Știi momentul ăla când stai în fața șifonierului deschis și te gândești că nu ai absolut nimic de pus pe tine pentru o ieșire în oraș? Taylor Swift ne arată că uneori soluția este pur și simplu o rochie furou din mătase neagră. Ieșită la o cină romantică în Londra alături de logodnicul ei, Travis Kelce, vedeta pop a atras toate privirile cu o ținută care îmbină perfect confortul cu senzualitatea.

🚨| Taylor Swift and Travis Kelce in London pic.twitter.com/loDBHz3ZoQ — The Swift Society (@TheSwiftSociety) May 9, 2026

🚨Taylor Swift & Travis Kelce leaving Lucky Cat restaurant in London. pic.twitter.com/9DdHF5xphg — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) May 9, 2026

Taylor Swift and Travis Kelce in New York. pic.twitter.com/tZGTiiVD9E — 21 (@21metgala) May 17, 2026

Iar asta contează pentru noi, femeile care căutăm mereu acel echilibru între a arăta bine și a ne simți relaxate. O rochie de inspirație lenjerie intimă, purtată cu o jachetă de piele pe deasupra, rezolvă exact această dilemă a serilor de primăvară când vrei să fii elegantă fără să pari că te-ai străduit prea mult.

Cum să transformi o pijama de lux într-o ținută de top

Așa cum a relatat Theblast recent, apariția celor doi la restaurantul Lucky Cat a stârnit un val de reacții. Taylor a ales o rochie neagră cu decolteu adânc și detalii din dantelă, care i-a pus în valoare silueta. A accesorizat totul cu un colier cu diamante, inelul de logodnă, sandale decupate și, clar rujul ei roșu semnătură.

Dar detaliul care a amuzat internetul a fost ținuta lui Travis. Acesta a purtat un costum din mătase maro, format din două piese. Fanii nu s-au putut abține.

„Arată grozav și nu critic, dar el pare că poartă pijamale sofisticate de oameni bogați, ceea ce o face și pe ea să pară că este tot în pijamale sofisticate.” – Fan pe internet

Sincer, cine nu și-ar dori să iasă la cină în ceva la fel de comod ca o pijama? Ba chiar unii fani au mers mai departe cu speculațiile, observând o strălucire aparte a artistei. Cineva a comentat că „trebuie să fie la ovulație”, iar altcineva a adăugat „pentru că strălucește”.

Strălucire la nuntă și rochii mini pe străzile din New York

Câteva săptămâni mai târziu, pe 17 mai, cuplul a participat la o nuntă în New York. Aici, Taylor a strălucit la propriu într-o rochie lungă, aurie, cu decupaje. Piesa spectaculoasă este creația designerului Maria Lucia Hohan și costă peste 2.000 de dolari. A asortat-o cu un clutch de 1.795 de dolari și sandale rose gold. Fanii au fost cuceriți de contrastul dintre ea și Travis, care purta un costum bleumarin cu dungi, numindu-i „tipa fierbinte x iubitul gardă de corp”.

Și nu s-a oprit aici cu lecțiile de stil. Zilele trecute, a ieșit cu prietenele în Greenwich Village purtând o rochie mini albă, cu guler pe gât și mâneci lungi. Deși la prima vedere părea o alegere cuminte, lungimea rochiei și pantofii stiletto negri au transformat complet ținuta.

„Nimeni nu o poate eclipsa pe această Zeiță în viață!!!” – Fan entuziasmat

Criticile nu lipsesc niciodată când alegi confortul

Numai că internetul nu este mereu prietenos. La o altă ieșire în cartierul Soho, Taylor a optat pentru o rochie maxi florală, galben deschis, cu umerii ușor goi. A asortat-o cu sandale nude și bijuterii argintii. O ținută de vară absolut normală, pe care oricare dintre noi ar purta-o la o limonadă.

Ei bine, criticii au taxat-o imediat. Un comentariu răutăcios spunea că ținuta emană un aer de „fată creștină mormonă conservatoare (peiorativ)”, în timp ce altul menționa că „se îmbracă din nou ca o bunicuță, vine noul ei folklore”.

Până la urmă, lecția de aici este clară. Fie că alegi o rochie furou provocatoare, o creație de mii de dolari sau o rochie florală comodă, mereu se va găsi cineva care să comenteze. Decizia finală îți aparține în totalitate, iar cel mai important este să porți hainele care te fac să te simți încrezătoare în propria piele.