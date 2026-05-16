Catherine Deneuve, la 82 de ani, a strălucit din nou pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes, la proiecția filmului „Gentle Monster”. Legendara actriță franceză a demonstrat încă o dată că stilul veritabil și eleganța nu țin cont absolut deloc de vârstă.

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat grația absolută? Când ecranele sunt pline de filtre și intervenții estetice, o apariție ca a ei ne amintește nouă, femeilor, că rafinamentul stă în atitudine și într-o asumare perfectă a propriei etape de viață. Sinceră să fiu, este exact doza de inspirație practică de care aveam nevoie săptămâna aceasta, demonstrând că poți fi o apariție spectaculoasă fără să te străduiești prea mult.

Lecție de stil pe covorul roșu

Pentru această ocazie specială, vedeta a ales o ținută neagră, fluidă, cu detalii sculpturale dramatice în zona corsetului și a mânecilor. Și nu s-a oprit aici. A asortat look-ul cu cercei lungi cu smaralde și diamante, un machiaj în tonuri blânde de roz și, clar coafura ei legendară cu mult volum. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, actrița a pășit pe covor la brațul actorului francez Vincent Cassel. El a completat perfect tabloul clasic, purtând un smoking negru impecabil și ochelari de soare închiși la culoare.

Nu e prima dată când Deneuve redefinește standardele la Cannes. Cariera ei se întinde pe mai bine de șase decenii, marcând istoria cinematografiei cu roluri în „Umbrelele din Cherbourg„, „Belle de Jour„, „Repulsion” sau „Indochine”, ultimul aducându-i chiar o nominalizare la Oscar. vorbim despre un simbol internațional al eleganței franceze încă din anii ’60 și ’70, care a lucrat cu regizori uriași precum Luis Buñuel, Roman Polanski și François Truffaut.

O prezență care inspiră generații

Seara a fost o adevărată sărbătoare a filmului francez, alături de ea aflându-se și alte nume mari precum Léa Seydoux și Cécile de France. Dar privirile au rămas ațintite asupra ei, o muză atemporală care continuă să inspire marile case de modă și designerii de lux din întreaga lume.

Cifrele și anii vorbesc de la sine.

Deși a avut mereu o viață privată extrem de discretă, evitând să expună public relațiile ei celebre din trecut cu fotograful David Bailey, regizorul Roger Vadim sau actorul Marcello Mastroianni, Deneuve (mama actriței Chiara Mastroianni) rămâne o forță activă în industrie. Rămâne de urmărit cu ce ținute ne va mai surprinde la următoarele proiecții de pe Croazetă, festivalul fiind abia la început. Până la urmă, frumusețea începe cu tine și cu felul în care alegi să te porți în lume!