Cu o carieră ce se întinde pe cinci decenii, Meryl Streep și-a cimentat de mult statutul de legendă a Hollywood-ului. Actrița deține recordul absolut de nominalizări la Oscar, cu 21 de nominalizări în total, și a câștigat prestigiosul trofeu de trei ori de-a lungul anilor. Parcursul său este marcat de roluri iconice, care au rămas în memoria cinefililor.

Începuturile unei legende

Debutul său cinematografic a avut loc în 1977, în filmul „Julia” al lui Fred Zinnemann, unde a jucat alături de Vanessa Redgrave și Jane Fonda. Un an mai târziu, în 1978, apărea în miniseria „Holocaust”, în rolul Ingei Helms Weiss. Pe lângă film, Streep era activă și în teatru, repetând în același an pentru producția Shakespeare in the Park „Îmblânzirea Scorpiei”, alături de Raul Julia. Iar prima sa nominalizare la Oscar a venit tot în 1978, pentru rolul secundar din „The Deer Hunter”, unde a jucat cu Robert De Niro.

Primul Oscar și anii ’80

Recunoașterea supremă nu a întârziat să apară. Pentru rolul din „Kramer vs. Kramer” (1979), unde i-a avut ca parteneri pe Dustin Hoffman și Justin Henry, Meryl Streep a câștigat primul său Premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Dincolo de platourile de filmare, viața personală a actriței era la fel de plină. În 1980, a fost fotografiată pe aeroportul John F. Kennedy alături de fiul ei cel mare, Henry, pe care îl are cu Don Gummer. Dar, stai puțin, cariera nu era deloc pe plan secund. În jurul anului 1980, juca și pe scena Public Theater în piesa „Alice in Concert”.

Consacrarea cu Sophie’s Choice

A urmat un rol care a intrat în istoria cinematografiei.

Pe platourile de filmare din New York pentru „Sophie’s Choice”, a fost surprinsă alături de Kevin Kline și Peter MacNichol. Filmul i-a adus cel de-al doilea Oscar, de data aceasta pentru rol principal, la cea de-a 55-a ediție a Premiilor Academiei din 1982. Anii ’80 au fost extrem de prolifici. A jucat alături de Jeremy Irons în „Iubita locotenentului francez” (circa 1981) și a promovat filmul „Silkwood” în Los Angeles, în 1983. V-ați fi gândit că în acea perioadă aglomerată a găsit timp și pentru activism? În 1982, a participat la un eveniment caritabil pentru dezarmarea nucleară, alături de Diane Keaton.

Parteneriate memorabile pe ecran

Multe dintre filmele sale au rămas în memoria publicului și datorită partenerilor de excepție. Și dacă vorbim de parteneri, nu putem să nu-l amintim din nou pe Robert De Niro, cu care a filmat drama romantică „Falling in Love” în jurul anului 1984. Un an mai târziu, în 1985, era pe platourile de filmare ale peliculei „Out of Africa”, regizată de Sydney Pollack, alături de Robert Redford. Mai târziu, a colaborat cu Clint Eastwood pentru filmul acestuia, „The Bridges of Madison County” (lansat în 1995).

De la comedie la dramă intensă

Finalul anilor ’80 și anii ’90 au demonstrat, dacă mai era nevoie, versatilitatea incredibilă a actriței. În 1989, a jucat alături de Ed Begley în „She-Devil” și a fost nominalizată la Oscar pentru prestația din „A Cry in the Dark”. A urmat, în 1990, „Postcards From the Edge”, unde a jucat cu Shirley MacLaine, un film bazat pe romanul semi-autobiografic al lui Carrie Fisher. Apoi a intrat în pielea unui personaj de acțiune în thrillerul „The River Wild” din 1994. Trecerea în noul mileniu a găsit-o la fel de activă. În 2001, a fost fotografiată în New York în timpul filmărilor pentru „The Hours”, iar în 2002 a apărut în „Adaptation”, filmul lui Spike Jonze.