Temperaturile au urcat la 32 de grade Celsius în deșert, iar o ceață fină de nisip a acoperit de la primele ore ale dimineții terenul de la Revolve Festival. Chiar și așa, petrecerea a continuat în forță, cu artiști precum Don Toliver și Kehlani pe scenă și o listă de invitați plină de nume grele, printre care Lisa, Jennie, Teyana Taylor și Big Sean.

Praf, căldură și haine puține

Condițiile meteo au fost, pe bune, o provocare pentru toată lumea. Actrița premiată cu Emmy Karrueche Tran (cunoscută pentru rolurile sale, dar și pentru stilul impecabil) a glumit pe seama situației. „În primul rând, am praf în gât chiar acum”, a spus ea râzând. „Trebuie să ții cont de vreme. E al naibii de cald.”

Soluția ei? O ținută cât mai sumară. Tran a optat pentru o pereche de micro-pantaloni scurți din piele maro-ciocolatiu, peste care a purtat un strat lung de plasă transparentă, sandale nude cu toc stil gladiator, ochelari de soare supradimensionați și o pălărie de cowboy. Concluzia ei a fost simplă: „Cu cât mai puține haine, cu atât mai bine.”

Recomandari Nike lansează noul Kobe 5 Protro Dodgers la un preț de 200 de dolari

Mai mult decât muzică

Tran, o veterană a evenimentului, a observat cum scena festivalului a evoluat, devenind un loc unde petrecerile sunt la fel de importante ca show-urile live. „Cred că e vorba de libertatea pe care o simți. Sunt atât de multe evenimente și activări diferite. Unii oameni vin doar pentru asta. E pur și simplu o perioadă bună, cu modă bună și băuturi bune.”

Și totuși, muzica rămâne un punct central pentru Revolve. Anul acesta, rapperul Don Toliver și cântăreața Kehlani au atras mulțimi uriașe și au menținut energia la cote maxime. Karrueche Tran a recunoscut că a ajuns pe terenul principal al festivalului doar pentru scurt timp. „Am fost acolo fix șase minute”, a mărturisit ea, adăugând că a prins o parte din concertul Sabrinei Carpenter. „E atât de drăguță. Îi iubesc energia. Este o artistă grozavă.”

Iar în ceea ce privește show-ul lui Justin Bieber din a doua seară, actrița a avut un plan diferit. „S-ar putea să stau acasă și să mă uit pe YouTube, iar apoi să merg la after-party-uri. Eu și claustrofobia mea, nu pot face față.”

Recomandari Blugii anilor ’90 care dezvăluie glezna revin în forță de la 110 dolari

Provocările din spatele scenei

Dar v-ați gândit vreodată cum e să fii vedetă la un astfel de festival? Eric Nam, cântăreț, compozitor și actor, a fost sincer cu privire la realitățile din spatele glam-ului. „Îți testează răbdarea în multe feluri”, a spus el. „O grămadă de cozi, mult de mers, chiar și cu legitimațiile de artist.” Aceste legitimații (artist passes) sunt cele mai râvnite, oferind acces în culise și în zonele din fața scenei.

Numai că Nam a adăugat rapid, zâmbind: „Scuze, sună atât de răsfățat din partea mea să spun asta. Mă simt foarte bine. Multă muzică bună, mulți prieteni aici.”

Ținute curajoase și auto-exprimare

Printre invitați s-a numărat și Leah Kateb, una dintre vedetele emisiunii „Love Island”, care a venit și în calitate de antreprenor, brandul ei de SPF, Skylar, fiind disponibil la petrecere. Îmbrăcată într-o rochie mini mulată Hervé Léger și pantofi cu toc mic Jimmy Choo, Kateb a încurajat exprimarea liberă prin modă.

Recomandari 78% dintre astronauți iau somnifere. Cum să dormi mai bine pe Pământ

„Acesta este momentul să te îmbraci distractiv”, a spus ea.

Mesajul ei a fost clar. „Îmbracă-te ca o stare de spirit, orice vrei tu să porți.”

Pe lângă ea, lista de invitați a inclus nume precum Teyana Taylor, Big Sean, Charli D’Amelio și grupul Katseye, dar și vedetele K-pop Lisa și Jennie, care au atras toate privirile.