Harry Styles a fost surprins recent pe străzile din New York, dar nu oricum. Artistul a rămas fidel unei perechi de adidași Adidas Samba, confirmând încă o dată trendul pe care el însuși l-a popularizat. Modelul ales de data aceasta, care costă 150 de dolari, este deja sold-out pe site-ul oficial.

Un model Samba cu totul special

În timp ce toată lumea caută următorul „sneaker” la modă, Harry Styles se întoarce la clasici. Marți, cântărețul a fost văzut plimbându-se prin New York încălțat cu o pereche de Adidas Originals Samba Decon Unisex. La prima vedere, par niște adidași normali, dar lucrurile stau puțin diferit. Acest model inspirat de fotbal este o versiune premium, deconstruită a originalului Samba OG, fiind fabricat dintr-o piele mult mai moale, necăptușită, și având un călcâi pliabil care face încălțarea mult mai ușoară.

Până la urmă, cum se traduce asta? Spre deosebire de modelul OG, care oferă o potrivire mult mai structurată și rigidă, cu suprapuneri tradiționale din piele întoarsă și o talpă de gumă maro închis, varianta Decon elimină aceste întărituri. Rezultatul este o potrivire mai ușoară, mai flexibilă și, fireste, mai confortabilă, cu o talpă de gumă maro deschis și detalii aurii mai strălucitoare care îi fac să iasă în evidență. Adidașii s-au vândut cu 150 de dolari pe site-ul Adidas, dar acum sunt complet epuizați. Au fost disponibili și pe alb.

Recomandari Harry Styles confirmă stilul newyorkez cu un hanorac Nike din 1994

O ținută simplă, dar de efect

Iar Styles și-a păstrat întreaga ținută simplă, lăsând adidașii să vorbească. A optat pentru un hanorac vintage Nike U.S. Open Tennis Championship, New York 1994, pe care l-a asortat cu o pereche de blugi de culoare închisă, o căciulă neagră și ochelari de soare Jacques Marie Mage, modelul Grand Prix Hickory.

Un look relaxat, dar studiat.

Omul care a repopularizat adidașii Adidas

Dar nu e prima oară când artistul face asta. Styles a fost printre primele vedete care au readus în atenție stilul Samba, în jurul anului 2020, în timpul pandemiei de COVID-19. La acea vreme, celebrități precum Rihanna, ASAP Rocky și Bella Hadid au fost văzute purtând acest model, declanșând o adevărată frenezie. V-ați fi gândit că o pereche de adidași poate stârni o asemenea nebunie?

Recomandari Harry Styles și Zoë Kravitz, duelul pălăriilor pe străzile din New York

Au urmat rapid colaborări foarte căutate, care au amplificat și mai mult trendul. Colaborarea Adidas cu designerul britanic Grace Wales Bonner, lansată în noiembrie 2020, a inclus două stiluri Samba inspirate de moștenirea ei jamaicană.

Styles a fost creditat ca fiind una dintre vedetele care au popularizat atât adidașii Adidas Gazelle, cât și Samba, după ce i-a purtat în mod repetat în timpul turneului său „Love on Tour” (care a început în 2021 și s-a încheiat în 2023). E drept că nu oricine se poate lăuda cu așa ceva. A fost văzut adesea purtând modelele sale personalizate Gucci x Adidas Gazelles, în diverse culori, pe care le-a încălțat în aproximativ 74 la sută din concertele din acel turneu. Ba chiar a purtat o pereche de Adidas x Gucci Gazelle cu un finisaj argintiu metalizat la gala premiilor Grammy din 2023.