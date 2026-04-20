Actrița Anne Hathaway, în plin turneu de promovare pentru „The Devil Wears Prada 2”, a fost surprinsă pe 16 aprilie în New York cu un accesoriu care a atras imediat atenția. Nu, nu era vorba de o rochie extravagantă, ci de o geantă de mână elegantă, de la un brand cu profunde legături regale, DeMellier.

Conexiunea cu Prințesa de Wales

Dar nu e prima oară când vedem acest brand. Purtată elegant la încheietură, geanta actriței în vârstă de 43 de ani este modelul ‘New York Shoulder Bag’, o piesă dreptunghiulară, atemporală, cu accesorii aurii. O mare admiratoare a brandului DeMellier este chiar Prințesa de Wales, Kate Middleton, care deține o colecție impresionantă de genți, inclusiv modelele ‘Hudson’ și ‘Nano Montreal’.

Să fie oare o coincidență sau Anne se inspiră, pe bune, din stilul regal? Până la urmă, încă din 2014, actrița declara pentru Good Morning America că Prințesa Kate este preferata sa: „Cred că este minunată. Mă face foarte fericită, iar acea nuntă regală pur și simplu nu a putut fi egalată.”

Meghan Markle și geanta care a făcut furori

Iar Kate nu este singura membră a familiei regale care a investit într-o geantă DeMellier. În 2018, în timpul unei vizite în Cardiff, Țara Galilor, Ducesa de Sussex a captat atenția întregii lumi cu o geantă verde-pădure, modelul ‘Venice’, de la aceeași companie britanică.

La vremea respectivă, fondatoarea DeMellier London, Mireia Llusia-Lindh, a declarat: „Suntem cu adevărat onorați că Meghan poartă una dintre gențile noastre. Este un model fantastic pentru femeile din întreaga lume și o completare excelentă pentru familia regală.”

Un brand iubit și de Regina Camilla

Și Regina Camilla iubește acest model.

Soția Regelui Charles deține geanta ‘Venice’ atât pe nuanța purtată de Meghan, cât și într-o variantă roz-pudrat. Practică și stilată, geanta este realizată din piele de vițel (un detaliu pentru cunoscători), fiind ușoară și putând fi purtată pe umăr, cross-body sau ținută de mânerul elegant. Regina în vârstă de 78 de ani a purtat pentru prima dată acest design în 2018, asortându-l perfect la paltoanele și jachetele sale croite impecabil.