Războiul legal dintre Blake Lively și Justin Baldoni părea că a ajuns la un final liniștit odată cu un acord semnat cu doar câteva săptămâni înainte de procesul programat pe 18 mai. Numai că lucrurile stau complet diferit în culise, unde avocații își aruncă acuzații extrem de grave și transformă totul într-un spectacol mediatic.

Acuzații dure și frica de tribunal

Te-ai întrebat vreodată cum arată cu adevărat o victorie la Hollywood? Dar iată că realitatea din spatele zâmbetelor de pe covorul roșu este mult mai complicată. Avocatul lui Baldoni, Bryan Freedman, susține ferm că actrița a evitat intenționat confruntarea directă sub jurământ. „O parte din motivul pentru care Blake a ajuns la o înțelegere este pentru că i-a fost frică să urce la tribuna martorilor la proces. Nu a vrut să se confrunte cu interogatoriul nimănui, deoarece asta i-ar fi cerut să spună adevărul”, a declarat Freedman.

Cifrele și orgoliile vorbesc de la sine.

Recomandari S-a aflat adevarul despre afacerea de 125 milioane de dolari. Nimeni nu se astepta la asta

milioane de dolari . Nimeni nu se astepta la asta" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer" style="width:140px;height:100%;object-fit:cover;display:block;margin:0;padding:0;border:0;border-radius:0">

Avocatul a contestat direct intențiile vedetei privind susținerea victimelor. „Dacă face asta pentru supraviețuitorii agresiunii sexuale și hărțuirii sexuale și represaliilor, așa cum spune ea, atunci de ce nu iei atitudine la proces și demonstrezi asta lumii?”. Și a adăugat tăios un detaliu legat de imaginea ei publică: „Un proces ar fi scos la iveală minciunile ei și întreaga defăimare despre care a vorbit în interviurile pe care le-a acordat”.

Războiul declarațiilor și milioanele de dolari

Să recunoaștem, o sumă de 300 de milioane de dolari nu este o simplă ambiție. Freedman a punctat ironic că actrița „a ajuns cu nimic” după ce l-a dat în judecată pe regizor pentru această sumă colosală. „Dacă aceasta este o victorie răsunătoare, cum arată o înfrângere?”, a întrebat el. clar echipa ei legală nu a stat pe margine. „Bănuiesc că nu mai este «extaziat» de înțelegere”, au replicat scurt avocații vedetei, apărând decizia de a închide cazul.

Într-o analiză publicată recent de Theblast aflăm detalii absolut fascinante despre culisele acestui conflict epuizant. Freedman a susținut clar că vedeta „a mințit că a spus Sony să distrugă filmările zilnice” (acele cadre brute esențiale în producție), o declarație care ar fi contrazisă de un e-mail trimis de Ange Giannetti, un executiv al studiourilor Sony. Iar acuzațiile nu se opresc la ușa studiourilor de filmare. „A mințit că nu i-a spus niciodată lui Colleen Hoover să-i dea unfollow lui Justin Baldoni. În depoziția sa, Colleen a spus că Blake i-a cerut să-i dea unfollow”, a precizat avocatul.

Recomandari S-a aflat adevarul despre Meghan Markle. Ce se intampla cu milioanele de dolari la Hollywood

Daune, legi și un succes uriaș de box office

Pe bune, credeai că s-a terminat aici? Nu-i chiar așa. Actrița de 38 de ani vrea în continuare bani pentru taxele legale și daune legate de contra-procesul eșuat de defăimare, în valoare de 400 de milioane de dolari, intentat inițial de Baldoni împotriva ei, a soțului ei Ryan Reynolds și a publicației The New York Times. Documentele arată că vedeta cere „daune compensatorii triplate și daune punitive”.

Avocatul ei, Michael Gottlieb, a explicat că legislația din California protejează ferm persoanele care raportează public hărțuirea sexuală. El a subliniat că secțiunea 47.1 din Codul Civil din California (un detaliu tehnic, dar necesar pentru orice femeie care își caută dreptatea) a fost concepută tocmai pentru ca reclamanții să poată „împărtăși experiențele lor cu instanțele, agențiile, presa și alții, fără teama de a fi dați în judecată”. Judecătorul Lewis Liman a fost complet de acord cu acest argument anul trecut, când a respins cazul de defăimare. Tabăra lui Baldoni consideră însă că obligarea lui la plata acestor costuri ar fi „draconică”.

Dincolo de avocați și tribunale, ambele părți au emis o declarație comună în care numesc filmul o „sursă de mândrie” și speră ca acordul să „permită tuturor celor implicați să meargă înainte constructiv și în pace, inclusiv un mediu respectuos online”. Declarația echipei lui Lively mai notează că inculpații riscă acum răspunderea personală pentru abuzul sistemului legal, iar preocupările actriței „meritau să fie auzite”. Între timp, adaptarea cinematografică cu personajele Lily Bloom și Ryle Kincaid a generat încasări de peste 351 de milioane de dolari la nivel mondial.