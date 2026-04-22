Actrița Jennifer Love Hewitt a renunțat la părul roșcat după aproape un an, optând pentru o schimbare radicală de look. Pe 21 aprilie, vedeta din serialul 9-1-1 a dezvăluit noua sa înfățișare printr-un video pe Instagram, realizat împreună cu stilista sa de încredere, Nikki Lee.

De la roșcat la blond miere

Transformarea a fost dezvăluită într-un reel simpatic postat în colaborare cu Nikki Lee. În clip, actrița, mimând celebrul dialog „bend and snap” din filmul Legally Blonde, se apleacă și apoi se ridică brusc pentru a arăta noua și superba nuanță de blond miere. A fost o surpriză pentru fani, care o știau drept o brunetă convinsă la începuturile carierei sale, deși în ultimul an se afișa cu un roșcat vibrant.

O mișcare îndrăzneață.

Secretul din spatele transformării

Iar în spatele acestei schimbări stă un proces complex, pe care stilista Nikki Lee l-a și detaliat. Ea a enumerat întregul proces și produsele Wella folosite pentru a obține look-ul, demonstrând că stiliștii sunt, până la urmă, un fel de oameni de știință cu simț artistic. Mai mult, Lee a menționat că a folosit extensii Great Lengths asortate pentru a adăuga lungime și volum părului.

Rezultatul final? Niște bucle lejere, superbe, cu multă profunzime și definiție în noile tonuri aurii.

O tradiție pentru pauza de filmări

Schimbarea nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-un obicei al actriței. „Întotdeauna facem o schimbare de look pentru pauza de filmări! Am iubit timpul petrecut cu fetele mele și acest nou look,” a scris Hewitt în descrierea unui selfie pe care l-a postat, etichetându-i pe profesioniștii care au lucrat la părul ei. E drept că, fiind o culoare adoptată special pentru această pauză (între sezoanele de filmare pentru serialul 9-1-1), este posibil ca actrița să revină la șaten sau roșcat odată cu reluarea producției.

Reacțiile fanilor nu au întârziat

Cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii. „PĂR DE VARĂ, PĂR DE VARĂ,” a scris un fan, clar inspirat pentru propria schimbare de look. Un alt admirator a exprimat ceea ce mulți gândeau. „Perfecttttt! Cum poți să arăți atât de bine în orice culoare??? 😍😍😍 REGINĂ ✨✨✨.”

Și, hai să fim serioși, cum ai putea să nu fii de acord? Până una-alta, Jennifer Love Hewitt are acum ceva timp liber la dispoziție să afle dacă, într-adevăr, blondele se distrează mai mult.