Cântăreața și actrița australiană Delta Goodrem, în vârstă de 41 de ani, se pregătește pentru una dintre cele mai mari provocări din cariera ei. Ea va reprezenta Australia la concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, Austria, cu piesa „Eclipse”.

O ascensiune oprita brusc de un diagnostic dur

Ți s-a întâmplat vreodată să simți că viața îți dă planurile peste cap exact când ești pe val? Delta era deja un nume extrem de cunoscut în Australia, mai ales datorită rolului din serialul de succes Neighbours. Albumul ei de debut, Innocent Eyes, plin de piese pop bazate pe pian, a fost lansat în 2003, când avea doar 18 ani. A devenit rapid unul dintre cele mai bine vândute albume australiene, generând hituri precum „Born to Try” și „Lost Without You”, și a ajuns chiar pe locul doi în topurile din Marea Britanie.

Să fim sincere, nimic nu te poate pregăti pentru un obstacol major de sănătate. La mai puțin de patru luni de la lansarea albumului Innocent Eyes, cariera ei a fost deraiată temporar de un diagnostic crunt: limfom Hodgkin, o formă rară de cancer.

Recomandari Decizia lui Voight din finalul sezonului 13 Chicago PD. Ce spun producatorii despre noile episoade

„A schimbat complet traiectoria vieții mele”, a povestit artista. „Întreaga țară stătea în fața ușii mele, urmărindu-mă pe mine și pe familia mea cum trecem prin asta cât de bine puteam”.

Cum iti regasesti feminitatea in timpul tratamentului

Dacă ai trecut prin asta sau ai pe cineva apropiat care a făcut-o, știi cât de vulnerabilă te poți simți. Pe baza informațiilor publicate de Independent, Delta a vorbit deschis despre efectul pe care diagnosticul și tratamentul ulterior l-au avut asupra sănătății ei fizice și mentale, în timp ce făcea radioterapie și chimioterapie.

„A fost un moment greu pentru mine, deoarece eram doar o adolescentă, abia dacă purtam machiaj pe atunci”, a explicat ea. „Dar când îți pierzi părul, inclusiv sprâncenele și genele, pielea ta este palidă și ai aparat dentar, vrei să te simți drăguță și începi să devii creativă.”

Recomandari Travis Kelce dezvaluie detalii din vacanta in Londra cu Taylor Swift. Ce au mancat in secret

Artista s-a recuperat complet și de atunci a mai lansat încă șase albume, inclusiv cinci care au ajuns pe locul unu în Australia. Cel mai recent material discografic al ei, Bridge Over Troubled Dreams, a apărut în 2021 și a dominat din nou topurile australiene.

A doua lovitura si puterea de a o lua de la capat

Dar viața a continuat să o testeze. Albumul din 2021 a venit după alte probleme medicale severe. În 2018, Delta a suferit paralizia unui nerv al limbii în timpul operației de îndepărtare a glandei salivare (o intervenție extrem de delicată), ceea ce a însemnat că a trebuit să reînvețe să vorbească și să cânte prin reabilitare și terapie vocală. Între noi fie vorba, procedurile de logopedie și recuperare post-operatorie necesită o răbdare uriașă, iar în clinicile de specialitate din România astfel de terapii pot dura de la câteva luni până la ani de zile pentru a vedea rezultate complete.

„Oricine se află în mijlocul unei provocări, fie că ești într-o luptă cu cancerul, fie că ai trecut prin ceva traumatic, există multe faze diferite și momente diferite pe care le vei simți”, a detaliat ea. „Este un proces pas cu pas. Este prima conștientizare. Apoi este călătoria de tipul: «OK, asta se întâmplă».”

Recomandari Comedia Amandaland revine cu sezonul trei. Serialul tocmai a castigat un premiu BAFTA

Și exact asta e cheia.

A reușit să transforme trauma într-o sursă de putere. „A fost cu adevărat un moment de resetare în viața mea”, și-a amintit ea. „S-a întâmplat chiar înainte ca întreaga lume să intre în acest moment de resetare.”

Ce inseamna piesa Eclipse si presiunea scenei

Iar acum, toată această experiență de viață se traduce în muzica pe care o duce în Europa. Întrebată cum se simte să reprezinte Australia la Eurovision, Delta a fost extrem de directă.

„Este cu adevărat o onoare. Eurovision este una dintre cele mai iconice scene muzicale globale, iar să reprezint Australia este ceva de care mă simt incredibil de mândră. Există un sentiment real de entuziasm, este un moment pentru a ne conecta, a împărtăși muzica și a aduce o bucată din Australia lumii.”

Cât despre inspirația din spatele melodiei cu care concurează, artista spune că totul se leagă de sincronizare. „«Eclipse» este despre acele momente rare și puternice din viață în care totul se aliniază – unde dragostea, sincronizarea și conexiunea par aproape cosmice. Explorează lumina și întunericul, și ideea că, chiar și în momentele de umbră, se formează ceva frumos. Este atât intimă, cât și expansivă, un cântec despre speranță, transformare și magia care se poate întâmpla când două lumi se întâlnesc. Doar dragostea există atunci când ne eclipsăm!”

O victorie la Viena ar însemna enorm pentru ea. „Ar fi incredibil de special. Mai mult decât orice, ar fi un moment împărtășit cu toți cei care m-au susținut și au crezut în muzică. Să aduc asta acasă pentru Australia pe o scenă globală atât de mare ar fi ceva ce aș purta cu mine pentru totdeauna, dar indiferent de rezultat, mă simt deja recunoscătoare să fac parte din ceva care celebrează muzica într-un mod atât de puternic și unificator.”

Până la finala din 2026, fanii îi pot asculta discografia care a redefinit muzica pop australiană, un catalog muzical care a pornit de la un simplu pian și a ajuns la cinci albume pe prima poziție în topuri.