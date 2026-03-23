Pamela Anderson a apărut recent într-un videoclip pe Instagram alături de fiul ei cel mare, Brandon, pentru a-și prezenta rutina de îngrijire a pielii. La 58 de ani, actrița a uimit cu un look complet natural, fără pic de machiaj, purtând o ținută relaxată formată dintr-un tricou de bumbac, o fustă casual și o pereche de cizme supradimensionate, plate, până la genunchi, într-o nuanță de bej deschis.

Reacția fanilor nu a întârziat

Apariția sa a stârnit un val de comentarii pozitive din partea fanilor. Un urmăritor a scris: „Pielea ta arată fabulos!”. Altcineva a adăugat simplu: „Regină!”, în timp ce un al treilea a comentat: „Atât de feminină fără efort.”

Într-un alt clip postat ulterior, vedeta și-a demonstrat rutina de primăvară, folosind produse din propria gamă și un strop de balsam de buze, lăsându-și pielea să strălucească natural.

Punctul de cotitură din 2023

Dar cum s-a ajuns aici? După ce și-a petrecut o mare parte din anii ’90 afișând un look emblematic cu farduri închise, ruj roz sidefat, gene false și buze conturate excesiv, Pamela a șocat lumea în 2023. Atunci a apărut la Săptămâna Modei de la Paris aproape nemachiată. La prezentările Isabel Marant și Vivienne Westwood din acel an, pe chipul ei se puteau observa doar un strop de rimel și un luciu de buze natural, un contrast clar față de imaginea vamp cu care devenise celebră.

Această schimbare a coincis cu lansarea documentarului său de pe Netflix, „Pamela – A Love Story”. Fanii au fost încântați să o vadă pe ecran complet naturală și nefiltrată, cu pistruii și porii la vedere.

Sonsie, brandul vegan lansat în 2024

Ei bine, lucrurile nu s-au oprit aici. Superstarul din „Baywatch” și-a lansat în 2024 propriul brand de îngrijire a pielii, Sonsie, care este vegan și cruelty-free. Filozofia brandului a fost clară de la început: „liste de ingrediente simplificate și formule directe”. Produsele nu conțin sulfați, ftalați, parabeni sau silicon, un detaliu esențial pentru fanii produselor de înfrumusețare curate (așa-numitele clean beauty).

Actrița, care va împlini 59 de ani în iulie, și-a tuns recent părul într-un bob shaggy, completându-și astfel noua imagine.

O nouă filozofie despre frumusețe

Iar în ultimii trei ani, Pamela a apărut cu mult curaj pe covorul roșu fără pic de machiaj. „Pentru mine, frumusețea adevărată înseamnă celebrarea autenticității. Vreau să arăt ca mine, să mă simt ca mine, iar asta înseamnă să am grijă de mine în termenii mei,” a explicat ea pe site-ul Sonsie.

Și a continuat cu o viziune fresh asupra standardelor de frumusețe. „Cred că diferențele noastre sunt cele care ne fac frumoși și interesanți unii pentru alții… Scopul este să ne realizăm propriul rost pe pământ… și totul începe cu a crede în noi înșine… să avem curaj… să fim ceea ce nimeni altcineva nu este… și să găsim putere în asta. Este mai mult decât o piele sănătoasă.”