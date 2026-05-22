Charli XCX defilează pe un podium strălucitor în noul ei videoclip „SS26”, interpretând mai multe modele de high-fashion. Artista schimbă nu mai puțin de șase coafuri diferite pe parcursul clipului de trei minute, atrăgând atenția cu un machiaj intens și o transformare capilară pe care o poți rata ușor dacă clipești.

Te-ai întrebat vreodată cât de mult îți poate schimba fizionomia un simplu breton? Ei bine, exact asta ne demonstrează artista acum, oferindu-ne doza perfectă de inspirație pentru momentele în care simțim nevoia de o schimbare radicală de look, dar suntem parcă prea nehotărâte să facem pasul la salon.

Suntem atât de obișnuite să ne gândim la ea cu buclele ei naturale, încât apariția ei cu un păr perfect întins a fost o surpriză extrem de plăcută. Charli nu a mai purtat breton de ani de zile, preferând în general un stil mult mai texturat.

Sase coafuri și un breton statement

Clipul se deschide cu o coafură cu volum pe o parte, părul acoperindu-i un ochi machiat minimal. Dar lucrurile devin cu adevărat spectaculoase cam la un minut de la începutul piesei. Așa cum observă și Allure într-un articol recent, artista apare purtând un breton extra-lung care îi trece de linia genelor și îi atinge ușor pomeții.

Sinceră să fiu, arată impecabil.

Această schimbare rapidă este asortată cu un păr perfect drept și o haină neagră din blană artificială. Și nu se oprește deloc aici. Mai târziu în videoclip, vedem o coadă de cal extrem de lungă și elegantă, o altă coadă de cal înaltă și dezordonată, dar și un coc șic.

Secretul din spatele machiajului intens

Dincolo de păr, machiajul ochilor fură spectacolul. (Un mic pont de la mine: nuanțele reci revin puternic în tendințe sezonul acesta, așa că merită să le dai o șansă). Fiind ambasadoare YSL Beauty, artista a optat pentru un machiaj de podium extrem de glam, pe care îl vedem aplicat și demachiat chiar în culise, pe parcursul clipului.

Produsul cheie folosit pentru ambele look-uri, atât pentru estetica „smokey gri moale”, cât și pentru machiajul ochilor „negru intens și ridicat”, este paleta Couture Mini Clutch Luxury Eyeshadow în nuanța Over Noir. Vorbim despre o combinație superbă de farduri mate, satinate și metalice în nuanțe de gri, negru, bej și șampanie.

Iar detaliul care face diferența absolută este eyelinerul. Acesta este aplicat dramatic atât pe linia genelor superioare, cât și pe cea inferioară, fiind estompat intenționat într-o formă alungită.

Dacă această apariție ne va da curajul real să cerem acel breton lung la următoarea vizită la stilist. Până te decizi în privința părului, paleta de farduri în tonuri reci merită clar o testare pentru machiajele de seară din acest weekend.