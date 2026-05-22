Sumele pot să sară ușor de sute de mii de dolari odată ce adaugi locații fastuoase, liste lungi de invitați și furnizori de lux. Cifrele reale ale nunților spectaculoase variază enorm, de la 40.000 de euro pentru o petrecere în curte, până la mult peste un milion de euro pentru o extravaganță italiană.

Știi momentul ăla când dai scroll pe Instagram și vezi decoruri florale care par desprinse din filme? Ei bine, în spatele acelor imagini stau bugete care rareori sunt discutate public. Transparența financiară în industria nunților ne ajută să înțelegem pe ce se duc banii și, mai ales, să nu ne mai comparăm propriile bugete de oameni normali cu producții care costă cât o companie mică.

Lipsa de transparență a prețurilor este o problemă veche. Viitorii miri intră adesea în procesul de planificare fără să aibă cea mai mică idee despre costurile reale și sunt loviți din plin de taxele uriașe care vin la pachet cu un simplu „da”.

Recomandari Adevărul dureros ascuns de Stephen Colbert. Tragedia care i-a marcat familia pentru totdeauna

De la surprize neplăcute la bugete uriașe

Iar lucrurile devin cu adevărat interesante când ne uităm pe facturi. Gândește-te la un weekend de nuntă în Mexic cu 245 de invitați. A costat exact 537.230 de dolari. Pe lângă onorariul organizatorului de peste 74.000 de dolari, cuplul a avut un șoc la capitolul lumini.

„Sincer, nici nu știam că iluminatul va fi o rubrică separată pe factură, darămite una dintre cele mai mari. Nu aveam idee cât de mult contribuie la designul general și la atmosfera încăperii, dar odată ce am văzut totul asamblat, am înțeles.” – Fostă mireasă, nuntă în Mexic

Într-o analiză detaliată publicată recent de Vogue, vedem că prioritățile diferă masiv de la un cuplu la altul. Pentru o mireasă din New England, care a avut doar 65 de invitați, bugetul total a fost de 472.000 de dolari. Din aceștia, 70.000 de dolari s-au dus exclusiv pe hainele ei, create la comandă. Dar cea mai scumpă a fost o petrecere în Toscana. Acolo, nota de plată a ajuns la 1.125.034 de euro pentru 108 invitați, o mare parte din buget ducându-se pe subvenționarea cazărilor pentru cei prezenți.

Recomandari Adevărul dureros ascuns de o actriță celebră timp de decenii. Ce a pățit la Hollywood

Se poate și fără datorii pe viață

Dar se poate și altfel?.

O nuntă în Franța cu 200 de invitați a costat 40.000 de euro, jumătate din sumă mergând pe mâncare și băutură. Secretul lor a fost sprijinul comunității și implicarea directă a apropiaților.

„Am avut privilegiul de a lucra cu două case de modă pentru a ne realiza rochia și costumul și am implicat pe toți cei din jurul nostru care erau specialiști să facă ceva. Suntem super recunoscători tuturor pentru asta, iar acest lucru a adăugat un aspect foarte emoționant zilei.” – Fostă mireasă, nuntă în Franța

Numai că nu toate experiențele au un final complet fericit, chiar și cu bugete generoase. O pereche care s-a căsătorit lângă Cape Cod a cheltuit aproape 200.000 de dolari și a simțit că taxa invizibilă a industriei nunților pur și simplu nu se justifică.

„Cele mai multe dintre ele, închirierea cortului, prețul pentru toalete suplimentare dacă te căsătorești în aer liber sau într-un loc cu fosă septică, modul în care sunt tarifate evenimentele separate, o organizatoare de nunți care s-a dovedit a fi o impostoare…” – Fostă mireasă, nuntă lângă Cape Cod

Decizia de a semna cecuri cu cinci sau șase zerouri aparține exclusiv fiecărui cuplu în parte. Până la urmă, facturile se plătesc, florile se ofilesc, iar singura întrebare la care trebuie să răspundem sincer în fața propriului cont bancar este dacă toate aceste cheltuieli ne aduc cu adevărat bucurie pe termen lung sau doar hrănesc o industrie construită pe presiune socială.