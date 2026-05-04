Ai admirat vreodată acele femei care par să aibă totul sub control, de la carieră până la viața amoroasă? Ei bine, uneori realitatea din spatele camerelor este cu totul alta. Alex Cooper, vocea celebrului podcast „Call Her Daddy”, se confruntă acum cu o situație pe care nicio femeie nu și-ar dori să o trăiască, fix în mijlocul unui imperiu media pe care l-a construit cu propriile forțe.

Tensiuni greu de ignorat la locul de muncă

Scandalul a pornit dintr-o direcție neașteptată, după ce Alex a criticat-o public pe fosta ei colaboratoare, Alix Earle. Dar atenția publicului s-a mutat rapid către soțul ei, Matt Kaplan, în vârstă de 42 de ani, și comportamentul său din cadrul companiei lor, Trending. Conform detaliilor scoase la iveală într-o investigație publicată recent de Theblast, bărbatul ar fi creat un mediu de lucru extrem de dificil.

Acuzațiile spun că acesta a „certat” și a „țipat” la angajați, existând chiar afirmații că a amenințat că îi va pune pe lista neagră la Hollywood. Pe platourile de filmare ale Unwell Winter Games, lucrurile au degenerat. Kaplan ar fi „certat personalul de pe platou”, avertizându-i că își pot pierde oportunitățile viitoare dacă fac greșeli. Un membru cu experiență al echipei chiar a izbucnit în lacrimi în urma acestui tratament.

Mai mult, în timpul turneului live al lui Cooper din 2023, un manager de producție a fost la un pas să își dea demisia, invocând îngrijorări legate de faptul că soțul vedetei „nu respectă personalul țipând și înjurând la ei”. Cum a reacționat producătorul de film? I-a spus soției sale, pe filmare, că managerul pur și simplu „a cedat nervos”.

Semnale de alarmă în viața de cuplu

Dincolo de cifre (și vorbim de o companie, Unwell, cu aproximativ 100 de angajați, din care mai mulți directori de marketing și creștere au plecat în ultimul an), problema reală pare să fie dinamica de cuplu. Să fim serioase, când îți amesteci viața personală cu afacerile fără limite clare, lucrurile se complică teribil.

„Acesta este cea mai mare teamă a lui Alex Cooper: presa proastă”, a declarat o sursă, adăugând: „Contează pentru ea. Ea vrea să controleze narațiunea, mereu. Este nesigură și necruțătoare în același timp. Ea chiar nu are atât de mulți prieteni.”

Cifrele și imaginea perfectă nu țin de cald noaptea.

„Există multă tensiune în căsătoria lor chiar acum”, a explicat un apropiat, menționând că cei doi nici măcar nu mai dorm în aceeași cameră. „Matt a curtat-o pe deplin pe Alex și a fost atât de dulce cu ea la început. Odată ce s-au mutat împreună, atunci lucrurile s-au schimbat.”

Iar influența lui asupra carierei ei ridică semne de întrebare. „Matt o împinge să facă lucruri în afacerea ei”, a continuat sursa. „Ea nu are un manager. Matt este mereu în cameră. Totul trece prin Matt.” Te-ai gândit vreodată cum e să nu ai propriul spațiu de decizie, nici măcar în imperiul pe care tu l-ai visat?

Un interviu de coșmar care spune multe

Ambițiile lor sunt uriașe, acoperind evenimente live, reality TV, băuturi energizante, marfă și proiecte de streaming precum „Love Overboard” și „Call Her Alex”. Numai că expansiunea agresivă vine cu un preț. Courtney Babbin, o candidată care a susținut un interviu pentru un post la Unwell, a povestit o experiență de-a dreptul bizară.

„Alex și Matt cred cu adevărat că sunt cei mai deștepți oameni din lume”, a povestit ea, descriind întâlnirea drept „cele mai incomode două ore din viața mea”. Kaplan i-a pus întrebări personale „inadecvate” și a evitat contactul vizual pe parcursul discuției.

„Dacă interviul meu este atât de dur, aș putea doar să îmi imaginez ce se întâmplă în spatele ușilor închise”, a subliniat Babbin. Ea a observat și haosul strategic: „Ei încearcă să facă totul. Este reality TV, sunt evenimente.” Mai mult, producătorul i-a dezvăluit planuri de afaceri fără să îi ceară un acord de confidențialitate. Pe bune, cine face asta la un nivel atât de înalt?

De la romantism la o presiune uriașă

Povestea lor a început idilic în 2020, pe Zoom. Fanii chiar îl porecliseră pe Kaplan „Mr Sexy Zoom Man”. El venea deja cu un bagaj de succes, fiind fondatorul ACE Entertainment și producătorul unor hituri ca „To All the Boys I’ve Loved Before” și „XO, Kitty”.

Și ascensiunea tinerei de 31 de ani a fost fulminantă alături de el. În 2021, a semnat un contract de 60 de milioane de dolari cu Spotify. Până în 2023, s-au logodit și au lansat Trending, compania mamă pentru Call Her Daddy și ACE Entertainment, plus rețeaua Unwell Network, aducând creatoare precum Madeline Argy. S-au căsătorit în aprilie 2024, iar la scurt timp, Alex a bifat un contract colosal de 125 de milioane de dolari cu SiriusXM. Au continuat cu Unwell Creative Agency, vizând publicul Gen Z.

Dar imperiul de milioane pare acum să se clatine sub greutatea propriilor ambiții și a lipsei de empatie față de echipă. Atunci când succesul financiar vine la pachet cu un mediu toxic și pierderea propriei voci în relație, prețul s-ar putea dovedi mult prea mare pentru oricine.