primele scenarii ale creatorului Sam Levinson au fost respinse de HBO (și chiar de producătoarea executivă Zendaya), ceea ce a dus la întârzieri suplimentare.

Iar experiența de filmare a fost, se pare, complet diferită de data aceasta. V-ați fi așteptat la asta? Actorii au lucrat atât de separat, încât nici ei nu știu exact ce se întâmplă în povestea celorlalți. Jacob Elordi a recunoscut pentru Variety vara trecută: „Nu prea știu ce fac ceilalți. Totul este destul de separat.”

Sydney Sweeney a confirmat acest lucru, spunând tot pentru Variety: „Știu frânturi de povești atunci când interacționează cu a mea. Voi ajunge să-l urmăresc odată cu toți ceilalți. A trecut ceva timp, dar este aceeași echipă și simt că m-am întors acasă, la familia mea. Aveam 20 de ani când am filmat episodul pilot. Mă simt foarte confortabil.”

Va exista și un sezon 4?

O întrebare rămâne pe buzele tuturor.

Având în vedere întârzierile masive și faptul că actorii principali au devenit staruri la Hollywood între timp, un al patrulea sezon pare puțin probabil. Șefa departamentului de dramă de la HBO, Francesca Orsi, a oferit un răspuns ambiguu pentru Deadline în 2025, lăsând loc de interpretări: „Am vorbit despre asta, nu cred că ceva s-a terminat până nu s-a terminat, dar s-a discutat că acesta este sfârșitul.”