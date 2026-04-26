Katie Holmes a fost surprinsă recent pe străzile din West Village, New York, purtând un accesoriu care a atras imediat atenția. De data aceasta, nu este vorba de o geantă de mii de dolari, ci de un tote de pânză de la celebra librărie Strand, un gest care redefinește conceptul de „It-bag” pentru noul sezon.

O geantă de pânză, noul obiect al dorinței

Ce geantă a primit, așadar, binecuvântarea vedetei? Un model supradimensionat din pânză, alb cu albastru, de la faimoasa librărie The Strand, imprimat cu repere emblematice din New York City. Casual, cool și dedicat metropolei americane, acest accesoriu este, de fapt, geanta perfectă pentru o zi relaxată în stilul lui Katie Holmes.

O alegere simplă, dar de efect.

Look-ul complet de zi cu zi

Iar restul ținutei a fost la fel de studiat neglijent. Actrița și regizoarea a purtat un pulover cu mânecă lungă în dungi bretone, alb cu albastru, o pereche de blugi negri cu talie înaltă, strânși cu o curea maro din piele, și botine de culoarea cafelei cu lapte. Ca accesorii, a ales o pereche de ochelari de soare stil aviator, cercei albaștri și un colier cu pandantiv în formă de semnul păcii.

Și stai puțin, că mai e ceva. Surprinzător, Katie nu este o fană a căștilor wireless discrete – în schimb, a optat pentru niște căști galben-canar de la Beats. V-ați fi așteptat la asta?

Contrastul de pe covorul roșu

Numai că apariția relaxată vine la scurt timp după ce actrița a pășit pe covorul roșu la American Image Awards, unde a abordat un stil complet diferit. Acolo, a purtat un smoching personalizat de la Gap Studio și o pereche de pantofi negri lăcuiți, model „glove”, de la designerul momentului, Herbert Levine. E drept că Holmes nu ratează niciodată un trend important, fiind printre cele care readuc în atenție acest tip de pantof care acoperă complet degetele.

O colecție impresionantă de genți de designer

Alegerea genții de pânză este cu atât mai interesantă cu cât colecția ei de poșete este, pe bune, impresionantă. Printre modelele văzute recent la brațul ei se numără o geantă clasică Chanel 19 Flap, matlasată, eleganta geantă de oraș Perriand de la Métier London și modelul trapezoidal Akris Ai. Din garderoba sa nu lipsesc nici iconica Celine Triomphe sau diverse forme și mărimi de la brandurile ei preferate, precum Manu Atelier (unde modelul Le Cambon este un favorit), Nina Ricci și Khaite.

Nu este prima dată când o alegere vestimentară a lui Holmes propulsează un brand. În 2019, cardiganul purtat de ea a transformat instantaneu brandul Khaite (pe atunci relativ puțin cunoscut) într-un succes răsunător, demonstrând că actrița rămâne un adevărat trendsetter.