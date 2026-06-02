O sută de ani de istorie, cinci generații pe marile ecrane și zeci de premii Oscar, Emmy sau Tony. Familia Redgrave nu este doar un nume pe un afiș vechi de cinema, ci însăși coloana vertebrală a teatrului și filmului britanic, o dinastie care a început în 1899 și continuă să ne fascineze și astăzi.

Poate te gândești că pe tine nu te interesează istoria veche a Hollywood-ului. Dar sigur ai plâns la „The Parent Trap” cu Natasha Richardson, ai stat cu sufletul la gură la „Nip/Tuck” cu Joely Richardson sau o știi pe Jemma din „Doctor Who”. surprinzator este cum aceste femei extraordinare, pe care le admirăm pe ecran pentru vulnerabilitatea și forța lor, împart nu doar același sânge, ci și o poveste de familie marcată de triumfuri uriașe și tragedii sfâșietoare. Până la urmă, talentul se moștenește, dar la fel și dramele.

Totul a început cu Roy Redgrave, care a debutat pe scenă în 1899, trecând apoi la filmele mute. A avut cinci copii din trei căsnicii, dar fiul său Michael a fost cel care a pornit cu adevărat motorul acestei mașinării de staruri.

Începuturile și secretele de familie

Iar viața lui Sir Michael Redgrave bate orice scenariu de film. Născut în 1908, el a intrat în afacerea familiei în 1936 și a primit o nominalizare la Oscar în 1948 pentru rolul din „Mourning Becomes Electra”. Așa cum detaliază o retrospectivă amplă publicată recent de Hellomagazine, Michael a fost căsătorit cu actrița Rachel Kempson, dar relația cu cei trei copii ai lor (Vanessa, Corin și Lynn) a fost multă vreme una extrem de tensionată.

Mai mult, spre finalul vieții, i-a mărturisit fiului său Corin că era bisexual. Rachel a știut de la început și a rămas alături de el din iubire pură. Michael s-a stins în 1985, bolnav de Parkinson, lăsând în urmă o moștenire grea, dar incontestabilă.

Vanessa Redgrave și femeile care au schimbat regulile

Și ajungem la Vanessa Redgrave, ajunsă acum la 89 de ani. puține actrițe se pot lăuda cu „Tripla Coroană a Actoriei” (Oscar, Emmy și Tony). Cu 97 de nominalizări la premii de-a lungul carierei, ea a definit ce înseamnă să fii o femeie puternică în industrie. Dincolo de roluri memorabile, viața ei personală a fost un carusel.

S-a căsătorit cu regizorul Tony Richardson în 1962 și au avut două fiice, Natasha și Joely. El a părăsit-o ulterior pentru actrița franceză Jeanne Moreau. Dar Vanessa și-a găsit fericirea mai târziu, căsătorindu-se în 2006 cu Franco Nero, alături de care are un fiu, Carlo. Spre deosebire de restul familiei, Carlo a ales muncă din spatele camerelor, devenind scenarist și regizor.

„Nu este o surpriză că Carlo a ajuns în industria filmului, pur și simplu preferă să fie de cealaltă parte a camerei.” – Vanessa Redgrave, Actriță

Corin și Lynn, frații Vanessei, au avut și ei cariere fabuloase. Lynn a câștigat două Globuri de Aur, dar a trecut printr-un divorț dureros în 2000, când soțul ei, actorul John Clark, a recunoscut că i-a fost infidel cu asistenta ei personală. Corin, pe lângă actorie, a fost extrem de implicat politic. În 2005, el și Vanessa au fondat propriul partid, Peace and Progress Party, care s-a opus Războiului din Irak.

Tragedia care a oprit timpul în loc

Numai că nicio familie nu scapă de momentele de întuneric absolut. Pentru fanii generației noastre, Natasha Richardson a fost o prezență caldă, inconfundabilă. Căsătorită cu actorul Liam Neeson din 1994 și mamă a doi băieți, viața ei a fost curmată brusc în 2009.

O banală căzătură în timpul unei vacanțe la schi s-a transformat într-un coșmar. A refuzat inițial asistența medicală, dar după două ore a acuzat dureri severe de cap. A intrat în comă și a fost declarată în moarte cerebrală, stingându-se la doar 45 de ani. E genul de veste care te face pur și simplu să îți îmbrățișezi copiii mai strâns seara. Iar anul 2010 a lovit din nou familia: Lynn a murit de cancer la sân la 67 de ani, la mai puțin de o lună după decesul fratelui ei, Corin.

Generația tânără preia ștafeta

Dar viața merge înainte, ? Joely Richardson a cucerit televiziunea, iar Jemma Redgrave este o prezență constantă în universul „Doctor Who” din 2012 încoace. Acum, a cincea generație își face loc sub lumina reflectoarelor. Daisy Bevan, fiica lui Joely, a debutat ca actriță la doar cinci ani.

Iar Micheal, fiul Natashei și al lui Liam Neeson, a făcut un gest care îți topește inima. În 2018, a renunțat la numele Neeson și a adoptat numele Richardson, în onoarea mamei sale pe care a pierdut-o prea devreme. El a și jucat alături de tatăl său în filmul „Made în Italy”.

Dacă tinerii Micheal și Daisy vor reuși să atingă aceleași culmi de succes ca bunicii și străbunicii lor într-o industrie care s-a schimbat radical. Greutatea unui astfel de nume de familie deschide uși, dar vine la pachet cu presiunea imensă de a duce mai departe o moștenire colosală.