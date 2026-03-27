Primăvara vine cu o avalanșă de noutăți pe Netflix în aprilie 2026. Printre cele mai așteptate se numără un nou sezon din serialul-fenomen Beef, de data aceasta cu o distribuție formată din Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton și Cailee Spaeny. Pe lângă acesta, platforma pregătește revenirea unor seriale îndrăgite, documentare inedite și o infuzie de filme clasice.

Marile reveniri: Beef primește o distribuție de vis

Fără îndoială, capul de afiș al lunii aprilie este sezonul 2 din BEEF, care va fi disponibil din 16 aprilie. Noul sezon vine cu actori de primă mână, o mișcare ce promite să ridice și mai mult ștacheta. Iar lista continuărilor nu se oprește aici. Fanii vor putea urmări sezonul 3 din XO, Kitty (2 aprilie), sezonul 2 din Bloodhounds (3 aprilie) și sezonul 2 din Gangs of Galicia, programat tot pentru 3 aprilie.

Tot în prima parte a lunii revin High Tides cu sezonul 3 și Maamla Legal Hai cu sezonul 2. Mai târziu, pe 15 aprilie, pasionații de drame de epocă se vor bucura de sezonul 3 din The Law According to Lidia Poët, în timp ce fanii intrigilor vor primi sezonul 3 din Fake Profile.

Filme de Oscar și francize de succes ajung pe platformă

Prima zi a lunii aduce un val de filme celebre înapoi în atenția publicului. E drept că oferta e generoasă. Vorbim despre titluri premiate precum Atonement și Bohemian Rhapsody, dar și de blockbustere ca American Gangster, Lucy sau Everest.

Dar adevărata surpriză pentru cinefili este adăugarea a nu mai puțin de cinci filme din seria Mission: Impossible (Mission: Impossible, Mission: Impossible II, Mission: Impossible III, Ghost Protocol și Rogue Nation). Alături de acestea, întreaga trilogie Madagascar, plus spin-off-ul Penguins of Madagascar: The Movie, va fi disponibilă pentru toți abonații.

Spre mijlocul lunii, lista se completează cu filme de groază precum A Quiet Place Part II (11 aprilie) și Halloween Ends (13 aprilie), dar și cu thrillerul Scream (varianta din 2022), care intră în grilă pe 10 aprilie.

Documentare muzicale și povești nescrise

Luna aprilie 2026 este dedicată și poveștilor reale, în special celor din lumea muzicii. Unul dintre cele mai așteptate este Noah Kahan: Out of Body, un documentar despre artistul fenomen Noah Kahan, programat pentru 13 aprilie. Ceva mai târziu, pe 22 aprilie, fanii muzicii country o vor putea urmări pe Lainey Wilson în Keepin’ Country Cool.

Seria Untold continuă cu trei noi episoade captivante: Chess Mates (7 aprilie), Jail Blazers (14 aprilie) și The Shooting at Hawthorne Hill (21 aprilie). Pe lângă acestea, iubitorii de natură vor avea parte de un documentar special pe 17 aprilie, A Gorilla Story: Told by David Attenborough. Nici fanii sportului nu sunt uitați, cu un documentar despre o legendă a fotbalului, Ronaldinho: The One and Only, disponibil din 16 aprilie.

Noutăți absolute și producții internaționale

Dincolo de continuări și filme clasice, Netflix lansează și producții noi. Printre acestea se numără un serial nou de la Dan Levy și Rachel Sennott, dar și Running Point, care ajunge la sezonul 2 pe 23 aprilie. Tot pe 1 aprilie intră în grilă comedia St. Denis Medical: Season 1.

Platforma aduce și producții din diverse colțuri ale lumii. Pe 2 aprilie apare serialul saudit Alkhallat+: The Series: Desert Rules, iar pe 29 aprilie este lansat serialul suedez Je m’appelle Agneta. Lista se încheie pe 30 aprilie cu un titlu clasic, dar mereu de impact, filmul de acțiune Man on Fire.