Știi momentul ăla când afli că serialul tău de suflet se termină fix când te atașaseși mai tare de personaje? Lily Collins tocmai a confirmat că sezonul șase din producția „Emily în Paris” va fi ultimul capitol al faimoasei povești de pe Netflix.

Să fim serioase, pentru multe dintre noi, aventurile lui Emily Cooper au fost acel „guilty pleasure” perfect după o zi lungă la birou. Dispariția acestui serial înseamnă sfârșitul unei ere pline de ținute extravagante, cafele băute pe terase cochete și drame romantice pariziene care ne-au ținut lipite de ecrane.

Schimbare de peisaj pentru marea finala

Dar lucrurile nu se termină oricum. Noua aventură o mută pe Emily din clasicul Paris direct pe plajele însorite din Mykonos, Grecia, unde au început deja filmările. Iar vestea a picat cumva ca un fulger pentru comunitatea de fani, exact așa cum a relatat Marieclaire într-un articol recent despre reacțiile din online.

Actrița a ținut să le transmită un mesaj direct celor care o urmăresc.

„După șase ani de neuitat în care am jucat-o pe Emily Cooper, sunt aici să vă împărtășesc că acest viitor sezon șase va fi ultimul nostru.” – Lily Collins, Actriță

Și a continuat cu o promisiune pentru fani.

„Sezonul șase vă va aduce tot ce iubiți la acest serial și va servi ca ultimul capitol din aventura vieții lui Emily.” – Lily Collins, Actriță

Reactiile fanilor și ce ne asteapta

Acum, cine e pregătit să spună adio personajelor preferate? Fanii nu sunt, iar comentariile au curs valuri pe rețelele de socializare. Un urmăritor a scris că jelește această decizie, mulțumind echipei pentru cei șase ani minunați, în timp ce altcineva a recunoscut că nu este pregătit pentru final, dar abia așteaptă următoarea aventură însorită.

Numai că nu doar locația este o surpriză plăcută, ci și faptul că întreaga distribuție revine. Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount și Lucas Bravo sunt cu toții pe setul de filmare.

Într-o postare pe propriul cont de Instagram, actrița principală a adăugat câteva fotografii din Mykonos (locația principală de anul acesta) și a transmis un mesaj plin de entuziasm.

„Șiiii ne-am întors, pentru ultima oară. Emily în Paris cucerește Grecia (și fireste Franța) pentru o ultimă aventură epică. Haideți să facem din el cel mai incredibil de special sezon de până acum!…” – Lily Collins, Actriță

Deocamdată, Netflix nu a anunțat o dată oficială de lansare pentru acest ultim sezon. Până vom afla când ne putem rezerva un weekend întreg pentru binging, ai destul timp să revezi episoadele tale preferate sau să te inspiri din ținutele impecabile ale lui Sylvie pentru următoarea ta ieșire în oraș.