Ai crescut și tu urmarind reluarile celebrului serial politist sau macar ai auzit de el de la mama ta? Ei bine, o aparitie rara a adus multa nostalgie săptămână aceasta. Jaclyn Smith și Kate Jackson, două dintre vedetele iconice din Ingerii lui Charlie, s-au reunit pe covorul rosu la New York.

O aparitie plina de eleganta și nostalgie

Dincolo de blitzurile aparatelor foto, momentul este o lectie superba despre cum poti purta vârstă cu o gratie desavarsita. Intr-o lume obsedata de filtre și tinerete vesnica, sa vezi două femei de peste 70 de ani stralucind natural este exact doza de inspiratie de care aveam nevoie. Și sincer, stilul lor vestimentar rămâne la fel de impecabil ca pe micile ecrane.

Așa cum a relatat Hellomagazine recent, celebrele actrite au participat pe 14 mai la 2026 Paley Honors Spring Gala, eveniment desfasurat la The Plaza Hotel. Este o ocazie cu adevarat speciala, ca reuniunile lor publice au fost extrem de rare în ultimii ani. Serialul original a debutat în 1976 și a transformat complet televiziunea, imbinand acțiunea cu moda intr-un mod inedit, alaturi de regretata Farrah Fawcett.

Recomandari Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani pe covorul roșu după 12 operații

Lectii de stil la 77 și 80 de ani

Dar hai sa vorbim putin despre tinute, pentru ca avem ce învață. Kate Jackson, acum în vârstă de 77 de ani și fosta interpreta a chibzuitei Sabrina Duncan, a ales o abordare rafinata. A purtat un ansamblu crem matasos, cu detalii delicate cu volane și un sacou ușor cambrat. Cu parul ei brunet tuns până la umeri și un machiaj natural, a demonstrat ca simplitatea este mereu castigatoare.

Iar Jaclyn Smith, ajunsa la 80 de ani, a aratat pur și simplu fabulos. Fosta interpreta a lui Kelly Garrett, singurul inger care a rămas pe toata durata celor cinci sezoane, a optat pentru un blazer din satin negru peste o bluza inchisa, combinat cu pantaloni cu imprimeuri și broderii colorate. Parul ei blond, coafat în stilul care a consacrat-o, a completat un look impecabil accesorizat cu coliere suprapuse.

Ambele actrite și-au construit cariere solide dupa incheierea serialului în 1981, Jaclyn devenind o femeie de afaceri de succes în zona de moda și decoratiuni interioare, iar Kate primind aprecieri pentru proiecte precum Scarecrow and Mrs. King. vom vedea daca evenimentele viitoare organizate de The Paley Center for Media le vor aduce din nou impreuna în față fanilor.