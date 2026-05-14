Loredana Groza ne-a obisnuit cu aparitii iesite din tipare, dar cea mai recenta sedinta foto a luat pe toata lumea prin surprindere. Artista, care va implini 56 de ani in luna iunie, a lasat deoparte pletele blonde care au consacrat-o pentru un look complet diferit si destul de curajos.

Detaliile noii aparitii care a starnit internetul

Parul ei blond iconic a fost inlocuit cu o peruca bruneta, tunsa scurt. Si exact asta e cheia. Cand faci o schimbare de nuanta si tunsoare atat de radicala, parca intreaga fizionomie se transforma si capata un aer complet nou.

Pentru acest pictorial specific, cantareata a ales o tinuta extravaganta, demonstrand inca o data ca moda este un teren de joaca. Vorbim despre un body cu decolteu adanc, un sacou oversized aruncat parca neglijent pe umeri, dresuri negre si o pereche de pantofi stiletto.

Sa fim sincere, cate dintre noi ar avea curajul sa poarte o asemenea combinatie intr-o zi obisnuita? Machiajul a fost gandit special sa completeze aerul dramatic al intregii aparitii, cu un accent puternic pe ochi si un ruj nude pe buze pentru a echilibra proportiile fetei.

Ce spun fanii despre noul ei stil

Asa cum detaliază un material publicat recent de Unica, vedem clar ca parerile din mediul online sunt extrem de impartite cand vine vorba despre aceasta transformare. Cum era de asteptat, fanii fideli au fost incantati de curajul ei de a se juca cu propria imagine (un lucru pe care Loredana il face cu succes de decenii).

Comentariile pozitive au curs rapid pe paginile ei de socializare dupa publicarea fotografiilor. Urmaritorii i-au scris mesaje de sustinere precum „Foarte frumoasă!”, „WOW, ce transformare!” si „Pur și simplu ești superbă!”.

Numai ca internetul nu este format doar din admiratori care iti valideaza mereu alegerile estetice.

Criticile si eterna comparatie cu Madonna

Ai observat vreodata cum o simpla schimbare de look a unei femei publice poate starni adevarate dezbateri nationale? Pe langa valul de complimente, au aparut imediat si vocile critice, unii oameni fiind vizibil deranjati de estetica aleasa pentru acest pictorial.

Un internaut a intrebat direct si usor ironic: „A mai rămas ceva din original?”.

Iar altul a fost chiar mai taios in sectiunea de comentarii a postarii, adaugand: „Fel de fel de maimuțăreli, doar-doar o vom asemăna cu Madonna”. Intre noi fie vorba, comparatia cu starul american o urmareste pe artista din Romania de la inceputul carierei, deci probabil nu o mai surprinde absolut deloc o astfel de remarca.

Curajul de a experimenta vizual

Pana la urma, Loredana Groza a demonstrat mereu ca varsta este doar o cifra pe buletin. La aproape 56 de ani, ea continua sa isi redefineasca stilul, explorand noi orizonturi vizuale si purtand exact ceea ce o face sa se simta bine in pielea ei.

Daca ai simtit vreodata nevoia sa te tunzi scurt sau sa te vopsesti radical dupa o anumita varsta, stii prea bine ca ai nevoie de o doza buna de asumare. Dar perucile raman o alternativa excelenta pentru femeile care vor sa experimenteze un look nou pentru o petrecere sau o simpla iesire, fara sa isi compromita sanatatea firului de par prin decolorari si vopsiri repetate la salon.

O peruca din par natural sau din fibre sintetice premium pleaca de la aproximativ 400 de lei in magazinele de specialitate de la noi, oferind libertatea de a te juca cu stilul tau personal in doar cateva minute, in fata oglinzii din dormitor.