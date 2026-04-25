Zoë Kravitz și Harry Styles au ajuns la Londra la începutul acestei săptămâni, afișând stilul lor vestimentar coordonat, deja celebru. De data aceasta, însă, un detaliu a atras toată atenția: actrița purta pe deget un inel care pare a fi de logodnă. Cei doi formează un cuplu din august 2025, iar acum speculațiile au atins un nou nivel.

Un diamant care a aprins imaginatia

Bijuteria observată pe degetul inelar al lui Kravitz, în timp ce se plimba pe străzile Londrei, este una spectaculoasă. La o privire mai atentă, pare a fi o montură cu o bandă subțire și un diamant mare, tăiat în formă de pernă (cushion cut) și așezat pe orizontală, în stilul „est-vest”.

V-ați fi gândit că orientarea unui diamant poate defini un trend? Ei bine, da.

Inelele „est-vest” reprezintă o tendință majoră în acest an în rândul vedetelor, fiind adoptate de celebrități precum Zendaya și Miley Cyrus. E drept că este o alegere modernă, care se distanțează de stilurile care au dominat o perioadă lungă, cum ar fi diamantele ovale sau marquise montate pe verticală, preferate de Taylor Swift sau Selena Gomez.

Logodna confirmata… pe surse

Tabloidele și mai multe publicații internaționale susțin că un apropiat al cuplului a confirmat deja logodna. Până la urmă, e o veste mare. Numai că reprezentanții oficiali ai lui Harry Styles sau ai lui Zoë Kravitz nu au abordat încă aceste zvonuri, păstrând o tăcere completă.

Cine a creat bijuteria?

Misterul plutește și asupra designerului care a creat inelul. Deși nu există o confirmare, speculațiile se îndreaptă către Jessica McCormack. Nu e o alegere întâmplătoare, având în vedere că Zoë Kravitz colaborează frecvent cu McCormack și este ambasadoare a brandului. Iar un detaliu interesant este că tot Jessica McCormack a fost cea care a creat și inelul de logodnă al actriței Zendaya.

Un an plin pentru amandoi

Indiferent de statutul relației lor, anul se anunță deja extrem de aglomerat pentru ambii artiști. Harry Styles va porni într-un turneu cu rezidențe multiple pentru a-și promova albumul „Kiss All The Time, Disco Occasionally”. În schimb, Zoë Kravitz va juca în filmul „How to Rob a Bank”, alături de actori precum Nicholas Hoult, Anna Sawai și Pete Davidson.