Anne Hathaway a fost la un pas să renunțe la cel mai nou rol al ei din filmul „Mother Mary”, după ce a vizionat primele înregistrări cu ea cântând. Actrița de 43 de ani a intrat în panică văzând materialul brut și a fost absolut convinsă că prestația ei este un eșec total.

Te-ai surprins vreodată vrând să renunți la un proiect doar pentru că ai simțit că nu ești suficient de bună? Această reacție ne arată că sindromul impostorului lovește la fel de dur și la Hollywood, chiar și după ce ai un Oscar pe noptieră (obținut pentru rolul din Les Misérables). Iar modul în care actrița a gestionat momentul vulnerabil ne oferă o perspectivă excelentă despre cum putem depăși propriile noastre nesiguranțe.

De la panică la lecții de canto

Când a văzut primele imagini în care interpreta piesele originale scrise de Jack Antonoff, Charli XCX și FKA Twigs, Hathaway a vrut pur și simplu să plece. S-a dus direct în brațele soțului ei, Adam Shulman, și i-a spus că părăsește proiectul definitiv. Dar, după ce a stat puțin să analizeze situația la rece, și-a dat seama că ar fi o onoare mai mare să fie concediată de pe set decât să renunțe ea însăși.

Recomandari Anne Hathaway clarifică zvonurile despre intervențiile estetice. Actrița a rupt tăcerea la 40 de ani.

Așa că a ales să ia lecții de canto.

Un an mai târziu, s-a întors în studio și i-a arătat lui Jack Antonoff progresul, iar acesta a observat imediat muncă depusă.

„Este foarte rău… Nu știu dacă pot cere oamenilor să vină să vadă asta.” – Anne Hathaway, actriță

Sprijinul de acasă și realitatea din fața oglinzii

Și totuși, cum reușește o mamă să jongleze cu atâtea proiecte majore? Într-un interviu recent, preluat și de Theblast, actrița a recunoscut că anul acesta a fost extrem de aglomerat, filmând pe bandă rulantă pentru „Mother Mary„, „The Devil Wears Prada 2„, „The Odyssey” și „Verity”. Secretul ei este partenerul cu care s-a căsătorit în 2012 și alături de care are doi băieți, Jonathan și Jack.

„Un lucru este să ai visuri. Altul este să ai pe cineva care te ajută să le atingi. Absolut nu aș fi putut realiza ce am făcut fără soțul meu.” – Anne Hathaway, actriță

Numai că viața reală nu e mereu o copertă lucioasă de revistă. toate avem zile proaste. Hathaway a povestit un episod extrem de sincer din timpul unei vacanțe în familie. A pus în bagaj un „costum de baie aspirațional”, iar când s-a privit în oglindă, a intrat în panică legat de felul în care arată. Și-a revenit repede, realizând că părerea familiei ei este mult mai importantă decât ce ar putea crede un străin pe plajă. Mai mult, a înțeles că trupul ei arată exact așa cum ar trebui la 43 de ani, declarând că nu se aștepta să găsească o cu totul altă energie la această vârstă.

Recomandari Anne Hathaway, despre speculațiile privind operațiile estetice. Actrița a rupt tăcerea.

Fără operații, doar trucuri de frumusețe

Iar aparițiile ei recente chiar au stârnit un val de comentarii online. După ce a strălucit la Met Gala 2025 și la prezentarea Ralph Lauren Fall 2025 din Manhattan, fanii și chirurgul plastician Gary Motykie au speculat că și-ar fi operat nasul. E drept că actrița a recunoscut că s-a gândit la o rinoplastie în adolescență din cauza nesiguranțelor, dar a negat mereu intervențiile chirurgicale majore.

În loc să intre în polemici nesfârșite, ea a pus strălucirea ei pe seama unor alegeri de lifestyle pe care le putem aplica și noi. Vorbim despre o rutină strictă de îngrijire a pielii, sport regulat, renunțarea completă la alcool și un truc de beauty absolut genial. Poartă adesea coafuri împletite care îi trag ușor pielea feței spre spate, oferind un efect natural și instantaneu de lifting.

Până la urmă, lecția pe care ne-o predă Anne Hathaway este una despre acceptare și soluții practice. Rămâne de urmărit cum va fi primit filmul „Mother Mary” la premiera oficială și dacă noile ei abilități vocale vor reuși să convingă publicul la fel de mult pe cât au convins colegii de platou.