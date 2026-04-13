Mia Tindall, fiica în vârstă de 12 ani a Zarei și a lui Mike Tindall, a impresionat pe toată lumea cu apariția sa elegantă la Grand National de la Aintree Racecourse. Îmbrăcată impecabil pentru Ladies’ Day, adolescenta a accesorizat ținuta cu o poșetă care, la o privire mai atentă, părea foarte familiară fanilor familiei regale.

O apariție impecabilă la 12 ani

Prezentă la eveniment alături de părinții ei, fosta glorie a rugby-ului englez Mike Tindall și Zara Tindall, Mia a arătat fabulos într-un costum șarmant cu dungi albastre de la brandul italian Elsy. Setul, denumit „Cotton Chambray”, a fost asortat cu o pereche de mocasini eleganți și un fascinator de la Camilla Rose Millinery. Iar pentru a completa totul, a adăugat o bluză albă din dantelă cu un guler înalt, de tip „pie-crust”.

Până la urmă, detaliile fac diferența, nu-i așa?

Accesoriul „împrumutat” de la mama

Piesa de rezistență a fost, însă, poșeta aurie pe care a purtat-o. Este vorba despre un clutch model „Lottie” de la Aspinal of London, într-o nuanță metalică de șampanie, ușor de recunoscut datorită detaliilor din piele împletită specifice mărcii.

Numai că geanta nu este a Miei. Aceasta aparține de fapt mamei sale, Zara, fiind unul dintre accesoriile ei preferate. Zara a purtat-o la numeroase evenimente de-a lungul anilor, inclusiv la Magic Millions Event din Australia, în 2025.

Un detaliu subtil, dar plin de farmec.

Un mesaj despre sustenabilitate

Gestul de a împărți hainele în familie este mai mult decât o simplă alegere stilistică, devenind un exemplu de sustenabilitate. A cumpăra haine noi pentru fiecare apariție publică nu mai este la modă, mai ales având în vedere impactul negativ pe care „fast fashion” îl are asupra mediului.

Jen Graham, o expertă în modă second-hand care a prezentat segmente pe această temă la emisiunea *This Morning*, este de acord. „Când până și membrii familiei regale refolosesc, iubesc din nou și împart, se transmite cel mai puternic mesaj că sustenabilitatea este viitorul modei.”

Dincolo de etica sustenabilității (un subiect tot mai important), gestul Zarei de a-i oferi fiicei sale poșeta este și unul emoționant, care creează o legătură memorabilă între mamă și fiică.

Nu e prima oară în familie

Și nu este un caz izolat în familia Tindall. Chiar la începutul acestui an, pe 1 ianuarie 2026, Zara și Mike au fost prezenți la cursa de Anul Nou de la Cheltenham Racecourse împreună cu toți copiii lor: Mia, Lena și Lucas.

Atunci, sora mai mică, Lena, a fost văzută purtând o haină gri de la Gucci. E drept că haina arăta impecabil pe ea. Piesa vestimentară fusese purtată anterior de sora ei mai mare, Mia, în anul 2022.