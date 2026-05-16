Actrița Michael Learned, câștigătoare a patru premii Emmy, a făcut recent o serie de dezvăluiri complet neașteptate despre viața ei din spatele camerelor. La 87 de ani, vedeta din serialul de succes The Waltons a povestit cum a fost umilită de două colege celebre și cum s-a luptat cu dependența chiar în anii ei de glorie.

Ai simțit vreodată că paralizezi pur și simplu când cineva te critică pe nedrept? Exact asta i s-a întâmplat și ei, demonstrându-ne că sindromul fetei rele nu dispare după liceu, nici măcar la Hollywood. Iar când o femeie atât de realizată recunoaște că a tăcut din rușine, parcă ne e și nouă mai ușor să ne iertăm propriile momente de ezitare.

Momentul stânjenitor din lift

În anii ’70, Michael era imaginea mamei perfecte, jucând rolul Oliviei Walton timp de aproape 170 de episoade. Dar realitatea din afara platoului era cu totul alta, marcată de o luptă cruntă cu alcoolul și un sentiment profund de inadecvare.

Acum, într-o apariție rară la podcastul Still Here Hollywood cu Steve Kmetko, actrița a scos la iveală un episod dureros. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, vedeta a rememorat o întâlnire dintr-un lift cu două actrițe foarte cunoscute care au început să o ironizeze direct.

„Știau cine sunt. Au început să vorbească despre acel serial. «Știi, cu toți copiii ăia în blugi și desculți.» Își băteau joc de mine, iar eu nu am avut tupeul, sau cum s-o numi, să le atrag atenția, așa că am stat acolo, într-o umilință oribilă, și nu am spus nimic.” – Michael Learned, actriță

Salvarea venită de la colegii mai tineri

Numai că trauma nu s-a oprit doar la acea întâlnire din lift. Actrița a recunoscut că se gândește și acum la moduri în care ar fi putut să riposteze. Ba chiar a povestit că prima ei zi pe platoul de filmare a fost un haos total, simțindu-se ca un elefant într-un magazin de antichități pentru că nu cunoștea regulile tehnice ale televiziunii.

„Memoria mea este că probabil eram mahmură, în primul rând.” – Michael Learned, actriță

Și totuși, tocmai acei tineri actori din serial au ajutat-o să își schimbe viața. Ei au făcut-o să se simtă binevenită într-o lume nouă, iar în 1977, după cinci ani de filmări intense, a reușit să renunțe definitiv la alcool.

Decizia de a publica o carte de memorii rămâne acum în mâinile ei. Fanii așteaptă să vadă dacă actrița va lansa acel volum promis în care a glumit că le va demasca pe cele două dive răutăcioase, un moment de sinceritate care ar zgudui amintirile din cetatea filmului.