Dacă ai un copil mic, vestea aceasta te vizează direct. Începând cu anul școlar 2026-2027, frecventarea grădiniței devine obligatorie de la vârsta de 4 ani. Această schimbare legislativă importantă vine cu un scop clar: să îi ajute pe cei mici să fie mai bine pregătiți pentru școală și să reducă diferențele de start în educație.

De ce este importantă această schimbare?

grupa mijlocie (pentru copiii de 4-5 ani) și grupa mare (5-6 ani) devin parte din învățământul obligatoriu, la fel ca școala primară. E drept că grupa mică (3-4 ani) rămâne opțională, însă experții o recomandă din toată inima pentru o acomodare mult mai blândă și o tranziție lină către cerințele de mai târziu. Fiecare an de grădiniță adaugă o cărămidă esențială la dezvoltarea copilului tău, de la abilitățile de socializare până la pregătirea concretă pentru rigorile clasei pregătitoare.

Și, până la urmă, nu ne dorim toate ca parcursul lor educațional să fie cât mai plin de încredere și reușite?

Ce se întâmplă cu înscrierea la clasa pregătitoare

Regulile sunt destul de simple la prima vedere. Copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 pot fi înscriși automat în clasa pregătitoare. Numai că, pentru cei născuți între 1 septembrie și 31 decembrie, lucrurile stau puțin diferit. Ei vor avea nevoie de o evaluare a nivelului de dezvoltare, realizată de specialiștii de la CJRAE sau CMBRAE, la solicitarea ta.

Stai puțin, cum vine asta dacă cel mic nu a fost deloc la grădiniță? Ei bine, înscrierea la școală nu este imposibilă, dar, așa cum semnalează Unica într-o analiză recentă, poate presupune evaluări suplimentare. Iar dacă rezultatele arată că micuțul are nevoie să recupereze anumite competențe, el poate fi redirecționat către grupa mare. Este o măsură de siguranță, menită să se asigure că fiecare copil pornește la drum pregătit.

Care sunt criteriile de departajare

Când vine vorba de înscrierea la grădiniță, legislația acordă prioritate copiilor de 4 și 5 ani, tocmai pentru că prezența lor devine obligatorie. Apoi, intervin o serie de criterii de departajare care fac diferența, mai ales în unitățile foarte solicitate. Contează enorm apropierea domiciliului de grădiniță, dacă părinții sunt angajați sau dacă există deja un frate sau o soră înscrisă în aceeași unitate.

Lucrurile sunt destul de clare.

si au prioritate copiii din familii monoparentale, cei din familii numeroase sau cazurile speciale, unde copilul se află în tutelă sau sub o măsură de protecție. Un detaliu esențial de reținut este că selecția nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci strict pe baza acestor criterii obiective.

Calendarul și procesul de înscriere

Ministerul Educației stabilește în fiecare an un calendar precis pentru înscrierea la creșe și grădinițe. Pentru învățământul antepreșcolar (creșe) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în timp ce la grădiniță sunt admiși copiii între 3 și 6 ani, fireste în limita locurilor disponibile.

Cererile-tip (pe care le vei găsi la momentul potrivit la unitățile de învățământ sau online) permit exprimarea a trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Așadar, pregătește-te din timp cu documentele necesare și urmărește anunțurile oficiale pentru a nu rata calendarul exact al înscrierilor pentru anul școlar 2026-2027.