Sofia Richie a purtat trei rochii Chanel personalizate, Hailey Bieber a optat pentru un trio semnat Virgil Abloh, Ralph & Russo și Vera Wang, iar Jennifer Lopez a apelat la Ralph Lauren pentru trei creații unice. E drept că, la prima vedere, pare un moft, dar cifrele arată că trendul celor trei rochii de mireasă este mai mult decât o fiță de vedetă. Un studiu recent realizat de specialiștii de la The Knot arată că rochia de mireasă este cea mai comună cheltuială a cuplurilor, 91% dintre acestea investind într-o ținută nouă, comparativ cu 76% care cumpără un tort și doar 59% care apelează la un florar.

De ce trei rochii și nu una?

Anna Vesty, fondatoarea și directorul de creație al Unbridled Studio, a observat direct această schimbare de la o singură rochie spectaculoasă la o garderobă de nuntă atent curatoriată. „O mare parte dintre miresele care vin la noi își doresc oportunitatea de a avea o formă de transformare a look-ului pe parcursul zilei,” spune ea. Tranziția poate fi subtilă sau, dimpotrivă, radicală. „Uneori, acest lucru înseamnă o tranziție dramatică: o siluetă grandioasă cu volum pentru ceremonie, o rochie tip coloană mai simplă pentru cină și o rochie mini pentru seară.”

este vorba despre personalitate. Georgie Le Roux, fondatoarea Gigi & Olive, completează ideea: „Miresele vor să arate diferite laturi ale personalității lor pe parcursul zilei, în loc să se angajeze la un singur look. Este mult mai mult despre construirea unei «garderobe de nuntă» și despre a te bucura de proces.”

Și, până la urmă, de ce nu? „si, le oferă mireselor libertatea de a experimenta puțin mai mult, fie că este vorba de piese vintage, croitorie sau accesorii statement, fără a simți că fac compromisuri. Pur și simplu face ca întreaga zi să se simtă mai personală și mai distractivă,” adaugă Le Roux.

Bugetul, eterna problemă. Sau nu?

Mai multe look-uri înseamnă, clar, un buget mai mare. Dar cum rămâne cu argumentul costului per purtare, care justifică o geantă de designer? Ei bine, aici nu se aplică. V-ați gândit vreodată cum să abordați acest trend într-un mod mai conștient financiar?

Nu trebuie neapărat să cumperi trei rochii complet diferite. „Schimbările mai mici, mai subtile, au încă un impact,” explică Vesty. Ea sugerează soluții simple, „cum ar fi adăugarea unui top transformator din mătase sau îndepărtarea unei fuste statement pentru a dezvălui o rochie satinată tip furou dedesubt.” Jachetele, voalurile și mănușile pot, si, să creeze look-uri distincte pornind de la aceeași piesă de bază.

O altă variantă inteligentă este să optezi pentru cel puțin o rochie pe care o poți purta din nou. Poate o rochie midi versatilă sau un model care ar arăta la fel de șic într-o altă culoare. Unele ateliere, precum The Own Studio, oferă chiar servicii de vopsire și ajustare post-nuntă (o idee deloc rea, de altfel). Iar la final, există întotdeauna opțiunea de a închiria una sau chiar toate cele trei rochii, sau de a le revinde după eveniment.

Inspirație pentru nunta la oraș

Dacă nunta ta are loc într-un cadru urban, simplitatea și eleganța sunt cheia. „O rochie șic tip coloană este întotdeauna un câștigător pentru o nuntă la oraș,” spune Vesty. Ally Voss, fondatoarea Clover London, este de acord, sfătuind miresele să păstreze un stil curat și contemporan. Un detaliu practic: dacă plănuiești fotografii pe stradă, o trenă lungă poate deveni frustrantă și cu siguranță nu va rămâne imaculată.

Pentru ceremonie, o rochie fluidă și minimalistă este ideală. La recepție, o rochie midi cu aer vintage poate aduce o notă proaspătă, în timp ce o rochie mini este perfectă pentru a dansa toată noaptea.

Romantism la conac

O nuntă la țară, într-un conac boem, este ocazia perfectă pentru a adăuga un plus de dramatism. „Gândiți-vă la ceva care face aluzie la grandoarea și istoria unui conac superb, dar tradus într-un mod modern,” adaugă Vesty. Dantela revine în forță, dar într-o variantă modernă. „Adesea văzută ca fiind demodată sau tradițională, există acum multe iterații contemporane ale dantelei care se simt curate, moderne, dar totuși profund romantice,” explică Ally Voss.

Aici, piesele separate, precum un corset purtat cu o fustă amplă, pot crea un look de ceremonie spectaculos, care se poate transforma apoi într-o ținută mai lejeră pentru recepție.

Nunta pe plajă, fără bătăi de cap

Când vine vorba de o nuntă pe plajă, pragmatismul este esențial. „Când te gândești la locație, știu că poate suna plictisitor, dar îmi place întotdeauna să gândesc practic. Pentru climatele calde sau nunțile pe plajă, alegeți țesături ușoare, respirabile, pentru a rămâne răcoroase și confortabile,” sfătuiește Voss. Materialele precum organza de mătase, care au multă mișcare și arată la fel de bine desculță ca și cu pantofi, sunt ideale. O rochie fluidă pentru ceremonie, una drapată pentru recepție și o rochie mini cu aplicații pentru petrecere pot completa perfect tabloul.