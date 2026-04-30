Cântăreața LeAnn Rimes a adus o veste tristă pentru fanii care o așteptau pe scenă, anunțând că este nevoită să anuleze două dintre concertele sale viitoare. Motivul este unul serios, artista confruntându-se cu probleme de sănătate care o împiedică să călătorească și să performeze.

O boală severă o ține departe de scenă

Într-o postare pe Instagram, LeAnn a explicat că, „din cauza unei boli severe”, nu va putea susține spectacolele programate în Spokane și Seattle. Vestea bună este că acestea nu sunt anulate definitiv, ci doar reprogramate. Fanii din Spokane o vor putea vedea pe 31 mai, iar cei din Seattle pe 2 iunie.

Artista a ținut să-și liniștească publicul în privința detaliilor logistice. „Deținătorii de bilete vor fi anunțați direct în timp util. Toate biletele vor rămâne valabile pentru datele reprogramate, iar dacă nu puteți participa, rambursările vor fi disponibile prin punctul de achiziție original”, a transmis ea.

Recomandari LeAnn Rimes își anulează concertele. Ce a spus despre boală e o lecție de curaj

O decizie dificilă, dar necesară.

LeAnn a mărturisit că are inima frântă că a trebuit să ia această decizie, dar este recunoscătoare pentru bunătatea și sprijinul continuu pe care le primește în timpul recuperării. A încheiat, totuși, într-o notă optimistă, promițând că se va întoarce triumfătoare pe scenă cât de curând.

Nu e prima dată când sănătatea îi dă bătăi de cap

Dacă te gândești că pare o situație familiară, ai dreptate. Nu este pentru prima dată când LeAnn este forțată să facă o pauză medicală. În 2022, ea a reprogramat alte concerte după ce medicii au descoperit o hemoragie la nivelul corzilor vocale, cauzată de o tuse violentă pe fondul unei gripe. Și atunci, la fel ca acum, a prioritizat odihna vocală la recomandarea specialiștilor.

Recomandari Șapte ani fără Răzvan Ciobanu. Mesajul care redeschide răni și ipoteza șocantă a morții sale

Iar problemele nu se opresc aici. Într-o analiză publicată recent de Theblast, se amintește că, în 2012, artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală dentară de opt ore (da, ai citit bine, opt ore!) din cauza unor dureri insuportabile. Atunci a fost nevoită să renunțe la participarea la festivalul din Ohio Lancaster.

Lecția de la 40 de ani: Să te pui pe primul loc

Toate aceste experiențe par să fi culminat cu o schimbare de perspectivă odată cu împlinirea vârstei de 40 de ani, în august 2022. Artista a mărturisit că, deși în copilărie i se părea că 40 de ani înseamnă să fii bătrân, acum vede lucrurile complet diferit. „Dar acum că am ajuns acolo, simt că am atât de multă viață în spate. Sunt mult mai înțeleaptă. Nu m-aș întoarce la 22 de ani nici dacă m-ai plăti!”, a declarat ea.

Te-ai gândit vreodată cât de des ne ignorăm semnalele corpului doar pentru a nu dezamăgi? LeAnn recunoaște că a făcut asta ani la rând, forțându-și corpul pentru că simțea presiunea de a fi mereu prezentă. Acum, însă, a învățat să-și prioritizeze sănătatea și starea de bine, mărturisind că simte o imensă ușurare punându-se, în sfârșit, pe primul loc.

Recomandari Benedict Cumberbatch și Emma Thompson într-un spectacol inedit. Ce se întâmplă pe scenă e uluitor

Coșmarul dinților, o poveste fără sfârșit

Și dacă credeai că operația de opt ore a fost tot, stai să vezi. Chiar anul trecut, LeAnn a povestit pe Instagram un incident petrecut chiar pe scenă. În mijlocul unui concert, a simțit cum ceva i-a pocnit în gură. Era puntea dentară din față, care pur și simplu i-a căzut în timp ce cânta. Hai, pe bune, ce poate fi mai rău pentru un artist?

Într-o încercare disperată de a salva momentul, a încercat să o pună la loc, dar fără succes. Un miracol de ultim moment a salvat-o de la a încheia spectacolul prematur. Coșmarul ei dentar, a explicat ea, a început la 16 ani, când și-a pus fațete. Mai târziu, un alt medic stomatolog i le-a refăcut, dar nu le-a fixat corect, ceea ce a dus la nenumărate vizite la cabinet și intervenții chirurgicale ulterioare.