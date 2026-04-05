Prințesa de Wales a avut o apariție încântătoare duminica Paștelui, la capela St. George din Windsor. Alături de soțul ei, Prințul William, și de cei trei copii, George, Charlotte și Louis, Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a participat la slujba tradițională într-o ținută care a atras toate privirile, semnată de brandul Self-Portrait.

Un look familiar, dar rafinat

La prima vedere, ținuta Prințesei Kate pare a fi compusă dintr-un sacou și o fustă midi asortate. Lucrurile stau însă puțin diferit. E de fapt o rochie elegantă, cu un corset cu mâneci lungi, o fustă midi vaporoasă, completată de o curea și două buzunare cu broderie delicată.

Dar piesa de rezistență nu e neapărat rochia în sine, ci faptul că este una dintre favoritele ei. V-ați fi gândit vreodată că o prințesă poartă aceeași rochie la mai multe evenimente oficiale? Kate a mai purtat-o în aprilie 2022, în timpul unei vizite la sediul Colegiului Regal al Obstetricienilor și Ginecologilor din Londra.

Accesoriile au completat perfect ansamblul: o pereche de pantofi cu toc de culoare nude și una dintre gențile ei preferate de mici dimensiuni, modelul ‘Nano Montreal’ de la DeMellier. Pălăria, în aceeași nuanță de alb-crem, a fost decorată cu flori delicate.

Revenirea la tradiția de Paște

Apariția Prințului și Prințesei de Wales la slujba de Paște este una notabilă, fiind prima din ultimii trei ani. Ultima dată au fost văzuți la acest eveniment în 2023, de atunci alegând să petreacă sărbătorile în privat, alături de familie.

Familia regală, condusă de Regele Charles, a sosit într-o dispoziție excelentă. Regina Camilla a radiat într-o ținută roșie îndrăzneață. E drept că slujba anuală de Paște este adesea o oportunitate pentru membrii familiei regale de a etala ținute spectaculoase, culori de primăvară și pălării ieșite din comun, înainte de a se retrage la Castelul Windsor pentru tradiționalul prânz cu friptură de miel.

O retrospectivă a ținutelor de Paște

Privind în urmă, stilul Prințesei Kate a evoluat constant, iar alegerile ei vestimentare de Paște spun o poveste.

În 2023, a optat pentru o rochie-palton de un albastru cobalt, semnată Catherine Walker, pe care a asortat-o cu o pălărie de tip pillbox de la Lock & Co. Și, stai puțin, a debutat cu o manichiură roșie aprinsă – o premieră pentru prințesă.

Anul 2022 a adus un moment adorabil mamă-fiică. Atât Kate, cât și Prințesa Charlotte au purtat ținute în nuanțe de albastru pastel. Kate a îmbrăcat o rochie-palton personalizată Emilia Wickstead, în timp ce fiica sa a arătat la fel de șic într-o rochie florală cu dresuri bleu-pudră.

Un stil clasic și modern.

Iar în 2019, Kate a demonstrat din plin că este regina reciclării vestimentare. A purtat o rochie-palton bleu de la Alexander McQueen, pe care o mai îmbrăcase cu cinci ani înainte, în 2014, în timpul unei vizite în Australia. În 2018, cu doar câteva săptămâni înainte de a-l naște pe Prințul Louis, prințesa a purtat un palton plisat de la Catherine Walker, de culoare maro-ciocolatiu, cu tocuri înalte din piele întoarsă și o pălărie asortată.