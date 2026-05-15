Venus Williams revine pe zgura de la Roland-Garros la vârsta de 45 de ani, după o pauză de cinci ani. Dar dincolo de rachete și fileu, adevărata victorie a campioanei americane este revenirea după o luptă cruntă cu o problemă de sănătate pe care multe dintre noi o ignorăm cu desăvârșire.

De ce contează asta pentru tine? Câte dintre noi nu au strâns din dinți la dureri menstruale atroce, crezând pur și simplu că „așa e normal”? Cazul lui Venus demontează exact acest mit periculos, arătând cum fibromul uterin îți poate fura energia și starea de bine ani la rând, dacă nu ești informată corect de un specialist.

Adevărul crunt din spatele durerilor

Contextul este de-a dreptul cutremurător. Timp de aproape 30 de ani, sportiva a trăit cu crampe intense, sângerări abundente, greață și anemie, fără să știe că suferă de fibrom uterin. Abia în 2024 a ajuns pe masa de operație pentru o miomectomie, procedură prin care i-au fost extirpate fibroamele care îi transformaseră viața într-un calvar.

„Nu am asociat fibromul cu simptomele mele. Habar nu aveam că fibromul are simptome”, a explicat ea sincer. „Nimeni nu mi-a explicat vreodată asta, așa că nu am conectat aceste probleme cu ceva ce ar putea fi tratat. Nu știam că trăiesc cu ceva ieșit din comun și asta este o problemă reală.”

Și să fim serioase, de câte ori nu am pățit și noi exact la fel?

Lucrurile au degenerat atât de mult încât, în 2016, Venus s-a prăbușit pe podea în vestiar la Wimbledon. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, sora ei, Serena Williams, a fost cea care a fugit disperată după ajutor medical.

„Aveam dureri atât de mari, încât sora mea a luat atitudine și a adus un medic care să mă ajute să mă ridic de pe podea. Dar acela a fost un punct de cotitură pentru mine, când lucrurile au început să se înrăutățească cu adevărat.” – Venus Williams, jucătoare profesionistă de tenis

Cum îți recâștigi încrederea în corpul tău

Iar recuperarea nu a fost doar fizică, ci mai ales mentală. După operație, a urmat un proces lung de acceptare. Pentru că, când corpul te trădează zeci de ani, e teribil de greu să te mai bazezi pe el.

„A fost atât de stresant. Știu că pot juca, dar una este să ieși pe teren și să execuți, și alta este să execuți rapid fără prea mult timp să faci lucrurile bine”, a povestit sportiva despre întoarcerea ei pe teren. „Corpul meu m-a trădat de atâtea ori, așa că recuperarea după traumă… Nu prea am mai crezut în corpul meu. Așa că te face să crezi mai puțin în tine. A fost palpitant, antrenant, înfricoșător, dar am iubit fiecare minut. Am învățat atât de multe. A fost pur și simplu una dintre cele mai bune perioade din viața mea.”

Ce urmează pe terenul de zgură

Acum, Venus se pregătește să joace la dublu la French Open, alături de Hailey Baptiste, o jucătoare de doar 24 de ani. Nu va participa la proba de simplu, dar prezența ei pe teren este o declarație de forță. În ianuarie, devenise deja cea mai în vârstă femeie care a jucat pe tabloul principal la Australian Open.

„A fost un meci atât de grozav, un moment atât de grozav. Energia publicului a fost uimitoare. Asta m-a ridicat atât de mult”, spunea ea atunci, după meciul pierdut în fața Olgăi Danilovic.

Cum va rezista fizic la Roland-Garros și dacă recuperarea ei o va ajuta să ducă turneul până la capăt. Până atunci, întrebarea deschisă pentru noi toate rămâne valabilă: tu când ți-ai făcut ultima oară un control de rutină ascultându-ți cu adevărat corpul?