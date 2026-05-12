Zvonurile au devenit realitate pentru fanii celor doi artiști. După opt luni de relație foarte discretă, actrița Zoë Kravitz și cântărețul Harry Styles s-au logodit, iar tatăl ei, legendarul Lenny Kravitz, pare să le fie cel mai mare susținător.

O poveste de dragoste trăită departe de ochii lumii

Ți s-a întâmplat vreodată să simți nevoia să îți ții o nouă relație doar pentru tine la început? Să fim sincere, uneori presiunea din exterior și părerile celorlalți pot strica lucrurile înainte ca ele să devină cu adevărat serioase. Și exact asta au făcut Zoë și Harry.

Povestea lor a început în luna august 2025, când au fost văzuți sărutându-se în Londra, la Rita’s. O săptămână mai târziu, se plimbau braț la braț prin Roma. Apoi, în luna septembrie, cei doi au fost surprinși mergând prin Brooklyn în timp ce se țineau de mână.

Recomandari Zoë Kravitz afiseaza un inel de logodna cu diamant urias alaturi de Harry Styles

De ce preferă Harry discreția absolută

Între noi fie vorba, când amândoi sunteți superstaruri, granițele sănătoase sunt absolut vitale. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm exact de ce artistul britanic alege să păstreze tăcerea despre viața lui amoroasă.

„Nu am vorbit niciodată public despre viața mea departe de muncă și am descoperit că m-a ajutat în mod pozitiv. Va exista mereu o versiune a unei narațiuni și cred că pur și simplu am decis că nu îmi voi petrece timpul încercând să o corectez sau să o redirecționez în vreun fel”, a dezvăluit el pentru publicația Rolling Stone.

Iar la The Howard Stern Show, a explicat mai în profunzime această nevoie de intimitate: „Este întotdeauna un fel de echilibru… Pentru că vrei să ieși la întâlniri în mod normal, dar apoi, vrei și să protejezi asta pentru a putea fi normal.”

Recomandari Harry Styles și Zoë Kravitz se logodesc? Actrița, surprinsă cu un inel masiv

Artistul a continuat cu un gând foarte matur (care se aplică oricărui cuplu, faimos sau nu): „Cred că o mare parte din asta este că vrei să poți petrece suficient timp unul cu celălalt, unde să vă puteți cunoaște înainte de a trebui să vă confruntați cu toate lucrurile suplimentare.”

Lenny Kravitz și binecuvântarea unei iubiri noi

Numai că tatăl miresei pare să fie extrem de încântat de viitorul său ginere. Încă din luna septembrie a anului trecut, cei trei au luat prânzul împreună la Sant Ambroeus din West Village. Aceea a fost prima dată când au fost fotografiați împreună în public.

Lenny a povestit pentru revista People, încă din 2021, că l-a întâlnit pe Harry „ani în urmă pe drum” și a adăugat simplu că cei doi „am devenit prieteni”.

Recomandari Zoë Kravitz poartă un inel cu diamant uriaș alături de Harry Styles în Londra

Mai mult, rockerul a avut mereu doar cuvinte de laudă la adresa lui. „[El este un] tip cu adevărat dulce și evolua din grupul său către ceea ce face acum, solo”, a spus tatăl actriței.

Pe lângă afinitatea personală, Lenny recunoaște că adoră stilul vestimentar al viitorului său ginere. „Este frumos să-l vezi în costume și boa și toate aceste lucruri pe care le făceam eu în anii ’90”, a continuat el.

Inelul cu diamant și capitolele încheiate

Recent, Lenny a lăsat un comentariu la videoclipul piesei „Dance No More” al lui Harry, scriind „Harry!” alături de un emoji cu o inimă și un pumn. Fanii au speculat imediat că aceasta este aprobarea oficială a logodnei raportate luna trecută.

După doar opt luni de relație, în aprilie 2026, Zoë a fost surprinsă sărutându-l pe Harry, în timp ce etala un diamant superb pe inelar. Până în acest moment, nici Zoë și nici Harry nu au comentat public pe marginea acestui subiect.

Mic detaliu, mare diferență.

Amândoi vin după despărțiri recente și destul de mediatizate. Actrița a fost logodită anterior cu Channing Tatum, dar cei doi au anulat relația lor de trei ani în octombrie 2024. De cealaltă parte, Harry a avut o relație cu Taylor Russell timp de un an, pe care au încheiat-o oficial în luna mai 2024.