Imaginează-ți că ești în culisele unuia dintre cele mai așteptate filme, noul „Superman” al lui James Gunn. Numai că aceste culise sunt, de fapt, zidurile unei închisori federale reale din Atlanta, iar producția de la Hollywood a început să creeze tensiuni în rândul deținuților, ale căror rutine zilnice au fost complet modificate.

Rutina zilnică, dată peste cap

Pentru deținuții de la FCI Atlanta, viața nu mai arată la fel de când echipa de filmare și-a instalat echipamentele. Surse din interior spun că regulile de mișcare au devenit mult mai stricte, iar perioadele petrecute în celule s-au prelungit serios. Până la urmă, cum se împacă sclipiciul Hollywood-ului cu realitatea dură a unui penitenciar?

Accesul la magazinul închisorii (comisariatul) a fost, si limitat pe durata filmărilor. Singura constantă pare să fie programul meselor. Chiar dacă există aceste schimbări, deținuții continuă să primească trei mese pe zi, apă potabilă și acces la servicii medicale și psihologice.

Recomandari Șapte ani fără Răzvan Ciobanu. Mesajul care redeschide răni și ipoteza șocantă a morții sale

Vestea bună e că perturbarea ar putea fi de scurtă durată. Filmările au loc într-o secțiune restrânsă a penitenciarului și se așteaptă să se încheie curând, permițând revenirea la normal.

Compensația? Mese de Sărbători

Și totuși, autoritățile încearcă să îndulcească situația. Potrivit informațiilor publicate de Theblast, Biroul Federal al Penitenciarelor a confirmat că deținuții de la FCI Atlanta primesc mese îmbunătățite pe parcursul producției, similare cu cele de calitate superioară servite de obicei de sărbători precum Ziua Recunoștinței sau Crăciunul.

Într-o declarație oficială, agenția a transmis un mesaj surprinzător. „Suntem onorați să jucăm un rol în această producție și apreciem oportunitatea de a o face. Personalul și deținuții au oferit feedback pozitiv cu privire la posibilitatea filmărilor înainte de a fi de acord să faciliteze această producție și au continuat să ofere reacții pozitive la desfășurarea ei.”

Recomandari Benedict Cumberbatch și Emma Thompson într-un spectacol inedit. Ce se întâmplă pe scenă e uluitor

Oficialii au adăugat că perturbările au fost menținute la un nivel „minimal”, iar programele destinate deținuților continuă ca de obicei. Principala modificare, spun ei, este că mesele sunt acum servite în unitățile de cazare, nu în sala de mese comună, deținuții primind meniuri calde îmbunătățite pe toată durata filmărilor.

Vizitele și serviciile esențiale nu sunt afectate

Dacă te întrebai ce se întâmplă cu drepturile fundamentale, autoritățile au ținut să sublinieze că serviciile esențiale și vizitele nu au fost deloc afectate. Deținuții de la FCI Atlanta continuă să aibă acces la îngrijiri medicale și psihologice, fără întreruperi în ceea ce privește vizitele familiei sau ale avocaților.

Întâlnirile cu cei dragi și cu reprezentanții legali se desfășoară conform programului normal.

Recomandari O veste cumplita zguduie lumea artistica. Fiul unor actori celebri a murit la 37 de ani

„Personalul executiv a efectuat tururi zilnice, interacționând atât cu personalul, cât și cu deținuții, pentru a aborda orice îngrijorări sau întrebări pe care le-ar putea avea”, a mai precizat agenția. Declarația s-a încheiat prin reafirmarea angajamentului de a menține un „mediu uman și sigur”, exprimând în același timp mândria de a face parte din ceea ce a descris drept o franciză clasică a cinematografiei americane.

Ce se întâmplă cu universul DC

Filmul „Superman: Man of Tomorrow” este programat pentru lansare în iulie 2027. Locația din Atlanta nu este aleasă la întâmplare, fiindcă se așteaptă să apară în scenele care îl implică pe Lex Luthor (interpretat de Nicholas Hoult), care a fost văzut ultima dată în spatele gratiilor la finalul filmului anterior din serie.

Dar, în timp ce Superman prinde contur, un alt proiect DC a fost pus pe pauză. James Gunn a confirmat că filmul „The Authority”, care făcea parte din planul inițial de zece proiecte anunțat în 2023, a fost anulat momentan. Motivul? Nu se ridica la înălțimea așteptărilor. „Scenariul nu era chiar la nivelul dorit, dar, mai important, nu funcționa în contextul mai larg al DCU, atât din punct de vedere al poveștii, cât și al aspectelor practice. Poate într-o zi. Nu în curând”, a explicat Gunn.