Te-ai săturat de sarcini repetitive care îți mănâncă tot timpul și energia la birou? Ei bine, află că inteligența artificială nu mai este un concept SF, ci a devenit un asistent personal pentru tot mai mulți profesioniști. De la profesori care corectează lucrări în 30 de minute, nu într-o săptămână, la manageri care descifrează jargonul tehnic din ședințe, AI-ul schimbă regulile jocului și ne oferă ceva neprețuit: timp.

Când jargonul de la birou sună a chineză

Știi momentele acelea dintr-o ședință când colegii tăi ingineri sau IT-iști încep să vorbească într-un limbaj tehnic pe care pur și simplu nu îl înțelegi? Kristin Moore, manager de produs la PERQ, o platformă de marketing digital, a găsit soluția. Ea încarcă înregistrarea conversației în Claude, un asistent AI, și îi cere să îi explice ce are de făcut mai departe.

„Preia toată terminologia pe care nu o înțeleg și o poate simplifica în ceva ce pot asimila”, spune Kristin. Rezultatul? „Mi-a eliberat cu siguranță ore și ore din săptămână.”

Stai puțin, cum vine asta?

Practic, în loc să pierzi timp întrebând sau căutând termeni, un instrument AI poate face un rezumat clar și pe înțelesul tău. Simplu și eficient.

De la research la campanii de marketing

În lumea marketingului, viteza și relevanța sunt esențiale. Ashley Smith, șefa de marketing la firma de recrutare HireQuest, folosește Claude pentru a analiza traficul de pe site și tendințele din social media. Astfel, află imediat la ce reacționează publicul și își poate sfătui francizații cum să atragă mai mulți clienți. Ba chiar, într-o analiză publicată recent de Independent, se arată cum echipa ei a fotografiat standurile companiilor de la un târg, iar AI-ul a creat instant o listă cu potențiali clienți și nevoile lor de personal pentru următorii doi ani.

„AI nu a înlocuit nimic. Doar a extins ceea ce suntem capabili să oferim francizaților noștri”, explică Ashley. „Ne permite să facem lucruri pe care, sincer, nu le puteam livra nici măcar acum doi ani.” Iar Natalie Blythe, director de marketing la SumnerOne, recunoaște că a avut rețineri la început. „Când a apărut, eram în tabăra celor care spuneau: «O, Doamne, acesta este sfârșitul pentru noi»”. Dar, în loc să se teamă, a început să învețe. Acum, folosește ChatGPT pentru a crea campanii și pentru a înțelege profilul clientului ideal. „Eficiența câștigată a fost extraordinară”, adaugă ea.

O mână de ajutor în educație

Și în educație lucrurile se mișcă rapid. Kyle Weimar, un învățător din Florida, folosește un instrument AI al districtului școlar pentru a crea planuri de sprijin pentru copiii cu dificultăți de învățare. Mai mult, a început să îl folosească și pentru a corecta lucrări. El poate încărca 100 de lucrări, oferă un ghid de notare, iar AI-ul le evaluează și oferă feedback instant elevilor. „Pot face asta în 30 de minute, în timp ce înainte mi-ar fi luat o săptămână”, mărturisește el.

Profesorii sunt cu adevărat copleșiți de muncă, „așa că orice instrumente pe care le putem folosi pentru a face acest lucru un pic mai viabil, suntem foarte entuziasmați să le folosim”, spune Weimar. Pe de altă parte, Kenneth Lynch, un coach pentru educație specială, folosește AI pentru a crea teste personalizate pentru elevii săi (de exemplu, a generat teste dintr-un manual de mecanică auto pentru un elev pasionat de domeniu), dar e mai reticent când vine vorba de sfaturi psihologice. „Când caut diferite tipuri de diagnostice și încerc să conectez diagnosticele comorbide, se chinuie cu adevărat să înțeleagă cum se potrivesc acestea”, avertizează el.

Mai mult timp pentru tine, mai puțin stres

Dincolo de cifre și sarcini, beneficiul real se simte în calitatea vieții. Ravi Pendse, director de informații la Universitatea din Michigan, folosește AI pentru a se pregăti de ședințe, cerându-i instrumentului să anticipeze ce întrebări ar putea primi. „M-a făcut mult mai eficient”, spune el. „Îmi oferă mai mult timp să mă concentrez pe propria mea sănătate mintală și bunăstare.”

Colegul său, Bob Jones, folosește AI pentru a se asigura că e-mailurile sale sunt concise și neutre, mai ales pe subiecte sensibile. „Ideea de a evalua cu adevărat cum mă prezint, AI este foarte bun la asta”, explică el. Totuși, există și un avertisment important, pe care ar trebui să îl luăm în serios. Ravi Pendse atrage atenția: „Ar trebui să ne gândim cu toții cum ne asigurăm că AI nu ne erodează abilitățile de gândire critică, în special pe cele ale copiilor noștri”. Până la urmă, am învățat din propriile greșeli, scriind lucrări proaste și devenind mai buni.

Iar uneori, AI-ul este doar un partener de brainstorming. Andrew Markle, lider de design la Georgia Pacific (compania care produce prosoapele de hârtie Brawny), a folosit inteligența artificială pentru a genera rapid imagini cu mascota brandului, celebrul bărbat de pe ambalaj, cu barba mai lungă sau mai scurtă, pentru a moderniza imaginea. „Nu înlocuiește ochiul creativ care știe ce este bun și ce este potrivit pentru afacerea noastră”, subliniază el. „În cele din urmă, știam că vom colabora cu agenția noastră de publicitate. Avem un ilustrator care va realiza viziunea finală.”