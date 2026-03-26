Harry Styles a fost surprins recent pe străzile din New York, dar nu oricum. Artistul a rămas fidel unei perechi de adidași Adidas Samba, confirmând încă o dată trendul pe care el însuși l-a popularizat. Modelul ales de data aceasta, care costă 150 de dolari, este deja sold-out pe site-ul oficial.
Un model Samba cu totul special
În timp ce toată lumea caută următorul „sneaker” la modă, Harry Styles se întoarce la clasici. Marți, cântărețul a fost văzut plimbându-se prin New York încălțat cu o pereche de Adidas Originals Samba Decon Unisex. La prima vedere, par niște adidași normali, dar lucrurile stau puțin diferit. Acest model inspirat de fotbal este o versiune premium, deconstruită a originalului Samba OG, fiind fabricat dintr-o piele mult mai moale, necăptușită, și având un călcâi pliabil care face încălțarea mult mai ușoară.
Până la urmă, cum se traduce asta? Spre deosebire de modelul OG, care oferă o potrivire mult mai structurată și rigidă, cu suprapuneri tradiționale din piele întoarsă și o talpă de gumă maro închis, varianta Decon elimină aceste întărituri. Rezultatul este o potrivire mai ușoară, mai flexibilă și, fireste, mai confortabilă, cu o talpă de gumă maro deschis și detalii aurii mai strălucitoare care îi fac să iasă în evidență. Adidașii s-au vândut cu 150 de dolari pe site-ul Adidas, dar acum sunt complet epuizați. Au fost disponibili și pe alb.
O ținută simplă, dar de efect
Iar Styles și-a păstrat întreaga ținută simplă, lăsând adidașii să vorbească. A optat pentru un hanorac vintage Nike U.S. Open Tennis Championship, New York 1994, pe care l-a asortat cu o pereche de blugi de culoare închisă, o căciulă neagră și ochelari de soare Jacques Marie Mage, modelul Grand Prix Hickory.
Un look relaxat, dar studiat.
Omul care a repopularizat adidașii Adidas
Dar nu e prima oară când artistul face asta. Styles a fost printre primele vedete care au readus în atenție stilul Samba, în jurul anului 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. La acea vreme, celebrități precum Rihanna, ASAP Rocky și Bella Hadid au fost văzute purtând acest model, declanșând o adevărată frenezie. V-ați fi gândit că o pereche de adidași poate stârni o asemenea nebunie?
Au urmat rapid colaborări foarte căutate, care au amplificat și mai mult trendul. Colaborarea Adidas cu designerul britanic Grace Wales Bonner, lansată în noiembrie 2020, a inclus două stiluri Samba inspirate de moștenirea ei jamaicană.
Styles a fost creditat ca fiind una dintre vedetele care au popularizat atât adidașii Adidas Gazelle, cât și Samba, după ce i-a purtat în mod repetat în timpul turneului său „Love on Tour” (care a început în 2021 și s-a încheiat în 2023). E drept că nu oricine se poate lăuda cu așa ceva. A fost văzut adesea purtând modelele sale personalizate Gucci x Adidas Gazelles, în diverse culori, pe care le-a încălțat în aproximativ 74 la sută din concertele din acel turneu. Ba chiar a purtat o pereche de Adidas x Gucci Gazelle cu un finisaj argintiu metalizat la gala premiilor Grammy din 2023.